"హౌస్ కీపింగ్" గురించి అవగాహన తప్పనిసరి - ఎక్కడెక్కడ, ఎప్పుడు క్లీన్ చేయాలో తెలుసా? - HOUSE KEEPING

ఈ వస్తువులను వారానికోసారైనా క్లీన్ చేయాల్సిందే! - లేదంటే ఇబ్బందులు తప్పవంటున్న నిపుణులు!

Published : August 22, 2025 at 10:14 AM IST

This Things Should Clean Every Week : ఇంటిని రోజూ క్లీన్ చేస్తున్నప్పటికీ కొన్ని వస్తువులను, ప్రదేశాలను మాత్రం అప్పుడప్పుడు మాత్రమే శుభ్రం చేస్తుంటాం. దీంతో వాటిపై దుమ్ము, ధూళి చేరి మురికిగా కనిపిస్తుంటాయి. దీంతో శ్వాసకోశ, చర్మ సంబంధిత అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలో మనం ఉపయోగించే కొన్ని రకాల వస్తువులను నిర్ణీత వ్యవధిలో కచ్చితంగా క్లీన్ చేయాలని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గోడలు : రోజూ ఇంట్లో నేలను శుభ్రం చేస్తున్నప్పటికీ గోడలను మాత్రం అప్పుడప్పుడూ మాత్రమే క్లీన్ చేస్తుంటాం. అయితే వాటిని కనీసం వారానికి ఒకసారైన శుభ్రం చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లేదంటే వాటిపై దుమ్ము పేరుకుపోయి అనారోగ్యాలకు దారితీస్తుందని వివరించారు.

టాయిలెట్, సింక్​లు : చాలామందికి కిటికీలను ఏ పండగలో, ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనో తప్ప మిగతా రోజుల్లో క్లీన్ చేయాలనే ఆలోచనే రాదు. అయితే వీటిని వారం నుంచి నెల రోజుల వ్యవధిలో కనీసం ఒక్కసారైనా క్లీన్ చేయడం మంచిదని వివరించారు. బాత్​టబ్, షవర్​ని ప్రతి రెండు లేదా మూడు వారాలకోసారి క్లీన్ చేయాలని, అలాగే టాయిలెట్, సింక్​లను మాత్రం వారానికోసారి కచ్చితంగా శుభ్రంగా కడగాల్సిందేంటున్నారు.

పరుపు : చాలామంది బెడ్​షీట్లు, పిల్లో కవర్లు వంటి వాటిని తరచూ శుభ్రం చేస్తున్నప్పటికీ పరుపుని క్లీన్ చేయాలనే విషయాన్ని మాత్రం పెద్దగా పట్టించుకోరు. దీంతో దాని నుంచి దుర్వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, రెండు నెలలకు ఒకసారైనా పరుపును శుభ్రం చేయడం మంచిదని వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో పరుపుపై బేకింగ్ సోడాను చల్లి కాసేపు అలాగే ఉంచాలని, ఆ తర్వాత వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్​తో శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందని తెలిపారు.

కార్పెట్ : మాములుగా కార్పెట్​ని అప్పుడప్పుడూ దులిపి ఎండలో వేసి మళ్లీ ఇంట్లో పరుస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయడంతో పాటు కనీసం నెలకు ఒకసారైనా వాటిని ప్రత్యేకంగా క్లీన్ చేయాలంటున్నారు. ఎందుకంటే, కార్పెట్​కు దుమ్ము అతుక్కొని ఉండిపోతుందని, దీని వల్ల కూడా అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో చిన్నారులు ఉన్నట్లయితే కార్పెట్ శుభ్రత విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలిపారు. ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి వీటిని స్టీమింగ్ చేస్తే మంచిదని చెబుతున్నారు.

బాత్ టవల్స్ : సాధారణంగా బాత్ టవల్స్​ని మహా అయితే వారానికోసారి ఉతుకుతుంటాం. కానీ, ఇలా చేస్తే ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఎదుర్కోక తప్పవంటున్నారు. ఎందుకంటే, మన చర్మం పైన ఉన్న మృతకణాలు టవల్​పై చేరతాయని, ఫలితంగా అది చర్మానికి హానికరంగా తయారవడంతో పాటు దుర్వాసన కూడా వస్తుందని వివరించారు. అందుకే వాటిని మూడుసార్లు ఉపయోగించిన వెంటనే ఉతికేయాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

కంప్యూటర్‌ కీబోర్డ్‌ : ల్యాప్​టాప్, కంప్యూటర్​ కీబోర్డ్​పై టాయిలెట్ సీట్​లో ఉండే దానికంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, చాలామంది వీటికి దుమ్ము పట్టిందని అనిపించినప్పుడు మాత్రమే శుభ్రం చేస్తుంటారని, ఇలా చేయడం వల్ల అనారోగ్యాన్ని కోరి తెచ్చుకున్నట్లే అవుతుందని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి, వారానికోసారి డిస్​- ఇన్ఫెక్టెంట్ స్ప్రేతో కీబోర్డు శుభ్రం చేయాలని, అలాగే మౌస్​ని కూడా క్లీన్ చేయాలని తెలిపారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

