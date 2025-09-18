రూమ్మేట్తో ఎప్పుడూ గొడవ పడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే 'గుడ్ బాండింగ్'!
-విద్యా, ఉద్యోగ రీత్యా రూమ్మేట్స్తో కలిసి ఉంటున్నారా? - వాళ్లతో బాండింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండేందుకు ఈ టిప్స్ మంచివంటున్న నిపుణులు!
Published : September 18, 2025 at 3:50 PM IST
Things to Remind while Living with Roommate: ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల రీత్యా పట్టణాలు, నగరాలకు వచ్చిన యువత హాస్టళ్లలో లేదా అద్దె ఇంట్లో ఉండడం మామూలే. అయితే, ఇలా హాస్టళ్లు లేదా గదిలో ఉంటున్న వారు రూమ్మేట్తో ఎంత స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నా, అప్పుడప్పుడూ కొన్ని విషయాల్లో భేదాభిప్రాయాలు, చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తుంటాయి. దీంతో ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరగడంతో పాటు వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా, మానసిక ఆరోగ్యం పైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రైవసీని హరించద్దు : కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్నా, స్నేహితురాలితో కలిసున్నా ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రైవసీ అనేది ముఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలో తమకంటూ కొంత సమయం కేటాయించుకుంటారు. ఇలాంటప్పుడు అవతలి వారికి భంగం కలిగించకుండా మెలగాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎప్పుడైనా మీ రూమ్మేట్ ఫ్రెండ్ లేదా కొలీగ్ మీ గదికి వచ్చారనుకోండి, అనవసరంగా వాళ్ల మాటల్లో తలదూర్చడం, వాళ్ల చర్చకు అంతరాయం కలిగించవద్దని పేర్కొంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మీ రూమ్మేట్కు మీపై ప్రతికూల భావన ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. కాబట్టి దూరంగా ఉండాలని, ఒకవేళ వీలైతే వచ్చిన అతిథులకు ఓ కప్పు కాఫీ లేదా టీ అందించినా తప్పు లేదని వివరించారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య చెలిమి పెరుగుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
జుట్టు తెల్లబడిందని రంగు వేస్తున్నారా? - అయితే ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి!
కలిసి పంచుకోవాలి : చాలా మంది రూమ్మేట్స్కి ఇంటి పనుల దగ్గరే గొడవలు వస్తుంటాయి. హాస్టల్స్ కాకుండా, విడిగా గది లేదా ఫ్లాట్ అద్దెకు తీసుకుని ఉండేవారికి ఇది బాగా వర్తిస్తుంది. టైం లేకో, వీలు పడకో ఒక్కోసారి ఒకరి పైనే పనుల భారం పడుతుంటుంది. దీంతో వారు విసుగుచెంది ‘అన్నీ నేనే చేయాలా?’ అన్న ఆలోచన వారి మనసులో మొదలవుతుంది. ఫలితంగా ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరుగుతుంది. అందుకే వీలైనంత వరకు పనులన్నీ సమానంగా పంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా ఇద్దరూ పనుల్ని సమన్వయం చేసుకోగలిగితే ఎలాంటి గొడవా ఉండదని చెబుతున్నారు.
సరిసమానంగా ఖర్చు : కొంతమంది రూమ్మేట్స్ ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా గొడవలు పడుతుంటారు. నెలవారీ ఖర్చుల్లో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటే ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉంటారు. దీంతో ఇద్దరికి ప్రశాంతత కొరవడడంతో పాటు అనుబంధమూ దెబ్బతింటుందంటున్నారు నిపుణులు. అలా జరగకూడదంటే, ఇద్దరికీ కలిపి నెలకయ్యే ఉమ్మడి ఖర్చును సరిసమానంగా పంచుకుంటే సరిపోతుందని తెలిపారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఎవరికి వారే ఖర్చు పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఇబ్బంది పెట్టద్దు : ప్రతి ఒక్కరి అభిరుచులు, అలవాట్లు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఈ విషయంలో రూమ్మేట్స్ ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటే సరిపోతుందని, లేకుంటే తిప్పలు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలో మీకు రాత్రిపూట ఆలస్యంగా నిద్ర పోయే అలవాటుందనుకోండి, అదే మీ రూమ్మేట్ ఉదయాన్నే ఆఫీస్కు వెళ్లాలని త్వరగా పడుకుంటే మీరు టీవీ చూస్తూ తన నిద్రకు భంగం కలిగించడం కరక్ట్ కాదని చెబుతున్నారు. ఈ ఒక్క విషయమనే కాదు, బయటి నుంచి ఆర్డర్ చేసే ఫుడ్ విషయంలో, ఫోన్లు వాడే విషయంలో ఎవరి సౌకర్యానికి వాళ్లను వదిలేయడం మేలు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఒకవేళ గొడవైతే : ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, ఎంత స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నా ఎక్కడో ఒక చోట, ఏదో ఒక విషయంలో రూమ్మేట్తో మనస్పర్థలు రావడం కామన్. అలాంటప్పుడు పంతాలకు పోకుండా సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తప్పు ఎవరిదైనా సరే, ఎదుటివారికి 'సారీ' చెప్పడం, అసలు మీరు ఆ టైంలో ఎందుకలా ప్రవర్తించాల్సి వచ్చిందో వారికి విడమరిచి చెప్పడంలో తప్పు లేదని పేర్కొన్నారు. ఇలా రియలైజ్ అవడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య సమస్య సద్దుమణగడమే కాకుండా, అనుబంధమూ దృఢమవుతుందని చెబుతున్నారు.
భోజనం తర్వాత స్నానం చేయొచ్చా? - వేడినీళ్లు, చన్నీళ్ల గురించి నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!
ఫ్లైట్ జర్నీలో షార్ట్స్ వేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!