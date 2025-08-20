Terrace Garden Home made Nutrients : ప్రస్తుతం ఎటు చూసినా కాలుష్యం, విషతుల్యమైన ఆహారం. ఫలితంగా ప్రాణాంతక వ్యాధులు తలెత్తున్నాయి. దీంతో చాలా మందిలో ఆరోగ్య స్పృహ పెరిగింది. ఒకప్పుడు ఆహ్లాదం, పచ్చదనం కోసం ఇంటిపై మొక్కలు పెంచేవారు. ఇప్పుడు ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల, సేంద్రియ ఎరువులతో మిద్దె పంటలను వేసి ఇంట్లో వంటలకు వాడుకుంటున్నారు. అయితే, చాలామందికి మిద్దె పంటలకు ఎరువును ఎలా తయారుచేసుకోవాలో తెలియదు. ఈ క్రమంలో ఇంటి వ్యర్థాలతో మంచి ఎరువును అతి సులువుగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇలా చేయాలి :
- ఇంట్లో మిగిలిన అన్నమైనా, బియ్యం కడిగిన నీళ్లయినా, పక్కన పడేసిన కాయగూరల ముక్కలైనా మిద్దె తోటలో మొక్కలకు ఎరువుగా వినియోగించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ఇంటి ఆవరణలో సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న ఉపకరణాలు అవసరం. 20 లీటర్ల బకెట్లు రెండు లేదా 10 అంగుళాల ప్లాస్టిక్ పైపు లేదా 50 లీటర్ల వాటర్ డ్రమ్ తీసుకోవాలి.
- రెండు బకెట్లలో ఒకదానికి కింద నీరు పోయేలా కుళాయి పెట్టుకోవాలి. రెండో బకెట్కు అడుగున, పక్కన అన్ని చోట్లా రంధ్రాలు చేయాలి. రంధ్రాలున్న బకెట్ను కుళాయి బిగించిన బకెట్ పైన పెట్టాలి.
- 10 అంగుళాల పైపునకు అన్ని వైపులా రంధ్రాలు చేయాలి. పైన మూత బిగించాలి. పైపును నేలలో పాతుకోవచ్చు లేదా ప్లాస్టిక్ బకెట్లో ఉంచిన మట్టిలో నిలబెట్టవచ్చు.
- 50 లీటర్ల డ్రమ్ము తీసుకుని దానికి కుళాయి బిగించాలి. మూత వైపు, అడుగు భాగంలో రంధ్రాలు చేయాలి. పై భాగంలో మట్టి వేసుకునేలా మూత ఏర్పాటు చేయాలి. దాన్ని తిప్పేందుకు వీలుగా రోలర్కు బిగించుకోవాలి.
ఇంటి వ్యర్థాలతోనే :
- ఇళ్లల్లో వచ్చే వ్యర్థాలతోనే ఎరువు తయారు చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కూరగాయలు, ఆకుకూరల వ్యర్థాలను ముందుగానే తయారు చేసుకున్న ఉపకరణాల్లో వేయాలి. వాటిపై ఎండు ఆకులు, మట్టి వేయాలి.
- ప్రతి రోజు బియ్యం కడిగిన నీళ్లు, పుల్లటి మజ్జిగపోయాలి. వాటిలో ఉండే బాక్టీరియా వ్యర్థాలను కుళ్ల బెట్టి మట్టిలో కలిసిపోయేలా చేస్తుంది. రోజూ వచ్చిన కూరగాయల వ్యర్థాలు కూడా వేయాలి.
- రోలర్ డ్రమ్ అయితే రోజుకు ఒకసారైనా తిప్పాలి. అందులో వ్యర్థాలు కలిసేలా కదుపుతూ ఉంటే మంచిది. సేంద్రీయ ఎరువు సిద్ధమవుతుంది.
- దీనిలో నుంచి ద్రవాలు వస్తుంటాయి. ఇది కూడా మొక్కలకు మంచి చేస్తుంది.
- సేంద్రియ ఎరువుతో పాటు వానపాముల ఎరువు కూడా మొక్కలకు వేసుకోవచ్చు.
చాలా సులువుగా : ఇలా ఇంట్లో కూరగాయలు, ఆకుకూరల వ్యర్థాలను చెత్త బండికి వేయకుండా, వాటితో సేంద్రియ ఎరువు చేసుకోవచ్చు. వానపాములను వర్మీ కంపోస్ట్ ప్లాంట్లలో విక్రయిస్తుంటారు. వాటిని ఒకసారి తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. వర్మీ కంపోస్ట్ తయారు కాగానే, దాన్ని మొక్కలకు వేసి, వానపాములు విడతీసి సేంద్రియ ఎరువులో వేసుకోవాలి. ఇలా నిరంతరం ఎరువు తయారు చేసుకుంటూనే ఉండొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
