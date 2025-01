ETV Bharat / lifestyle

బియ్యంతో అన్నం, వంటలే కాదు- ఎన్నో రకాలుగా వాడుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? - RICE USES OTHER THAN FOOD

Rice Uses Other Than Food ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : Jan 20, 2025, 1:00 PM IST