"మేఘాలలో కూలిపోవద్దు" - భవిష్యత్తు పేకమేడ కాకుండా జాగ్రత్త పడాలంటున్న నిపుణులు! - TIPS FOR GOOD LIFESTYLE FOR YOUTH

నేటి అలవాట్లే భవిష్యత్​కు శాపాలు - నిపుణులు ఏం సూచిస్తున్నారంటే!

Youth Maintaining Healthy Lifestyle
Youth Maintaining Healthy Lifestyle (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 27, 2025 at 10:45 AM IST

Youth Maintaining Healthy Lifestyle : యవ్వనమంటే మేఘాలలో తేలిపొమ్మన్నది, తుపానులా రేగిపొమ్మన్నది అనుకుంటూ ఝుమ్మని ఎంజాయ్ చేసే వయసు మాత్రమే కాదు! అందమైన జీవితానికి గట్టి పునాది వేసుకోవాల్సిన తరుణం కూడా! భవిష్యత్తు పేకమేడ కాకుండా, జాగ్రత్త పడాల్సిన సమయం కూడా! ఇది తిరిగిరాని వయసని ఫ్రెండ్స్​తో అడ్డగోలుగా తిరిగేస్తాం. మిస్సయితే ఎలా మామా! అంటూ అలవోకగా అలవాట్లు చేసుకుంటాం. ఒంట్లో శక్తి ఉంది కదా అని, విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తాం.

అయితే ఇప్పుడు ఎక్సర్​ సైజ్​లు చేయకుంటే, తర్వాత ఒళ్లు సైజు తప్పుతుంది. ఇప్పుడు చెడు అలవాట్లు చేసుకుంటే, తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్లు కమ్ముకుంటాయ్, ఇప్పుడు అడ్డమైన ఆహారం తింటూ ఉంటే నడి వయసు దాటకముందే ఆరోగ్యం అడ్డం తిరుగుతుంది. ఇలా తాత్కాలిక ఆనందాల కోసం దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల్ని పక్కన పెట్టేస్తే జీవితం సంక్లిష్టమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో కొన్ని రకాల అలవాట్లుతో ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చని తెలిపారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మంచి ఆహారంతోనే శరీరం ఆరోగ్యంగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జంక్​ఫుడ్​కు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. సమతులాహారం వల్ల రోగనిరోధకశక్తి పెరుగుతుందని, వృద్ధాప్యం త్వరగా దరిచేరదని పేర్కొన్నారు.

వృద్ధాప్యం త్వరగా రావొద్దంటే : జీవితమంతా చక్కటి ఫిట్​నెస్​కు వ్యాయామమే ఆధారం. రోజూ కనీసం అరగంటైనా ఒళ్లు వంచితే ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తు సొంతమవుతుందని చెబుతున్నారు. రోజులో కాసేపైనా కండరాలకు పని చెప్పడం, జిమ్​లాంటివేమైనా చేయడం మంచిదంటున్నారు. చాలా మందిలో వయసు మళ్లాక బయటపడే రోగాలకు మూలాలు యుక్త వయసులోని అలవాట్లు, జీవన విధానంతో ముడిపడి ఉన్నాయని పలు పరిశోధనల్లో తేలింది. మద్యం, సిగరెట్లు, మత్తుపదార్థాలు, నిద్రలేమి ఇవన్నీ టీనేజర్లకు ప్రధాన శత్రువులు దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలకు, స్థూలకాయం, హృద్రోగాలు, మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి సమస్యలకు ఇవే కారణమవుతాయంటున్నారు.

బీజం ఇక్కడే : మంచి పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉందా? చక్కటి సంగీతం వింటారా? ఏదైనా సంగీతవాయిద్యం నేర్చుకోవడం, యోగా, ధ్యానం, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వంటివి చేస్తున్నారా? ఇవన్నీ మానసిక ఆరోగ్యానికి సోపానాలు, ఇలాంటి అలవాట్లు మన వెంట పదిమంది నడిచేలా చేస్తాయని తెలిపారు.

డిమెన్షియా వంటి సమస్యలకు యుక్త వయసులోని అలవాట్ల వల్లే బీజం పడుతుందని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. అందుకే యవ్వనంలో చేసుకునే మంచి అలవాట్లు 60ల్లోనూ 20ల్లా ఉంచుతాయి. లేదంటే నడివయసులోనే జావగారిపోతాయి. అర్ధరాత్రి, అపరాత్రి అన్న తేడా లేకుండా సోషల్ మీడియాలో మునిగి తేలుతూ, ఇతరులతో మనల్ని పోల్చుకుని నైరాశ్యంలో కూరుకుపోవడం, భావోద్వేగాలు నియంత్రించుకోలేకపోవడం, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల దుర్భలంగా మారతారని వివరించారు.

అదే శ్రీరామ రక్ష : యుక్తవయసు నుంచే సరైన ఆర్ధిక ప్రణాళికతో నడుచుకునేవారికి, పొదుపు చేసేవారికి ఆర్ధిక స్వాతంత్య్రం తొందరగా వచ్చేస్తుంది. సరైన రీతిలో ఖర్చు చేయటం కూడా సంపాదించటమంటున్నారు నిపుణులు. చిన్న వయసులో పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రారంభిస్తే, ఖర్చులు, అలవాట్లలో గణనీయమైన మార్పు కనిపిస్తుందని, ఏది అవసరం, ఏది వాయిదా వేయొచ్చు అనే ఆలోచన పెరుగుతుంది.

ప్రస్తుతం కృత్రిమ మేధ అన్నింటా మనకు పోటీ వస్తోంది, మేధస్సులో మనల్ని మించొచ్చు కూడా! కానీ, నలుగురితో సఖ్యత, మనమంటే నమ్మకం పెంపొందించడం, మంచి మాట, సహానుభూతి వంటివి జీవితంలో విజేతలుగా నిలబెడతాయి. కెరీర్​లో దూసుకెళ్లేందుకు సోపానాలుగా నిలుస్తాయి. అందుకే గుండెల్లో తడి ఆరనీకండి! ఇన్​స్టాలో వేల మంది ఫాలోయింగ్ ఎలా ఉన్నా, కుటుంబ సభ్యులు, బంధుత్వాలను కూడా ఫాలో కావడం చాలా ముఖ్యమని తెలిపారు.

