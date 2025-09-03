ETV Bharat / offbeat

నెల రోజుల్లో భూమిపై ఏలియన్స్ దాడి? - దూసుకొస్తున్న భారీ ఆకారం!! - ALIENS ATTACK ON EARTH

- భూ గ్రహం వైపు వేగంగా వస్తున్న సరికొత్త వస్తువు - నవంబరులో భూమిని తాకే అవకాశమంటున్న పరిశోధకులు - దాని విస్తీర్ణం ఏకంగా 20 కిలోమీటర్ల వెడల్పు!

Aliens attack on earth
Aliens attack on earth (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 10:50 AM IST

3 Min Read

Aliens attack on earth : "1999వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 31 అర్థరాత్రి 11.59 గంటలు దాటి కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టగానే ఈ భూమి మొత్తం అంతమైపోతుందట" జనాలను అత్యంత తీవ్రంగా భయపెట్టిన విషయమిది. దీనికి ముందు, ఆ తర్వాత కూడా పలు మార్లు "యుగాంతం" గురించిన చర్చ నడిచింది. ఇదంతా ఊహ. నిజంగా కలియుగం అంతమవుతుందా? అయితే ఎలా అవుతుంది? అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు.

ఇదే తరహాలో మరో ముప్పు కూడా భూమికి పొంచి ఉందనే భయం జనాల్లో ఉంది. అదే "ఏలియన్స్" భయం. భూమ్మీద మనుషులు ఉన్నట్టుగానే, వేరే గ్రహంలో కూడా జీవం ఉండే అవకాశం చాలా వరకు ఉందని మెజారిటీ పరిశోధకులు విశ్వసిస్తున్నారు. వారు మనకంటే తెలివైన వారు, టెక్నాలజీలో ఎంతో అడ్వాన్స్డ్​ కావచ్చనే అభిప్రాయం కూడా కొందరు వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు, పలుమార్లు ఈ భూమ్మీదకు ఏలియన్స్ వచ్చివెళ్లారని నమ్మేవారు కూడా ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భూమ్మీదకు ఏలియన్స్​ రాబోతున్నారని, అది కూడా మరో నెల రోజుల్లోనే జరగొచ్చని చెబుతున్న తాజా వార్త ఒక్కసారిగా ఉలికిపాటుకు గురి చేస్తోంది!

దూసుకొస్తున్న భారీ ఆకారం!

విశ్వంలో గ్రహాలతోపాటు ఎన్నో ఆస్టరాయిడ్స్ వాటి కక్ష్యలో తిరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో కక్ష్య దాటిన కొన్ని వేరే గ్రహాలతోనో, ఆస్టరాయిడ్స్​తోనో ఢీకొని ముక్కలు చెక్కలైపోతుంటాయి. ఇలాంటి వాటిల్లో కొన్ని భూమివైపు కూడా దూసుకొస్తుంటాయి. అందులో కొన్ని భూమిని ఎక్కడో ఒక చోట ఢీకొనే అవకాశం ఉంటుంది. మరికొన్ని, భూమి వాతావరణంలోకి ప్రవేశించగానే మండిపోతుంటాయి. ఇలాంటి వాటిని గుర్తించడం శాస్త్రవేత్తలకు చాలా సాధారణమైన విషయం. అయితే సైంటిస్టులు కూడా ఎన్నడూ చూడని ఓ వస్తువు ఇప్పుడు భూమివైపు దూసుకొస్తోంది. దాని విస్తీర్ణం దాదాపు 20 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. సెకనుకు 60 కిలోమీటర్ల స్పీడుతో అది కదులుతోంది. ఇదే ఇప్పుడు కలవరపాటుకు గురిచేస్తోంది. ఇదేమైనా ఏలియన్స్​ వ్యోమనౌక కావచ్చా? అనేదే ఆ కలవరపాటుకు కారణం. లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ ఒకటి ఇదే సందేహం లేవనెత్తింది. భూమిపై గ్రహాంతర జీవులు దాడి చేసే ప్రమాదం కూడా ఉందని హెచ్చరికలు చేస్తోంది. అది కూడా ఎప్పుడో కాదు.. వచ్చే నెల నవంబరులోనే!

ఆయన ఆషామాషీ సైంటిస్టు కాదు!

భూమి వైపు వచ్చేది ఏలియన్స్ నౌక కావొచ్చని సందేహిస్తున్నది మామూలు పరిశోధకులు కాదు. ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీ సైంటిస్టులు! వీరిలో ప్రఖ్యాత ఖగోళభౌతిక సైంటిస్ట్ AVI లోయెబ్‌ కూడా ఉన్నారు. ఆయన కూడా అనుమానించడమే ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఏలియన్స్​ ఉన్నారా? అనే విషయమై ఆయన ఏళ్లుగా పరిశోధన చేస్తున్నారు. 2017లో భూమివైపు దూసుకొచ్చిన "ఒవుమువామువా" అనే ఖగోల వస్తువు ఏలియన్స్ సృష్టించిన పరికరమే కావచ్చని చెప్పింది ఈయనే. ఇప్పుడు భూమివైపు దూసుకొస్తున్న ఈ వస్తువుకు 3ఐ/అట్లాస్‌ అని పేరు పెట్టారు. దీన్ని కూడా ఏలియన్స్ తయారు చేసిందే కావొచ్చని ఆయన అంటున్నారు.

మెరుపు దాడి చేస్తుందట!

ఈ "3ఐ/అట్లాస్‌" అడ్వాన్స్డ్​ ఏలియన్స్ షిప్ అయితే మాత్రం, మనకు తెలియకుండానే మెరుపు దాడి చేసే అవకాశం ఉందట. ఇప్పుడది ప్రయాణిస్తున్న కక్ష్యను బట్టి ఈ విధంగా అంచనా వేస్తున్నారు. నవంబరు నెల చివరి నాటికి ఇది సూర్యుడికి దగ్గరగా వచ్చే అవకాశం ఉందట. ఇక్కడే కీలక విషయం చెబుతున్నారు. సూర్యుడికి ఆ నౌక ఎంత దగ్గరగా వస్తే, మనకు అది కనిపించే ఛాన్స్ అంత తగ్గుతుందట. అంటే, సీక్రెట్​గా అది దాడి చేసే అవకాశం ఉంటుందట. చిలీ దేశంలోని టెలిస్కోప్‌ ద్వారా దీన్ని మొదటిసారి గుర్తించారు.

దాడి చేస్తే అంతే సంగతులు!

"3ఐ/అట్లాస్‌" భూమిపై దాడి చేయొచ్చు అన్నది ఇప్పటి దాకా ఊహా సిద్ధాంతమే. కచ్చితమైన థియరీ లేదు. కానీ, ఇప్పుడు వస్తున్న వస్తువును మాత్రం సీరియస్​గా దృష్టిపెట్టాల్సిన విషయమేనని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఏలియన్స్​ దాడి చేస్తే మాత్రం పరిణామాలు అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. తగిన రక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. కానీ, మన సెక్యూరిటీ ఆ దాడిని తట్టుకునే అవకాశం ఉండకపోవచ్చని కూడా అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది మరింత భయం కలిగిస్తోంది.

నేల కోసం కొట్టుకుంటున్నారు!

గ్రహాంతర వాసుల టెక్నాలజీ మనకన్నా ఎంతో మెరుగ్గా ఉంటుందని AVI లోయెబ్‌ చెబుతున్నారు. దీన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఒక్కటి కావాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు. గ్రహాంతర టెక్నాలజీని మెరుగు పరచాలని సూచిస్తున్నారు. కానీ, మనుషులు నేల, వనరుల కోసం కొట్లాడుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏలియన్స్ తమ ఆయుధాలతో భూమితోపాటు ఇతర గ్రహాలను చేరితే మన పరిస్థితి సమూలంగా మారిపోతుందని అంటున్నారు. మానవులు ప్రాంతీయ విభేదాలను పక్కనపెట్టి, అంతరిక్షం నుంచి వచ్చే ప్రమాదాలను అన్వేషించాలని, అడ్డుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

Aliens attack on earth : "1999వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 31 అర్థరాత్రి 11.59 గంటలు దాటి కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టగానే ఈ భూమి మొత్తం అంతమైపోతుందట" జనాలను అత్యంత తీవ్రంగా భయపెట్టిన విషయమిది. దీనికి ముందు, ఆ తర్వాత కూడా పలు మార్లు "యుగాంతం" గురించిన చర్చ నడిచింది. ఇదంతా ఊహ. నిజంగా కలియుగం అంతమవుతుందా? అయితే ఎలా అవుతుంది? అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు.

ఇదే తరహాలో మరో ముప్పు కూడా భూమికి పొంచి ఉందనే భయం జనాల్లో ఉంది. అదే "ఏలియన్స్" భయం. భూమ్మీద మనుషులు ఉన్నట్టుగానే, వేరే గ్రహంలో కూడా జీవం ఉండే అవకాశం చాలా వరకు ఉందని మెజారిటీ పరిశోధకులు విశ్వసిస్తున్నారు. వారు మనకంటే తెలివైన వారు, టెక్నాలజీలో ఎంతో అడ్వాన్స్డ్​ కావచ్చనే అభిప్రాయం కూడా కొందరు వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు, పలుమార్లు ఈ భూమ్మీదకు ఏలియన్స్ వచ్చివెళ్లారని నమ్మేవారు కూడా ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భూమ్మీదకు ఏలియన్స్​ రాబోతున్నారని, అది కూడా మరో నెల రోజుల్లోనే జరగొచ్చని చెబుతున్న తాజా వార్త ఒక్కసారిగా ఉలికిపాటుకు గురి చేస్తోంది!

దూసుకొస్తున్న భారీ ఆకారం!

విశ్వంలో గ్రహాలతోపాటు ఎన్నో ఆస్టరాయిడ్స్ వాటి కక్ష్యలో తిరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో కక్ష్య దాటిన కొన్ని వేరే గ్రహాలతోనో, ఆస్టరాయిడ్స్​తోనో ఢీకొని ముక్కలు చెక్కలైపోతుంటాయి. ఇలాంటి వాటిల్లో కొన్ని భూమివైపు కూడా దూసుకొస్తుంటాయి. అందులో కొన్ని భూమిని ఎక్కడో ఒక చోట ఢీకొనే అవకాశం ఉంటుంది. మరికొన్ని, భూమి వాతావరణంలోకి ప్రవేశించగానే మండిపోతుంటాయి. ఇలాంటి వాటిని గుర్తించడం శాస్త్రవేత్తలకు చాలా సాధారణమైన విషయం. అయితే సైంటిస్టులు కూడా ఎన్నడూ చూడని ఓ వస్తువు ఇప్పుడు భూమివైపు దూసుకొస్తోంది. దాని విస్తీర్ణం దాదాపు 20 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. సెకనుకు 60 కిలోమీటర్ల స్పీడుతో అది కదులుతోంది. ఇదే ఇప్పుడు కలవరపాటుకు గురిచేస్తోంది. ఇదేమైనా ఏలియన్స్​ వ్యోమనౌక కావచ్చా? అనేదే ఆ కలవరపాటుకు కారణం. లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ ఒకటి ఇదే సందేహం లేవనెత్తింది. భూమిపై గ్రహాంతర జీవులు దాడి చేసే ప్రమాదం కూడా ఉందని హెచ్చరికలు చేస్తోంది. అది కూడా ఎప్పుడో కాదు.. వచ్చే నెల నవంబరులోనే!

ఆయన ఆషామాషీ సైంటిస్టు కాదు!

భూమి వైపు వచ్చేది ఏలియన్స్ నౌక కావొచ్చని సందేహిస్తున్నది మామూలు పరిశోధకులు కాదు. ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీ సైంటిస్టులు! వీరిలో ప్రఖ్యాత ఖగోళభౌతిక సైంటిస్ట్ AVI లోయెబ్‌ కూడా ఉన్నారు. ఆయన కూడా అనుమానించడమే ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఏలియన్స్​ ఉన్నారా? అనే విషయమై ఆయన ఏళ్లుగా పరిశోధన చేస్తున్నారు. 2017లో భూమివైపు దూసుకొచ్చిన "ఒవుమువామువా" అనే ఖగోల వస్తువు ఏలియన్స్ సృష్టించిన పరికరమే కావచ్చని చెప్పింది ఈయనే. ఇప్పుడు భూమివైపు దూసుకొస్తున్న ఈ వస్తువుకు 3ఐ/అట్లాస్‌ అని పేరు పెట్టారు. దీన్ని కూడా ఏలియన్స్ తయారు చేసిందే కావొచ్చని ఆయన అంటున్నారు.

మెరుపు దాడి చేస్తుందట!

ఈ "3ఐ/అట్లాస్‌" అడ్వాన్స్డ్​ ఏలియన్స్ షిప్ అయితే మాత్రం, మనకు తెలియకుండానే మెరుపు దాడి చేసే అవకాశం ఉందట. ఇప్పుడది ప్రయాణిస్తున్న కక్ష్యను బట్టి ఈ విధంగా అంచనా వేస్తున్నారు. నవంబరు నెల చివరి నాటికి ఇది సూర్యుడికి దగ్గరగా వచ్చే అవకాశం ఉందట. ఇక్కడే కీలక విషయం చెబుతున్నారు. సూర్యుడికి ఆ నౌక ఎంత దగ్గరగా వస్తే, మనకు అది కనిపించే ఛాన్స్ అంత తగ్గుతుందట. అంటే, సీక్రెట్​గా అది దాడి చేసే అవకాశం ఉంటుందట. చిలీ దేశంలోని టెలిస్కోప్‌ ద్వారా దీన్ని మొదటిసారి గుర్తించారు.

దాడి చేస్తే అంతే సంగతులు!

"3ఐ/అట్లాస్‌" భూమిపై దాడి చేయొచ్చు అన్నది ఇప్పటి దాకా ఊహా సిద్ధాంతమే. కచ్చితమైన థియరీ లేదు. కానీ, ఇప్పుడు వస్తున్న వస్తువును మాత్రం సీరియస్​గా దృష్టిపెట్టాల్సిన విషయమేనని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఏలియన్స్​ దాడి చేస్తే మాత్రం పరిణామాలు అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. తగిన రక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. కానీ, మన సెక్యూరిటీ ఆ దాడిని తట్టుకునే అవకాశం ఉండకపోవచ్చని కూడా అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది మరింత భయం కలిగిస్తోంది.

నేల కోసం కొట్టుకుంటున్నారు!

గ్రహాంతర వాసుల టెక్నాలజీ మనకన్నా ఎంతో మెరుగ్గా ఉంటుందని AVI లోయెబ్‌ చెబుతున్నారు. దీన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఒక్కటి కావాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు. గ్రహాంతర టెక్నాలజీని మెరుగు పరచాలని సూచిస్తున్నారు. కానీ, మనుషులు నేల, వనరుల కోసం కొట్లాడుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏలియన్స్ తమ ఆయుధాలతో భూమితోపాటు ఇతర గ్రహాలను చేరితే మన పరిస్థితి సమూలంగా మారిపోతుందని అంటున్నారు. మానవులు ప్రాంతీయ విభేదాలను పక్కనపెట్టి, అంతరిక్షం నుంచి వచ్చే ప్రమాదాలను అన్వేషించాలని, అడ్డుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ALIENS ATTACK ON EARTH IN NOVEMBERALIENSALIENS ATLASALIENS FLYING SAUCERALIENS ATTACK ON EARTH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్​లకు దూరం చేద్దాం!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

పాతవాహనాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోతారు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.