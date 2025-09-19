ETV Bharat / lifestyle

మీకు 'స్లీప్ టూరిజం' గురించి తెలుసా? - మన దేశంలో ఈ ప్లేస్​లు బెస్ట్​!

-నిద్ర కోసం ప్రత్యేకంగా పర్యటన - ఎందుకు అవసరమవుతోంది?

Sleep Tourism
Sleep Tourism (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 19, 2025 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Sleep Tourism: ప్రపంచాన్ని చుట్టి రావడం, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం, మానసిక ప్రశాంతత వీటి కోసమే చాలా మంది పర్యటనలకు వెళ్తుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ట్రెండు మారింది. చుట్టిరావడం కాదు, ప్రపంచాన్ని మరిచిపోయి గాఢంగా నిద్రపోయేందుకు చాలా మంది టూర్​లకు పయనమవుతున్నారు. దీనినే స్లీప్​ టూరిజం అంటారు. అసలు దీని అర్థం ఏంటి? ఎందుకు పాపులర్​ అయ్యింది? స్లీప్​ టూరిజంకు అనువైన ప్రదేశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి సహా ఇతర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఇప్పుడు చాలా మందికి పని ఒత్తిడి, ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్​లతో కాలక్షేపం వల్ల నిద్ర సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. మంచి నిద్ర ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమని తెలిసినా నిద్రను త్యాగం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల కారణంగా ఇప్పుడు 'స్లీప్ టూరిజం' అనే విధానానికి ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. సాధారణంగా పర్యటకం అంటే కొత్త ప్రదేశాలు వెళ్లడం, చూడడంగా భావిస్తాం. కానీ, స్లీప్ టూరిజంలో మాత్రం శరీరానికి, మనసుకీ ప్రశాంతమైన నిద్రను అందించడమే దీన్ని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఈ పర్యాటకం పరిశ్రమగా ఎదుగుతోంది. భవిష్యత్తులో ఈ టూరిజం బిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారంగా మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

Sleep Tourism
స్లీప్ టూరిజం (Getty Images)

అమెరికా, జపాన్, దుబాయ్​, యూరప్ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన 'స్లీప్ హోటల్స్' ఉండగా, ఇప్పుడు మన దేశంలోనూ ఈ పద్ధతి క్రమంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది. ముఖ్యంగా హిమాలయ ప్రాంతాలు, కేరళలోని ఆయుర్వేద రిసార్ట్​లు, గోవా బీచ్ రిసార్ట్​లలో స్లీప్ టూరిజం కాన్సెప్ట్​ను అనుసరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద మసాజ్​లు, హెర్బల్ థెరపీ, యోగా, ధ్యానం ద్వారా సహజ నిద్రను కలిగించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

స్లీప్ టూరిజం అంటే? : స్లీప్ టూరిజం అంటే నిద్ర కోసం ప్రత్యేకంగా పర్యటనలకు వెళ్లడం. పనిలో ఒత్తిడి, అలసట బాధపడుతున్న వారు కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకోవడంతో పాటు మనసారా నిద్ర పోవడమే ఈ పర్యటకం. దీన్ని 'నాప్​కేషన్స్' లేదా 'డ్రీమ్ టూరిజం' అని కూడా అంటున్నారు.

ఎందుకు అవసరమవుతోంది?:

  • మన దేశంలో 61 శాతం మంది రోజుకు ఏడు గంటల కంటే తక్కువ సమయం నిద్రపోతున్నారని ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ స్లీప్ మెడికన్ నివేదికలో పేర్కొంది.
  • ప్రతి 10 మందిలో ముగ్గురు కంటే తక్కువ మంది మాత్రమే సాధారణ నిద్రపోతున్నారు. చాలా మంది రోజులో ఆరు గంటలు కూడా నిద్ర పోవడం లేదని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
  • రోజువారీ కార్యకలాపాలు, పనిలో ఒత్తిడితో పోరాటం, కుటుంబం ఆర్థిక భారం వల్ల కలిగే మానసిక ఒత్తిడిని నివారించుకోవడానికి స్లీప్ టూరిజం దోహదం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • కరోనా తర్వాత ఆరోగ్యంపై అందరికీ శ్రద్ధ పెరిగిందని, నిద్ర సరిపోకపోతే డయాబెటిస్, మానసిక సమస్యలు, ఇతరత్రా రోగాలు వస్తాయని నిద్రకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నా వారి సంఖ్య పెరిగిపోవడం.
  • కొత్త ప్రాంతాల పర్యటనకు వెళ్లి, అక్కడ విశ్రాంతితో పాటు హాయిగా నిద్రపోయేందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. రాత్రి 8 గంటలకే నిద్రపోవడం, తెల్లవారు జామునే లేవడం లాంటి దినచర్యలను అలవాటు చేసుకుంటున్నారు.
Sleep Tourism
స్లీప్ టూరిజం (Getty Images)

అనువైన ప్రదేశాలు : ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతత, ఆయుర్వేద శ్రేయస్సు కోసం ఉత్తరాఖండ్​లోని రుషికేష్, బ్యాక్ వాటర్.. హౌజ్​ బోటులకు ప్రసిద్ధి చెందిన కేరళలోని అలెప్పీ, పచ్చని కాఫీ తోటలు, పొగమంచు కొండలు, ప్రశాంత వాతావరణాన్ని కలిగిన కర్ణాటక లోని కూర్గ్. గోవా, కర్ణాటకలోని గోకర్ణలో ప్రశాంతంగా ఉండే బీచ్​లు. అంతేకాకుండా హిమాచల్ ప్రదేశ్​లోని స్పితిలోయ, తీర్థన్ వ్యాలీ, గ్రేటర్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్కు మొదలైనవి మనదేశంలో ఎన్నో స్లీప్​ టూరిజంకు అనువుగా ఉన్నాయి.

ప్రత్యేక సదుపాయాలు : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక విలాసవంతమైన హోటళ్లు, రిసార్టులు ఇప్పుడు నిద్ర పర్యటకాన్ని ఆకర్షణీయంగా మలుస్తున్నాయి. హాయిగా నిద్రపోయేందుకు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన సౌకర్యవంతమైన మంచాలు, నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరిచే లైటింగ్ సిస్టమ్, నిద్ర నిపుణుల ద్వారా శిక్షణ, ప్రత్యేక సౌండ్ ప్రూప్ గదులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొన్ని హోటళ్లలో నిద్ర కోసం ప్రత్యేక థెరపీలతో పాటు యోగా, ధ్యానం, మ్యూజిక్ థెరపీ లాంటివి కల్పిస్తున్నారు. మనసుకు ప్రశాంతతను ఇచ్చి సహజమైన నిద్రకు తోడ్పడే కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నారు.

