భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా ఉండాలా? - ఈ సలహాలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

-దంపతులిద్దరూ ఇలా చేస్తే బంధం మరింత దృఢం!

BEST TIPS FOR HAPPY MARRIED LIFE
BEST TIPS FOR HAPPY MARRIED LIFE
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 11, 2025 at 3:04 PM IST

How to Overcome Modern Hardships in Married Life: భార్యాభర్తలన్నాక చిన్న చిన్న గొడవలు, భేదాభిప్రాయాలు సహజమే! అయితే, దంపతుల్లో ఎవరో ఒకరు రాజీపడి వీటిని సద్దుమణిగేలా చేస్తేనే కాపురం సజావుగా ముందుకు సాగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, ఇలా అర్థం చేసుకునే తత్వమున్న దంపతులు ఈ కాలంలో చాలా అరుదుగానే కనిపిస్తున్నారంటున్నారు. ఇందుకు ఆధిపత్య ధోరణి, ఒకరినొకరు సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వంటివెన్నో కారణాలు కావచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఇలాంటివన్నీ అనుబంధాన్ని తెగే దాకా లాగుతున్నాయని వివరిస్తున్నారు. ఇలా జరగకూడదంటే ఈ కాలపు దంపతులు కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సైలెంట్​గా : చాలా మంది గొడవ పడుతున్నప్పుడు పెద్దపెద్దగా అరుస్తుంటారు. అర్థం పర్థం లేని మాటలు అనేస్తారు. ఎప్పటి విషయాలనో మాట్లాడుతుంటారు. దీని వల్ల గొడవ తగ్గకపోవడం అటుంచితే మరింత పెరుగుతుంది. అలాకాకుండా ఉండాలంటే గొడవ సమయంలో దంపతుల్లో ఒకరు సైలెంట్​గా ఉండాలని, దీని వల్ల ఎదుటివారికి కోపం కంట్రోల్ అవుతుందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ఏదైనా గొడవ జరిగినప్పుడు ఎదుటివారిని బాధ్యులుగా చేయడం మంచిది కాదని, దీనివల్ల వారి మనసు విరిగిపోయే అవకాశం ఉందని వివరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో కాస్తా సహనంతో ఉండడం మేలని సూచిస్తున్నారు.

ఓ మెట్టు దిగండి!: దాంపత్య బంధమంటే ఎన్నో బరువు బాధ్యతలతో కూడుకున్నది. వివాహం కాక ముందు వరకు ఎలా ఉన్నా, పెళ్లయ్యాక మాత్రం దంపతులిద్దరూ ఒకరికొకరు కొన్ని విషయాల్లో సర్దుకపోవడం తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ కాలం దంపతుల్లో ఇది కొరవడుతోందని చెబుతున్నారు. ఒకరి మాటలు, అభిప్రాయాలతో మరొకరు ఏకీభవించకపోవడం, పరిణితితో ఆలోచించలేకపోవడం వంటివే ఇద్దరి మధ్య గొడవలకు కారణమవుతున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, వీటిని ఇలాగే వదిలేస్తే అనుబంధానికే ముప్పు వాటిల్లుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి కలతల్ని దూరం చేసుకోవాలంటే, ఇద్దరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటేనే సాధ్యమవుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ భార్యాభర్తలిద్దరిలో ఒకరు కాస్త మొండిగా ఉన్నా, మరొకరు ఓ మెట్టు దిగితే తప్పు లేదని, ఫలితంగా గొడవలూ సద్దుమణుగుతాయంటున్నారు. అలాగే, ఎదుటివారు మీ ఓపికను అర్థం చేసుకొని వారి ప్రవర్తనను క్రమంగా మార్చుకునే అవకాశాలుంటాయని తెలియజేస్తున్నారు.

ఇద్దరిదీ!: ఈ తరం దంపతుల్లో భేదాభిప్రాయాలు రావడానికి డబ్బు కూడా ముఖ్య కారణమంటున్నారు నిపుణులు. ఇద్దరూ రెండు చేతులా సంపాదించడం, ఆర్థికంగా ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడకపోవడం, పొదుపు- మదుపు విషయాల్లో ఎవరి నిర్ణయాలు వాళ్లు తీసుకోవడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య దూరం అగాథంలా పెరిగిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఒకానొక దశలో ఇది బయటపడి, విడాకుల దాకా వెళ్లినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే దంపతులిద్దరూ ఎవరెంత సంపాదించినా, ఎంత ఖర్చు పెట్టినా, ఎంత పొదుపు చేసినా దాపరికం లేకుండా అన్ని విషయాలు పంచుకోవడం అత్యుత్తమం అని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, పెట్టుబడులు, రుణాల చెల్లింపు, ఆస్తుల కొనుగోలు మొదలైన అంశాల్లో ఇద్దరూ ఒకే మాట మీద ఉండటం వల్ల ఇద్దరూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించే అవకాశముంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ కలుపుగోలుతనమే ఆలుమగలిద్దరినీ శాశ్వతంగా కలిపి ఉంచుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

