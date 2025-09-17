ముఖంపై కళ్లద్దాల మచ్చలు పడ్డాయా? - ఈ టిప్స్తో బెటర్ రిజల్ట్!
కళ్లజోడు మచ్చలు పోవడం లేదా? - నేచురల్ టిప్స్తో చక్కటి పరిష్కారం
Published : September 17, 2025 at 2:19 PM IST
Ways to Get Rid of Spectacle Marks on Nose : సైట్ ఉందనో, స్టైలిష్గా కనిపించడం కోసమో ప్రస్తుతం కళ్లద్దాల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అంతేకాకుండా, దుమ్ము, ధూళి నుంచి కళ్లను రక్షించుకోవడానికి కూడా వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఇలా అదే పనిగా కళ్లజోడు పెట్టుకోవడం వల్ల కొందరికి ముక్కు మీద మచ్చలు పడుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు పాటించడం వల్ల ముక్కుపై ఏర్పడిన మచ్చలను తొలగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కలబందతో : సౌందర్య సంరక్షణకు కోసం మార్కెట్లో ఎన్నో ప్రత్యామ్నాయాలున్నా ఇంట్లో సహజసిద్ధంగా లభించే వాటిలో కలబంద ఒకటి. ఇది కళ్లద్దాల వల్ల ముక్కు మీద ఏర్పడే మచ్చలను తగ్గించడానికి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కలబంద రసం లేదా అందులో ఉండే జెల్ (జిగురు) లాంటి పదార్థాన్ని తీసుకుని మచ్చలు ఉన్న చోట అప్లై చేయాలని సూచిస్తున్నారు. దీంతో కళ్లద్దాల వల్ల ఏర్పడిన మచ్చల నుంచి తొందరగా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు.
కీరాదోసతో : ఫేషియల్స్ వేసుకున్నప్పుడు కళ్లు చల్లగా ఉండటానికి, విశ్రాంతి పొందడానికి కీరాదోస ముక్కలు పెడతారు. అయితే, కీరా ముక్కల వల్ల కళ్లజోడు మచ్చలు కూడా తగ్గుతాయంటున్నారు. ఎలాగంటే, మచ్చలు ఉన్న చోట కీరాదోస ముక్కలను రుద్దుకోవచ్చని లేదా కీరా రసంలో బంగాళాదుంప, టమాటా రసం కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని మచ్చలు ఉన్న అప్లై చేయాలని తెలిపారు. ఆ తర్వాత బాగా ఆరనిచ్చి చల్లని నీళ్లతో శుభ్రం చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
నిమ్మరసం, రోజ్వాటర్: ముక్కుపై మచ్చలు ఉన్న చోట నిమ్మరసాన్ని అప్లై చేయడం వల్ల ఈ సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొద్దిగా నిమ్మరసం తీసుకుని, అందులో కాస్త రోజ్వాటర్ కలిపి, ఆ మిశ్రమాన్ని మచ్చలున్న చోట అప్లై చేయాలని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత 15 నిమిషాల పాటు ఆరనిచ్చి చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల నల్లమచ్చలు తగ్గుతాయంటున్నారు.
రోజ్వాటర్, వెనిగర్: రోజ్వాటర్లో కాస్త వెనిగర్ను మిక్స్ చేయాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మచ్చలు ఉన్న చోట రోజూ మర్దన చేసుకుంటే అతి తక్కువ సమయంలోనే మచ్చలు మాయమైపోతాయని సూచిస్తున్నారు.
బాదం నూనె: బాదంనూనెలో ఉండే విటమిన్ ‘ఇ ముక్కు మీద మచ్చలు తగ్గిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రోజూ బాదంనూనెతో మచ్చలు ఉన్నచోట మర్దన చేసుకుంటే చక్కని ఫలితం ఉంటుందని వివరించారు.
పాలు, తేనె, ఓట్స్: ఒక గిన్నెలో తేనె, పాలు, ఓట్స్ తగినంత తీసుకుని బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మచ్చలు ఉన్న చోట రోజూ మృదువుగా మసాజ్ చేయడం వల్ల మచ్చలు తగ్గిపోతాయని తెలిపారు. అంతే కాకుండా, ఇలా చేయడం వల్ల చర్మం తాజాగా మారి మృదుత్వాన్ని సంతరించుకుంటుందంటున్నారు.
ఇవి కూడా : పాలు, పెరుగు, టమాటా, బంగాళాదుంప, నారింజ తొక్కల పొడి ఇలాంటి పదార్థాలను ఉపయోగించి కళ్లజోడు మచ్చలను తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే గోరు వెచ్చటి నీరు, సబ్బు ఉపయోగించి కళ్లద్దాలను శుభ్రపరచుకోవాలని తెలిపారు. లేదంటే కళ్లద్దాలపై ఏర్పడే బ్యాక్టీరియా వల్ల కళ్లు ఎర్రబడడం, కంటి చుట్టూ చర్మం నల్లగా మారడం, మచ్చలు ఏర్పడటం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కళ్లద్దాలతో ఎక్కువగా అవసరం లేనప్పుడు వాటిని తీసేస్తూ ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
