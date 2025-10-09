ETV Bharat / lifestyle

బాగా పులిసిన పిండితో ఆరోగ్య సమస్యలు? - నిపుణులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలివే!

పిండి ఎక్కువగా పులియకుండా ఇలా చేయండి - ఇలా చేస్తే పిండి పులియకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు!

Avoid Over Fermentation
Avoid Over Fermentation (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 9, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Avoid Over Fermentation Idly Dosa Batter : పులియబెట్టిన కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు ఆరోగ్యానికి మంచివే. కానీ, అతిగా పులియబెడితే ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, అందులోని పోషకాలు నశించిపోవడంతో పాటు ఆ పదార్థం రుచి, వాసన, రెండూ కోల్పోతాయంటున్నారు. ఇడ్లీ, దోసె పిండి కూడా అంతే! వీటిని ఫ్రిజ్​లో పెట్టడం వల్ల పులిసే ప్రక్రియ ఆగిపోతుందని, అందుకే అవి ఎక్కువ కాలం పాటు తాజాగా ఉంటాయని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, ఫ్రిజ్​లో పెట్టినా పులిసే ప్రక్రియ నెమ్మదిగా కొనసాగుతుందని, ఇదే పదార్థాన్ని లోలోపల పాడైపోయేలా చేస్తుందని వివరించారు. ఈ క్రమంలో పిండి ఎక్కువగా పులియకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

జీర్ణ సమస్యలు : అతిగా పులిసిన పిండిని తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో మంట, అజీర్తి, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యల బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, టెక్స్చర్​లో మార్పులతో పాటు, నోటికి పుల్లగా తగిలినా, వాసనలో తేడాలొచ్చినా, పిండి ఉపరితలంపై నూనె లాంటి లేయర్ ఏర్పడినా పిండిని బయటపడేయడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అందుకే పిండి రుబ్బిన 24 గంటల్లోనే దాన్ని పూర్తిగా వాడేయాలని, ఎప్పటికప్పుడు తాజాగా వీటిని తయారు చేసుకోవడమే ఆరోగ్యానికి శ్రేయస్కరమని వివరిస్తున్నారు. పులియబెట్టిన ఉత్పత్తులు ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం చూపినప్పటికీ, వాటి వినియోగం వల్ల యాంటీబయాటిక్, కెమోథెరపీటిక్ రెసిస్టెన్స్ జన్యువులు శరీరంలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

రోజంతా ఏసీలోనే పనిచేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

ఎక్కువగా పులియకుండా! :

  • ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పిండి కొన్ని గంటల్లోనే పులిసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే చల్లగా ఉన్నప్పుడు గంటలు గడిచినా అది పులవదని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పిండి రెండింతలైందంటే అది చక్కగా పులిసినట్లు అర్థం చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. అప్పుడు పిండిని తీసి ఫ్రిజ్​లో పెట్టేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • కొందరు పిండిని ఫ్రిజ్​లో పెట్టడం మర్చిపోతుంటారు. దీంతో అది ఎక్కువగా పులిసే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, టైమర్ సెట్ చేసుకొని, చెక్ చేసి మరీ పిండిని ఫ్రిజ్​లో పెట్టాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
  • కొంతమంది పిండి బాగా చల్లగా ఉందనో లేదంటే దోసెలు వేయాలనుకున్న ప్రతిసారీ తీసి బయటపెట్టడం ఎందుకనో, నిద్ర లేవగానే ఈ బ్యాటర్ గిన్నెను ఫ్రిజ్​లో నుంచి తీసి బయటపెట్టేస్తారు. దీనివల్ల కూడా ఎక్కువగా పులిసే ప్రమాదం ఉందని, కాబట్టి అవసరమున్నప్పుడే పిండిని ఫ్రిజ్​లో నుంచి తీయడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • అంతేకాకుండా, మోతాదుకు మించి మినప పప్పు ఉపయోగించినా పిండి ఎక్కువగా పులిసే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, మినప పప్పు పులిసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి, దీన్ని ఎక్కువగా వేయకుండా తగినంత మేరకే వాడేలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, మెంతులు కూడా పులిసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాయని, వీటిని కూడా ఎక్కువగా వాడకపోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

