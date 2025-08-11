Storing Food in Aluminium Foil is Dangerous : చపాతీ, నూడgల్స్, బిర్యానీ, ఫ్రైడ్ రైస్, కూరలు ఇలా ఏం కొన్నా హోటల్, టిఫిన్ సెంటర్లలోనూ అల్యూమినియం ఫాయిల్ లేదా కవర్లలో ప్యాక్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు. దీని వల్ల ఆహారం ఎక్కువ సేపు వేడిగా ఉంటుంది. వేడిగా ఉన్న ఆహారం మృదువుగా కూడా ఉంటుంది. ఇందుకోసమే చాలా మంది మహిళలు తమ పిల్లలకు, భర్తలకు లంచ్ ప్యాక్ చేయడం కోసం అల్యూమినియం ఫాయిల్స్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే ఆహార పదార్థాలని అల్యూమినియం ఫాయిల్స్లోనే భద్రపరచడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వీటి వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఆ పాత్రలన్నీ ప్రమాదకరమా? : మనలో చాలామందికి అల్యూమినియం పాత్రలో వంట చేయడం అలవాటుగా ఉంటుంది. ఇక ఆహారాన్ని తాజాగా వేడిగా ఉంచటానికి అల్యూమినియం ఫాయిల్స్లో చుట్టి ఉంచటాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఈ క్రమంలో అల్యూమినియం లోహం అనేది మన ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అందుకే అల్యూమినియం పాత్రలను వినియోగించడం తగ్గించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మూత్రపిండ వైఫల్యం ఉన్న రోగులకు అల్యూమినియం వల్ల ఎక్కువ ప్రమాదం ఉందని International Aluminium Institute అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
చాలామంది వంటలు చేయడానికి అల్యూమినియం పాత్రలు వాడటం, ప్యాకింగ్ కోసం అల్యూమినియం ఉత్పత్తులు వాడటం మొదలైన కారణాల వల్ల శరీరంలోకి అల్యూమినియం పెద్ద మొత్తంలో చేరుతోంది. అల్యూమినియం శరీరంలోకి ఎక్కువగా వెళ్లటం వల్ల గందరగోళం, కండరాల బలహీనత, ఎముకల నొప్పి, మూర్చలు పిల్లల్లో ఎదుగుదల తగ్గటం మొదలైన సమస్యలు తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
వ్యాధులకు మూలం : ముఖ్యంగా అల్యూమినియం పాత్రలో వండటం కంటే అల్యూమినియం ఫాయిల్ కవర్లలో ఆహారాన్ని ప్యాక్ చేయటం చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. అల్జీమర్స్, పార్కిన్సన్స్, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ వంటి నాడీ సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదాన్ని పెంచడంలో అల్యూమినియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. టమోటా, నిమ్మ వంటి ఆమ్ల గుణం కలిగిన పదార్థాలు అల్యూమినియం పాత్రలో వేడి చేస్తే ప్రతిచర్య కారణంగా అల్యూమినియం ఎక్కువగా లీక్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అల్యూమినియం ఆమ్ల ఆహారంతో చర్య జరుపుతుంది, దీనివల్ల లోహం ఆహారంలోకి లీచ్ అవుతుందని, తద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
వంటలకు అల్యూమినియంతో తయారైన పాత్రల్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆహారాన్ని వండటానికి, మట్టి, గాజు, సిరామిక్, స్టీల్ పాత్రలను ఉపయోగించుకోవాలని, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆహారాన్ని ఉడికించుకోవాలని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అల్యూమినియం ఫాయిల్లో ఆహారాన్ని ప్యాక్ చేసిన దాన్ని ఎక్కువ సేపు ఉంచకూడదని, ముఖ్యంగా ఆహారాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్లో ఉంచి ఓవెన్లో పెట్టి వేడి చేయడం చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
