రోజువారి అలవాట్లతో జుట్టు ఆరోగ్యంగా - అవేంటో మీకు తెలుసా?

Published : September 26, 2025 at 3:25 PM IST
Morning Habits Promote Hair Growth: రోజును ఆరోగ్యంగా ప్రారంభిస్తే, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండవచ్చన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే! ఈ నియమం కురుల ఆరోగ్యానికి వర్తిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మనం పాటించే కొన్ని అలవాట్లు జట్టు ఒత్తుగా, దృఢంగా పెరిగేలా చేస్తాయని అంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గ్లాసు నీళ్లు : చాలా మందికి నిద్ర లేవగానే కాఫీ, టీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ, వీటికి ముందు గ్లాసు నీళ్లు తాగాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో కుదుళ్లలో చర్మం తేమగా మారి జుట్టు ఎదుగుదలను ప్రేరేపిస్తుందంటున్నారు. ఒకవేళ ప్లెయిన్ వాటర్ తాగలేని వారు అందులో నిమ్మరసం, కీరాదోస ముక్కలు వంటివి కలుపుకొని తీసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
ప్రొటీన్లు అధికంగా : మార్నింగ్ మనం తీసుకొనే అల్పాహారం ఆకలి తీర్చడానికే కాదు, జుట్టు ఒత్తుగా పెరిగేలా కూడా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఇందుకోసం ప్రొటీన్లు అధికంగా ఉండే పెరుగు, నట్స్, పీనట్ బటర్, కోడిగుడ్లు, ప్రొటీన్ బార్స్ వంటివి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఒత్తిడి ఆరోగ్యాన్నే కాదు, జుట్టు ఆరోగ్యాన్నీ దెబ్బతీస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్య నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఉదయాన్నే చేసే వ్యాయామాలు ఎంతో కీలకమైనవని చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా నడక, యోగా, ధ్యానం వంటివి ప్రయత్నించాలని, ఇవి కుదుళ్లకు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరిచి జుట్టు ఒత్తుగా పెరిగేలా చేస్తాయంటున్నారు.
రబ్బర్ బ్యాండ్లు : మార్నింగ్ ఆఫీస్కి రెడీ అయ్యే క్రమంలో చక్కగా దువ్వి జడ వేసుకుంటాం. అయితే, అంతకంటే ముందు కాస్త కొబ్బరి, బాదం లేదా జొజోబా నూనెల్లో ఏదో ఒక దాన్ని కుదుళ్లకు అప్లే చేసుకొని 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మర్దన చేసుకోవాలని, దీని వల్ల జుట్టుకు పోషణ అంది ఒత్తుగా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. కొంత మంది అయితే జుట్టంతా బిగుతుగా లాగి బ్యాండ్ పెడతారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల కుదుళ్లు బలహీనంగా తయారవుతాయని తెలిపారు. అందుకే జుట్టుకు సిల్క్ లేదా శాటిన్ రబ్బర్ బ్యాండ్లు వాడడం, వదులుగా జడ వేసుకోవడం లేదా ముడేసుకోవడం మేలంటున్నారు. అంతేకాకుండా బిగుతైన పోనీటెయిల్స్, కార్న్రోస్, బన్స్,హెయిర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి అలోపేసియాకు కారణమవుతాయని American Academy of Dermatology Association పేర్కొంది.
తక్కువ ఉష్ణోగ్రత : అలాగే జుట్టు దువ్వుకోవడానికి చెక్కతో చేసిన, మందపాటి బ్రిజిల్స్ ఉన్న దువ్వెన ఉపయోగించడం మేలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల జుట్టు రాలే సమస్య తగ్గుతుందని తెలిపారు. అలాగే తలస్నానానికి గోరువెచ్చటి నీళ్లు ఉపయోగించడం, సల్ఫేట్లు లేని షాంపూలు వాడడం మంచిదంటున్నారు. ఇక జుట్టు ఆరబెట్టుకోవడానికి బ్లో డ్రయర్స్, జుట్టు కర్లీగా లేదా స్ట్రెయిట్గా ఉండేందుకు హెయిర్ స్టైలింగ్ టూల్స్ వాడేవారు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతను సెట్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, వీటిని వాడే ముందు హెయిర్ స్ప్రే లేదా సీరమ్ వంటివి ఉపయోగించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
నచ్చిన అలవాట్లు : ఉదయాన్నే మనకు నచ్చిన పనులకు కాసేపు సమయం కేటాయిస్తే, ఆ రోజంతా ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా గడిపేయచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ అలవాటు జుట్టు ఎదుగుదలనూ ప్రేరేపిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఎలాగంటే, నచ్చిన పనులు చేయడం వల్ల ఒత్తిడి దరిచేరదని, ఇది జుట్టు ఆరోగ్యానికీ మేలని తెలిపారు.
బయటికి వెళ్లేటప్పుడు : ఎండ వల్ల చర్మం కందిపోకుండా సన్స్క్రీన్ లోషన్ ఎలాగైతే రాసుకుంటామో, అలాగే జుట్టు ఆరోగ్యం పాడవకుండా కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, బయటికి వెళ్లేటప్పుడు హెయిర్ సీరమ్ రాసుకోవడం, టోపీ పెట్టుకోవడం, జుట్టు పూర్తిగా కవరయ్యేలా స్కార్ఫ్ కట్టుకోవడం లాంటివి ఉపయోగించాలని తెలిపారు. ఇవి కాలుష్యం బారి నుంచి జుట్టును కాపాడుతుందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇవన్నీ గుర్తొచ్చినప్పుడు కాకుండా, క్రమం తప్పకుండా పాటించినప్పుడే ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
