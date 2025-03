ETV Bharat / lifestyle

రాగి లేదా స్టీల్ బాటిల్ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్? ఎందులో నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది? - COPPER VS STEEL WATER BOTTLE

Copper or Stainless Steel Water Bottle Which is Best: మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా నీళ్లు తాగాలని అందరికి తెలుసు. కానీ వీటి ప్రయోజనాలు అందాలంటే తాగే బాటిల్ కూడా ముఖ్యమేనని అంటున్నారు నిపుణులు. ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలో తాగితే అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో ఈ మధ్య కాలంలో రాగి, స్టీల్ బాటిళ్లను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. మరి ఈ రెండిట్లో ఏ బాటిల్ బెస్ట్? దేనిలో తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది? అన్న విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కాపర్ బాటిల్ ప్రయోజనాలు

రాగిలో అనేక యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు ఉంటాయని.. అందుకే ఆయుర్వేద మందుల తయారీలో దీనిని వాడుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాగి బాటిల్​లో సుమారు 6-8 గంటల పాటు నీటిని ఉంచడం వల్ల అందులోని పోషక గుణాలు వాటర్​లో కలిసిపోతాయని అంటున్నారు. వీటి వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయని వెల్లడిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు.. శరీరంలోని బ్యాక్టీరియాను చంపి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇంకా ఇందులోని నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియను పెంచే ఎంజైములు ఉత్పత్తి పెరుగుతాయని తెలిపారు. థైరాయిడ్​తో బాధపడేవారికి ఇది ఎంతో సాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

రాగి బాటిల్​ను ఎలా కడగాలి?

అయితే, కాపర్ బాటిళ్లను శుభ్రంగా కడగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నిమ్మ, ఉప్పు లేదా వెనిగర్, నీటితో కలిపి తరచూగా క్లీన్ చేయాలని చెబుతున్నారు. ఇలా కడిగిన తర్వాత పూర్తిగా తడి ఆరేంత వరకూ ఉంచాలని సలహా ఇస్తున్నారు. కఠిన పదార్థాలతో గట్టిగా రుద్ది శుభ్రం చేయడం వల్ల లోపల ఉండే పొర దెబ్బ తింటుందని అంటున్నారు.

స్టీల్ బాటిల్ ప్రయోజనాలు

స్టెయిన్​లెస్ స్టీల్ బాటిల్స్​ వల్ల ప్రత్యక్షంగా పోషక గుణాలు లేకపోయినా, ఆరోగ్యానికి సురక్షితమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ల లాగా ఇందులో హానికారక రసాయనాలు ఉండవని వెల్లడిస్తున్నారు. ఇందులో పోసిన నీరు రసాయనాలతో కలుషితం కాకుండా సహజంగానే ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్ బాటిల్ ఇంకా తుప్పు పట్టకుండా చాలా రోజుల పాటు మన్నికగా ఉంటుందని అంటున్నారు. కొన్ని స్టీల్ బాటిల్స్ చల్లటి, వేడి నీటిని వాటి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గకుండా చాలా సమయం పాటు ఉంచుతుందని తెలిపారు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ బాటిల్ 100శాతం రీసైకిల్ చేసేలా పర్యావరణ రక్షించేలా తయారు చేస్తారని పేర్కొన్నారు.