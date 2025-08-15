ETV Bharat / lifestyle

పసిపిల్లలతో ప్రయాణమా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు! - TIPS FOR TRAVELLING WITH BABY

- పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న వైద్య నిపుణులు!

Tips Traveling with Infants
Tips Traveling with Infants (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read

Tips while Traveling with Infants : చాలా మంది తల్లులు పసిపిల్లలతో ప్రయాణాలంటే అసౌకర్యానికి గురవుతుంటారు. అత్యవసరం కాకపోతే ప్రయాణాలు మానుకునే వారూ లేకపోలేదు. అయితే కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు పాటించడం వల్ల పసిపిల్లలతో సౌకర్యంగా ప్రయాణాలు చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఆ చిట్కాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అదనపు దుస్తులు : పసిపిల్లలతో ప్రయాణం అన్నప్పుడు ఒకటి లేదా రెండు జతల దుస్తులు అదనంగా బ్యాగులో పెట్టుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే అన్నీ లగేజీ బ్యాగులో సర్దేయకుండా ఒక జత అందుబాటులో ఉండేలా హ్యాండ్​బ్యాగ్​లో ఉంచుకుంటే, వెంటనే మార్చడానికి వీలుగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దుస్తులతో పాటు పిల్లల చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులు, వైప్స్, డైపర్లు తీసుకెళ్లడమూ మర్చిపోవద్దంటున్నారు. దూర ప్రయాణాలు అయితే క్లాత్ డైపర్లు వాడడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఇవి ఎక్కువ తేమను పీల్చుకుని ఎక్కువసేపు పొడితనాన్ని అందిస్తాయని, అలాగే సౌకర్యంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

లాంగ్ డ్రైవ్స్​కి వెళ్లితే : కొందరు అవసరం ఉన్నా, లేకపోయినా పిల్లల బొమ్మలన్నీ బ్యాగులో సర్దుతుంటారు. దీంతో లగేజీ బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, లగేజీ బరువు తగ్గించుకోవాలంటే పిల్లలు ఎక్కువగా ఆడుకునే రెండు లేదా మూడు బొమ్మల్ని తీసుకోవడం మేలని పేర్కొన్నారు. అలాగే పిల్లలతో కలిసి లాంగ్ డ్రైవ్స్​కి వెళ్లే వారు మధ్యమధ్యలో వెహికల్​ను ఆపి, బేబీకి ఆహారం తినిపించడం, నిర్ణీత వ్యవధుల్లో డైపర్లు మార్చడం వంటివి చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే పచ్చటి ప్రదేశాలున్న చోట కాసేపు సమయం గడిపితే మనసుకు ఆహ్లాదంగానూ ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

ఇవి కూడా : చిన్నారులపై వాతావరణ మార్పులు త్వరగా ప్రభావం చూపుతాయని, కొంతమంది పిల్లలకు నీళ్ల మార్పిడి వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు రావచ్చని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, పిల్లలకు సంబంధించిన టాబెట్స్, టానిక్స్ వెంటే ఉంచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దీంతో వెళ్లిన చోట ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదని పేర్కొంటున్నారు. కొందరు బేబీ క్యారియర్, బేబీ స్ట్రోలర్ వంటివి తీసుకెళ్లడం అనవసరమని అనుకుంటారు. కానీ ప్రయాణాల్లో రవాణా కోసం వేచి చూడాల్సి వస్తే, పాపాయిని ఎత్తుకోవడానికి, స్ట్రోలర్​లో పడుకోబెట్టడానికి ఇవి సౌకర్యంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, బరువు అనుకోకుండా వీటిని వెంట తీసుకొని వెళ్లడం మేలని వివరిస్తున్నారు.

హడావిడి వద్దు : విమానం, రైలు, బస్సు ఏదైనా సరే చిన్నపిల్లలతో హడావిడి ప్రయాణాలు వద్దంటున్నారు నిపుణులు. నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే ఎయిర్​పోర్ట్/రైల్వే స్టేషన్/బస్టాండ్​కు చేరుకోవడం, అలాగే దిగేటప్పుడు కూడా అలర్ట్​గా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. పిల్లలతో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ముందు సీట్లను, అది కూడా కిటికీ ఉన్న సీట్లను ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే, అక్కడ కాస్త ఖాళీ ప్రదేశం ఎక్కువగా ఉంటుందని, వెంట తీసుకెళ్లిన బేబీ సీట్స్ లేదా స్ట్రోలర్​ని అక్కడ ఫిక్స్ చేస్తే పిల్లలకు, మీకు సౌకర్యంగా ఉంటుందని తెలిపారు.

చిన్నారులతో కలిసి వెకేషన్లకు వెళ్లాలనుకునే వారు, పిల్లలకు సౌకర్యంగా ఉండే ప్రదేశాల్ని ఎంచుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బాగా వేడిగా లేదంటే బాగా చల్లగా ఉండే లొకేషన్స్ కాకుండా సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలుండే ప్రదేశాల్ని ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కొంతమంది పిల్లలకు బీచ్ వాతావరణం పడకపోవచ్చని, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వెకేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవడం మేలంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

