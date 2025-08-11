ETV Bharat / lifestyle

"అల్యూమినియం ఫాయిల్స్"​లో ప్యాకింగ్ సురక్షితమేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే! - ALUMINUM FOILS DANGEROUS TO HEALTH

అల్యూమినియం ఫాయిల్ వాడకం మంచిదేనా? - టమోటా, నిమ్మ వంటకాల్లో ఎక్కువగా కరుగుతుందట!

Aluminium Foil is Dangerous
Aluminium Foil is Dangerous (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 11, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read

Storing Food in Aluminium Foil is Dangerous : చపాతీ, నూడgల్స్, బిర్యానీ, ఫ్రైడ్ రైస్, కూరలు ఇలా ఏం కొన్నా హోటల్, టిఫిన్ సెంటర్లలోనూ అల్యూమినియం ఫాయిల్ లేదా కవర్లలో ప్యాక్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు. దీని వల్ల ఆహారం ఎక్కువ సేపు వేడిగా ఉంటుంది. వేడిగా ఉన్న ఆహారం మృదువుగా కూడా ఉంటుంది. ఇందుకోసమే చాలా మంది మహిళలు తమ పిల్లలకు, భర్తలకు లంచ్ ప్యాక్ చేయడం కోసం అల్యూమినియం ఫాయిల్స్​ని ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే ఆహార పదార్థాలని అల్యూమినియం ఫాయిల్స్​లోనే భద్రపరచడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వీటి వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Aluminium Foil
అల్యూమినియం ఫాయిల్ (Getty Images)

ఆ పాత్రలన్నీ ప్రమాదకరమా? : మనలో చాలామందికి అల్యూమినియం పాత్రలో వంట చేయడం అలవాటుగా ఉంటుంది. ఇక ఆహారాన్ని తాజాగా వేడిగా ఉంచటానికి అల్యూమినియం ఫాయిల్స్​లో చుట్టి ఉంచటాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఈ క్రమంలో అల్యూమినియం లోహం అనేది మన ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అందుకే అల్యూమినియం పాత్రలను వినియోగించడం తగ్గించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మూత్రపిండ వైఫల్యం ఉన్న రోగులకు అల్యూమినియం వల్ల ఎక్కువ ప్రమాదం ఉందని International Aluminium Institute అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

"గంటల తరబడి సిట్టింగ్"? - నీరసానికీ అదొక కారణమేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

Aluminium Foil
అల్యూమినియం ఫాయిల్ (Getty Images)

చాలామంది వంటలు చేయడానికి అల్యూమినియం పాత్రలు వాడటం, ప్యాకింగ్​ కోసం అల్యూమినియం ఉత్పత్తులు వాడటం మొదలైన కారణాల వల్ల శరీరంలోకి అల్యూమినియం పెద్ద మొత్తంలో చేరుతోంది. అల్యూమినియం శరీరంలోకి ఎక్కువగా వెళ్లటం వల్ల గందరగోళం, కండరాల బలహీనత, ఎముకల నొప్పి, మూర్చలు పిల్లల్లో ఎదుగుదల తగ్గటం మొదలైన సమస్యలు తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

Aluminium Foil
అల్యూమినియం ఫాయిల్ (Getty Images)

వ్యాధులకు మూలం : ముఖ్యంగా అల్యూమినియం పాత్రలో వండటం కంటే అల్యూమినియం ఫాయిల్ కవర్లలో ఆహారాన్ని ప్యాక్ చేయటం చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. అల్జీమర్స్, పార్కిన్సన్స్, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ వంటి నాడీ సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదాన్ని పెంచడంలో అల్యూమినియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. టమోటా, నిమ్మ వంటి ఆమ్ల గుణం కలిగిన పదార్థాలు అల్యూమినియం పాత్రలో వేడి చేస్తే ప్రతిచర్య కారణంగా అల్యూమినియం ఎక్కువగా లీక్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అల్యూమినియం ఆమ్ల ఆహారంతో చర్య జరుపుతుంది, దీనివల్ల లోహం ఆహారంలోకి లీచ్ అవుతుందని, తద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

Aluminium cookware
అల్యూమినియం పాత్రలు (Getty Images)

వంటలకు అల్యూమినియంతో తయారైన పాత్రల్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆహారాన్ని వండటానికి, మట్టి, గాజు, సిరామిక్, స్టీల్ పాత్రలను ఉపయోగించుకోవాలని, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆహారాన్ని ఉడికించుకోవాలని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అల్యూమినియం ఫాయిల్​లో ఆహారాన్ని ప్యాక్ చేసిన దాన్ని ఎక్కువ సేపు ఉంచకూడదని, ముఖ్యంగా ఆహారాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్​లో ఉంచి ఓవెన్​లో పెట్టి వేడి చేయడం చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

బియ్యంతో అన్నం, పిండి వంటలే కాదు - ఇలా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలట! - అవేంటో మీకు తెలుసా?

మీ ఆరోగ్యం మీ ఫ్రిజ్​పై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

Storing Food in Aluminium Foil is Dangerous : చపాతీ, నూడgల్స్, బిర్యానీ, ఫ్రైడ్ రైస్, కూరలు ఇలా ఏం కొన్నా హోటల్, టిఫిన్ సెంటర్లలోనూ అల్యూమినియం ఫాయిల్ లేదా కవర్లలో ప్యాక్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు. దీని వల్ల ఆహారం ఎక్కువ సేపు వేడిగా ఉంటుంది. వేడిగా ఉన్న ఆహారం మృదువుగా కూడా ఉంటుంది. ఇందుకోసమే చాలా మంది మహిళలు తమ పిల్లలకు, భర్తలకు లంచ్ ప్యాక్ చేయడం కోసం అల్యూమినియం ఫాయిల్స్​ని ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే ఆహార పదార్థాలని అల్యూమినియం ఫాయిల్స్​లోనే భద్రపరచడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వీటి వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Aluminium Foil
అల్యూమినియం ఫాయిల్ (Getty Images)

ఆ పాత్రలన్నీ ప్రమాదకరమా? : మనలో చాలామందికి అల్యూమినియం పాత్రలో వంట చేయడం అలవాటుగా ఉంటుంది. ఇక ఆహారాన్ని తాజాగా వేడిగా ఉంచటానికి అల్యూమినియం ఫాయిల్స్​లో చుట్టి ఉంచటాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఈ క్రమంలో అల్యూమినియం లోహం అనేది మన ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అందుకే అల్యూమినియం పాత్రలను వినియోగించడం తగ్గించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మూత్రపిండ వైఫల్యం ఉన్న రోగులకు అల్యూమినియం వల్ల ఎక్కువ ప్రమాదం ఉందని International Aluminium Institute అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

"గంటల తరబడి సిట్టింగ్"? - నీరసానికీ అదొక కారణమేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

Aluminium Foil
అల్యూమినియం ఫాయిల్ (Getty Images)

చాలామంది వంటలు చేయడానికి అల్యూమినియం పాత్రలు వాడటం, ప్యాకింగ్​ కోసం అల్యూమినియం ఉత్పత్తులు వాడటం మొదలైన కారణాల వల్ల శరీరంలోకి అల్యూమినియం పెద్ద మొత్తంలో చేరుతోంది. అల్యూమినియం శరీరంలోకి ఎక్కువగా వెళ్లటం వల్ల గందరగోళం, కండరాల బలహీనత, ఎముకల నొప్పి, మూర్చలు పిల్లల్లో ఎదుగుదల తగ్గటం మొదలైన సమస్యలు తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

Aluminium Foil
అల్యూమినియం ఫాయిల్ (Getty Images)

వ్యాధులకు మూలం : ముఖ్యంగా అల్యూమినియం పాత్రలో వండటం కంటే అల్యూమినియం ఫాయిల్ కవర్లలో ఆహారాన్ని ప్యాక్ చేయటం చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. అల్జీమర్స్, పార్కిన్సన్స్, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ వంటి నాడీ సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదాన్ని పెంచడంలో అల్యూమినియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. టమోటా, నిమ్మ వంటి ఆమ్ల గుణం కలిగిన పదార్థాలు అల్యూమినియం పాత్రలో వేడి చేస్తే ప్రతిచర్య కారణంగా అల్యూమినియం ఎక్కువగా లీక్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అల్యూమినియం ఆమ్ల ఆహారంతో చర్య జరుపుతుంది, దీనివల్ల లోహం ఆహారంలోకి లీచ్ అవుతుందని, తద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

Aluminium cookware
అల్యూమినియం పాత్రలు (Getty Images)

వంటలకు అల్యూమినియంతో తయారైన పాత్రల్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆహారాన్ని వండటానికి, మట్టి, గాజు, సిరామిక్, స్టీల్ పాత్రలను ఉపయోగించుకోవాలని, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆహారాన్ని ఉడికించుకోవాలని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అల్యూమినియం ఫాయిల్​లో ఆహారాన్ని ప్యాక్ చేసిన దాన్ని ఎక్కువ సేపు ఉంచకూడదని, ముఖ్యంగా ఆహారాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్​లో ఉంచి ఓవెన్​లో పెట్టి వేడి చేయడం చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

బియ్యంతో అన్నం, పిండి వంటలే కాదు - ఇలా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలట! - అవేంటో మీకు తెలుసా?

మీ ఆరోగ్యం మీ ఫ్రిజ్​పై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

For All Latest Updates

TAGGED:

DISADVANTAGES OF ALUMINUM COOKWAREALUMINUM FOILS IMPACT ON HEALTHALUMINIUM FOIL SIDE EFFECT HEALTHALUMINIUM FOIL GOOD FOR PACKED FOODALUMINUM FOILS DANGEROUS TO HEALTH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​స్టాలో స్నాప్​చాట్ ఫీచర్!- ఇప్పుడు మీరూ మీ ఫ్రెండ్స్ యాక్టివిటీని తెలుసుకోవచ్చు!!

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

ట్రంప్​ సుంకాలతో తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల్లో గుబులు! - కారణం ఏంటంటే?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.