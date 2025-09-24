ETV Bharat / lifestyle

పిల్లల విషయంలో ఇలాంటి పొరపాట్లు చేయకండి! - మీకు తెలియకుండా జరుగుతున్నది ఇదే!

పేరెంట్స్ పిల్లలను ఎలా డీల్ చేయాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Small Mistakes Made by Parents
Small Mistakes Made by Parents (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2025 at 12:38 PM IST

Small Mistakes Made by Parents : 'తప్పులు చేయడం మానవ సహజం, వాటి నుంచే గుణపాఠాలు నేర్చుకుంటారు'. కానీ, పిల్లల పెంపకంలో ఇది వర్తించదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, పేరెంటింగ్‌లో తల్లిదండ్రులు చేసే చిన్నచిన్న పొరపాట్లు, ఆ లేతమనసులపై మానని గాయం చేస్తాయంటున్నారు. అవి జీవితాంతం చెరగని మచ్చలుగా మిగిలిపోయి, వారి భవిష్యత్తుపై ప్రతికూల ప్రభావాలు చూపిస్తాయని పేర్కొన్నారు. అందుకే కొన్ని విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగులు వేయాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Small Mistakes Made by Parents
Small Mistakes Made by Parents (Getty Images)

మౌనంగా ఉండిపోవడం : పిల్లలు అల్లరి చేయడం మాములే. దాన్ని కట్టడి చేయడానికి, అమ్మలు చేసే ప్రయత్నాలు మాటల్లో చెప్పలేం. అయితే, ఇది వరకు అమ్మలు పిల్లల అల్లరిని ఆపడానికి సామ, దాన, భేద, దండోపాయాల్ని ప్రయత్నించేవారు. కానీ, ఇప్పుడు కొంత మంది మౌనంగా ఉండి, వాళ్లతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడటం లేదు. మరి కొందరైతే గదుల్లో బందించడం, పిల్లల్ని దూరంగా పెట్టడం లాంటివీ చేస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలు చెప్పిన మాట అర్థం చేసుకుంటారని పొరబడతారు. కానీ, ఇలా చేస్తే మంచి కన్నా చెడే ఎక్కువ జరుగుతుందట. మౌనంగా ఉండి పిల్లలకు వేసే శిక్ష, వాళ్లలో ఆందోళన, ఒత్తిడి, ఒంటరితనానికి గురిచేస్తుందని అమెరికన్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, పిల్లల్లో 'అమ్మకి నేనంటే లెక్క లేదు' అన్న భావనని కలిగిస్తుందట. పసివయసులో పాతుకు పోయిన ఈ భావన, పెద్దయ్యాక వాళ్ల మానసిక సంతులతను దెబ్బతీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

Small Mistakes Made by Parents
Small Mistakes Made by Parents (Getty Images)

భయాల్ని చూసి నవ్వడం : ఎదిగే పిల్లలకి ఒక్కసారిగా చీకటి, శబ్దాలు, పరిసరాలు, తెలియని వ్యక్తులు, అనుభవాలు, కొత్త విషయాలు లాంటి విషయాలు చాలా పరిచయం అవుతాయి. వీటిల్లో కొన్ని పిల్లలపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తే, కొన్ని భయాల్ని కలిగిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ దశను దాటివచ్చిన మనకి ఇవన్నీ చిన్న విషయాలు, వాళ్లవి అనవసర భయాలు, హస్యాస్పద విషయాలే అవ్వొచ్చు. కానీ, పిల్లలు వాటి గురించి మనతో పంచుకున్నా, మనముందు భయపడినా వాటికి మనం పరిష్కారం చూపించకపోగా నవ్వితే, పసి మనసుల్లో ప్రతికూల ముద్రను వేసినవాళ్లం అవుతామట. దీంతో వాళ్లకి ' అమ్మ నేనేం చెప్పినా తేలికగా తీసుకుంటుంది, నవ్వుతుంది' లాంటి భావన కలుగుతుందట. ఫలితంగా, భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఇబ్బందుల్ని కూడా పంచుకోవడానికి ఇష్టపడరని పేర్కొన్నారు.

పిల్లల వస్తువుల్ని పడేయడం : పిల్లలకి నచ్చిన పుస్తకం, మెచ్చిన డ్రెస్సు, కావాలని కొనుక్కున్న బొమ్మ వంటి ఎన్ని ఇష్టమైన వస్తువులు ఉంటాయి. వయసుతో పాటే వాటి మీద ఇష్టం కూడా పెరుగుతూ వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి వస్తువులను ' పాతవి అయిపోయాయి, ఇంటినిండా సామాన్లు' అని పడేసినప్పుడు, పిల్లలను అడిగి, సరే అంటేనే పడేయాలని పేర్కొన్నారు. అలా కాకుండా, వాళ్ల ఇష్టాయిష్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఏం చేసినా, అది వాళ్ల మనసుల్లో ఉండిపోతుందని తెలిపారు. ఈ చర్య వల్ల పిల్లలు తర్వాతి రోజుల్లో వ్యక్తుల్నీ, వస్తువుల్నీ వేటినైనా ఇష్టపడటం మానేస్తారని హెచ్చరిస్తున్నారు.

Small Mistakes Made by Parents
Small Mistakes Made by Parents (Getty Images)

గొడవలకి కారణం వాళ్లేనని : భార్యాభర్తలు అన్నాక గొడవలు సహజం. కానీ, కొందరు తల్లులు వాటికి పిల్లలే కారణమంటూ నిందిస్తారు. కొందరు అమ్మలు అయితే 'నీ వల్లే ఈ గొడవలన్నీ, నా కెరియర్​కు బ్రేక్ పడింది. మీ నాన్న నీ వల్లే నన్ను వదిలేయడానికి సిద్ధపడతున్నారు. నువ్వు పుట్టాకే మా మధ్య సంబంధం చెడిపోయింది' అంటూ వ్యక్తిగత సమస్యల్నీ, వైఫల్యాల్నీ కోపంలో చిన్నారులపై రుద్దడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కోపం పోయాక మళ్లీ పిల్లలని దగ్గరకు తీసుకుంటారు. దీంతో వాళ్లకు బంధాలపై నమ్మకం పోతుందని, తమకు ఎవరూ లేరనే భావన ఏర్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇదే పెరిగి పెద్దయ్యాక స్నేహం, ప్రేమ, పెళ్లి వంటి బంధాల్లోకి అడుగుపెట్టనివ్వకుండా పిల్లలను ఒంటరి వాళ్లను చేస్తాయని పేర్కొన్నారు. చూడడానికి ఇవన్నీ చిన్న తప్పులే. వీటిల్లో ఏవీ కావాలని చెయ్యం. ఇవన్నీ పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల జరిగేవే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ పసిమనసుల్లో మాత్రం ఎప్పటికీ చెరిగిపోవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే పిల్లల పెంపకంలో ఈ తప్పులు చేయొద్దు అంటున్నారు.

