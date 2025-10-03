ETV Bharat / lifestyle

సున్నితమైన విషయాలు మాట్లాడాలా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

-హెల్దీ బాండింగ్​ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Ways to Tackle Hard Conversations
Ways to Tackle Hard Conversations (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 3, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ways to Tackle Hard Conversations: దంపతులు, స్నేహితులు, సహోద్యోగులు, బంధువులు ఎవరైనా సరే.. అనుబంధాలలో సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు సామరస్యపూర్వకమైన చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, అన్ని చర్చలు ఫలప్రదంగా ముగిసే అవకాశం ఉండదని, ముఖ్యంగా కొన్ని కీలకమైన, సున్నితమైన విషయాల గురించి చర్చించేటప్పుడు ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి చర్చల్లో ఆందోళన, ఆవేశం వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. కాబట్టి, ఇలాంటి చర్చలు ప్రారంభించేటప్పుడు కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అనుమతితో : క్లిష్టమైన విషయాల గురించి చర్చించేటప్పుడు ఆందోళన, ఆవేశం రావడం సర్వసాధారణం. కాబట్టి, చర్చను ప్రారంభించే ముందు ఎదుటి వ్యక్తి మానసిక స్థితిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు చర్చించడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే, చర్చకు ముందే విషయ ప్రాధాన్యం గురించి అవతలి వ్యక్తికి తెలిపి, వారి అనుమతి తీసుకోవడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు.

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

సరైన స్థలాన్ని ఎంచుకోవడం : ఇద్దరికీ సౌకర్యంగా ఉండే, ప్రైవేట్‌గా మాట్లాడగలిగే, అంతరాయాలు లేని సమయాన్ని, స్థలాన్ని ఎంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అత్యవసరంగా లేదా కోపంలో ఉన్నప్పుడు సంభాషణను ప్రారంభించవద్దని సూచిస్తున్నారు. సంభాషణలో ప్రశాంతంగా, నిదానంగా ఉండటానికి మానసికంగా సిద్ధం అవ్వాలని, కోపం లేదా నిరాశను నియంత్రించుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

జాగ్రత్తగా వినాలి : ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు అవతలి వ్యక్తి చెప్పే విషయాలను జాగ్రత్తగా వినాలని, అప్పుడు వారి అభిప్రాయాలను కూడా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు. మాటల మధ్యలో కలగజేసుకోవడం వల్ల లేనిపోని ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని, అలాగే అవతలి వ్యక్తి చెప్పే విషయం అర్థం కాకపోతే వివరించమని అడగాలని పేర్కొన్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు కొత్త విషయాలు కూడా తెలిసే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. ఆ తర్వాత అవతలి వ్యక్తి కూడా మీరు చెప్పే విషయాలను వినే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. అయితే, చర్చ మధ్యలో అవతలి వ్యక్తి మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే మాటలు రాకుండా జాగ్రత్త పడడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

వారి వైపు నుంచి : మాములుగా చర్చను మొదలుపెట్టే వారు అందుకు ముందుగానే సన్నద్ధమవుతుంటారు. కాబట్టి, వారి అభిప్రాయాలను సృష్టంగా తెలియజేస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి మాటే నెగ్గాలని భావిస్తూ, అవతలి వ్యక్తి చెప్పే మాటలను పెద్దగా పట్టించుకోరు. ముఖ్య విషయాల గురించి చర్చించేటప్పుడు ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. అయితే, సమస్యను అవతలి వ్యక్తి దృష్టి కోణం నుంచి చూస్తేనే సరైన పరిష్కారం లభిస్తుందన్నదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచించాలి : కీలక విషయాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో భావోద్వేగానికి లోనయ్యే అవకాశమూ ఉందని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంత సమయం విరామం ఇవ్వడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, మరి కొన్ని సందర్భాల్లో ఇరువురికీ అనుగుణంగా మూడో ప్రత్యామ్నాయం గురించి ఆలోచించడం మేలని చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

నిద్ర లేవగానే "ఫోన్" చూస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

సూర్య నమస్కారాలతో ఏం జరుగుతుంది? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO TACKLE TOUGH CONVERSATIONSSTEPS TACKLING HARD CONVERSATIONSHOW TO HAVE DIFFICULT CONVERSATIONSTIPS HANDLE DIFFICULT CONVERSATIONSWAYS TO TACKLE HARD CONVERSATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.