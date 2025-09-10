వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?
-వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలకు భారతీయులు వెళ్లొచ్చు!
Published : September 10, 2025 at 1:32 PM IST
Visa Free Countries for Indians: ప్రపంచాన్ని చూడాలని చాలా మందికి కోరికగా ఉంటుంది. కానీ, ఒక్కో దేశానికి ఒక్కో వీసా తీసుకోవాలి. ఖర్చులు భరించాలి. ఆ దేశాలు అడిగినన్ని పత్రాలు సమర్పించాలి. ఈ నిబంధనల గురించి తెలిసిన తర్వాత చాలా మంది టూర్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, మీకు తెలుసా? వీసా లేకుండానే వివిధ దేశాల్లో పర్యటించవచ్చు. నిజమే మీరు విన్నది. చాలా మంది ఈ పద్ధతి ద్వారానే విదేశాలు చుట్టి వస్తున్నారు. మరి ఆ దేశాలు ఏంటి? వీసా లేకుండా ఎలా సాధ్యమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అదేలా సాధ్యమంటే : మన ఓటరు కార్డుతోనే కొన్ని దేశాలకు వెళ్లిరావచ్చు. భారత్ పాస్పోర్టుతో తమ దేశంలో పర్యటించి వెళ్చొచ్చంటూ మరికొన్ని దేశాలు పర్యాటక తలుపులు తెరిచాయి. ఇంకొన్నయితే తమ దేశానికి వచ్చాక విమానాశ్రయంలో కూడా వీసా తీసుకోవచ్చని చెబుతున్నాయి. కొన్ని దేశాలు ఏకంగా వీసా ఛార్జీలను ఎత్తేసి, పర్యాటకుల కలలను సులభతరం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా భారత పర్యాటకులకు అనేక దేశాలు ఈ వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నాయి.
మీకు "డార్క్ టూరిజం" గురించి తెలుసా? - మనదేశంలో ఈ ప్లేస్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే!
ఓటర్ కార్డుతో : ఓటర్కార్డుంటే చాలు భూటన్, నేపాల్ భారతీయులకు అనుమతినిస్తాయి. నేపాల్కు విమానం, రైలు, రోడ్డు మార్గాల్లో వెళ్లొచ్చు. భూటాన్కు విమానం, రోడ్డు మార్గాలున్నాయి. ఎన్ని రోజులు ఉంటారు, ఏ హోటల్లో బస చేస్తారు, ఏయే ప్రాంతాలకు వెళతారన్న వివరాలు సమర్పిస్తే భూటన్ అనుమతిస్తుంది. ఈ క్రమంలో సాహసయాత్రికులకు స్వర్గధామం ఈ దేశాలు. భారతీయ రూపాయితో షాపింగ్ చేయొచ్చు. బిల్లులు కట్టొచ్చు. థింపూ, ప్యారో నగరాలు, కాఠ్మాండూ దేవాలయాలు, ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వంటి ఆకర్షణలనేకం ఉన్నాయిక్కడ.
ఆ దేశాలకు తేలిగ్గానే : శ్రీలంకలో రామాయణ యాత్ర, అందమైన హిల్స్టేషన్లు, కొలంబో బీచ్లు ఉన్నాయి. కాంబోడియాలో ప్రపంచ వారసత్వ స్థలమైన అంగ్కోర్వాట్ ఆలయం ప్రధాన ఆకర్షణ. ఈ దేశంలో వీసా ఆన్ అరైవల్ సదుపాయం ఉంది. ప్రత్యేక సమయాల్లో భారతీయులకు వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీని శ్రీలంక ప్రకటిస్తోంది. కాంబోడియాలో విమానాశ్రయం చేరుకున్నాక వీసా పొందొచ్చు. ఈ-వీసా వెసులుబాటూ ఉంది.
ఇంకా ఎక్కడెక్కడంటే :
- మాల్దీవులు, మారిషస్ వంటి ద్వీప దేశాల్లో 90 రోజుల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది
- కరేబియన్ దేశాలైన బార్బడోస్కు వెళితే 90 రోజుల వరకు ఉచితంగా వీసా ఇస్తారు. డొమినికాలో 180 రోజులు, హైతీలో 90 రోజులు, ఎల్ సాల్వడార్లో 90 రోజులు, జమైకాలో 30 రోజులు, సెయింట్ విన్సెంట్లో 90 రోజుల వరకు వీసా ఉచితం.
- 30 రోజుల పాటు వీసా లేకుండా తమ దేశంలో పర్యటించేందుకు ఇరాన్ అనుమతిస్తోంది.
- పర్యాటకుల్ని మరింతగా ఆకర్షించేందుకు థాయ్లాండ్ వీసా ఫీజును తొలగించింది. 60 రోజుల వరకు అనుమతిస్తోంది.
- ఫిజీకి వెళితే 120 రోజులు వీసా ఫ్రీ, వనాటు 30 రోజులు, మైక్రోనేషియా 30 రోజులు ఈ సదుపాయాన్ని ఇస్తున్నాయి.
- ఇండోనేషియాలో బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం బాలి. అక్కడకు వెళ్లాక వీసా తీసుకోవచ్చు.
- మలేషియా 30 రోజుల వరకు, ఒమన్, ఫిలిప్పిన్స్ దేశాలు 14 రోజుల వరకు వీసా లేకుండా అనుమతిస్తున్నాయి.
- ఆఫ్రికాలోని వివిధ దేశాలు పర్యాటకుల్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి. వీసా లేకుండా ట్యునిషియా, సెనగల్లో 90 రోజులు ఉండొచ్చు. సీషెల్స్లో, టాంజానియాలో ఉచితంగా వీసా ఆన్ ఎరైవల్ ఉంది. కెన్యా, జింబాబ్వేలో దిగగానే వీసా ఇస్తారు.
ఏం చేయాలంటే :
- ప్రతి దేశానికి ఓ పర్యాటక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఏ దేశానికి వెళ్లాలనుకుంటే ఆ దేశ వెబ్సైట్లో మీ పాస్పోర్టు వివరాలు, సందర్శించే ప్రాంతాలు, బస వివరాలు, విమానం టికెట్లతో దరఖాస్తు చేయాలి.
- వెళ్లేది పర్యాటక ప్రాంతాలకా? వైద్యం కోసమా? వ్యాపారానికా? బంధువుల ఇంటికా? ఈ వివరాలు తెలిపితే అనుమతి పత్రం, ఈ-వీసా జారీ అవుతాయి.
- గంటల వ్యవధిలోనే ఈ-వీసాలు వచ్చేస్తాయి. సమయం లేకుంటే విమానం ఎక్కే ఎయిర్పోర్టు నుంచి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయొచ్చు. లేదంటే గమ్యస్థానం చేరాక కూడా వీసా తీసుకోవచ్చు.
"మేఘాలలో కూలిపోవద్దు" - భవిష్యత్తు పేకమేడ కాకుండా జాగ్రత్త పడాలంటున్న నిపుణులు!
ఆరోగ్యం విషయంలో AI చెప్పేవన్నీ వింటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే మంచిదట!