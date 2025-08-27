Children Minds Developing from Birth to Age : పిల్లలు తింటున్నారా అనే కాదు, ఎలా ఉంటున్నారో పరిశీలించండి! స్కూల్కు వెళుతున్నారా అనేకాదు వారేం నేర్చుకుంటున్నారో ఆరా తీయండి! మార్కులు బాగా వస్తున్నాయా అనే కాదు, ఏ ఆలోచనలు వారిని చుట్టుముడు తున్నాయో అర్థం చేసుకోండి. పుట్టినప్పటి నుంచి టీనేజీ వరకు వారిది ఎదిగే వయసే కాదు, మనసు కూడా, అది ఏ దశలోనైనా గాడి తప్పొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వివిధ దశల్లో కనిపించే మానసిక ప్రవృత్తులను సకాలంలో గుర్తించాలని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బయటికి వెళ్లి ఇంటికి తిరిగి రాగానే బుడిబుడి అడుగులతో బుజ్జాయి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి హత్తుకోవడం ప్రతి తండ్రికీ మధురానుభూతే. ఇది రెండేళ్ల వయసున్న పిల్లల్లో ఉండే సాధారణ లక్షణం. అలా కాకుండా దీనికి భిన్నంగా ఆ వయసు చిన్నారులు ప్రవర్తిస్తుంటే అనుమానించాల్సిందే! అమ్మ, నాన్న ఇంటి నుంచి బయటికి వెలుతున్నా పట్టించుకోకుండా ఉండటం, తిరిగి ఇంటికి వచ్చినా సంతోష పడకపోవడం అనేది ఆ పిల్లల్లో మానసికంగా ఏదో తేడా జరుగుతోందనే దానికి సంకేతాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే పెద్దయ్యాక, పాఠశాలలో పిల్లలందరూ ఆడుకుంటున్నా వారితో కలవకుండా ఒంటరిగా ఉండటం, చదువులో ఉన్నట్టుండి వెనుకబడటం, ఒకసారిగా తినకపోవడం, ఇతరులను పోల్చుకుంటూ కుంగిపోవడం ఇవి కూడా మానసిక సమస్యలేనని అంటున్నారు.
మీకు "డార్క్ టూరిజం" గురించి తెలుసా? - మనదేశంలో ఈ ప్లేస్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే!
2 నుంచి 18 ఏళ్లు వరకూ వివిధ దశల్లో కనిపించే మానసిక ప్రవృత్తులను సకాలంలో గుర్తించి అడ్డుకట్ట వేయకపోతే దీర్ఘకాలంలో ఇవి వారిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అంచనాల ప్రకారం 10-19 ఏళ్ల పిల్లలు ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరికి మానసిక రుగ్మతలున్నాయి. ఒత్తిడి, ఆందోళన, ప్రవర్తనా పరమైన సమస్యలు దీనికి ప్రధాన కారణాలని సూచిస్తున్నారు.
0-3 ఏళ్లు :
- 6 నెలల వయసొచ్చినా నవ్వలేకపోతే
- 12 నెలలకు అమ్మ, అత్తలాంటి పదాలు పలకలేకపోతే
- 18 నెలలకు పూర్తి పదాలు పలకడం రాకపోతే
- 2 ఏళ్లకు మాటలు రాకపోవడం, కళ్లల్లో కళ్లు పెట్టి చూడలేకపోవడం, ఆడుకునేందుకు అనాసక్తి, కోపం, గుక్కపట్టి ఏడ్వడం, తల్లిదండ్రులతో అనుబంధాన్ని చూపించకపోవడం, మాట్లాడకపోవడం.
తల్లిదండ్రులు వారి సమస్యలను పిల్లల ముందు ప్రస్తావించకూడదు. పాఠశాల హాజరు తగ్గుతోందంటే అది తీవ్రమైన అంశంగా గుర్తించాలి. చిన్న వయసులో ఎక్కువ సమయం పాఠశాలలోనే గడుపుతారు. కాబట్టి, విద్యార్థుల తీరుపై ఉపాధ్యాయులూ నిఘా పెట్టాలి. సమస్యను తొలిదశలో గుర్తిస్తే వెంటనే మానసిక వైద్య నిపుణుడిని లేదా కౌన్సిలర్ను కలవాలి. - విజయ చంద్రారెడ్డి, మానసిక వైద్య నిపుణులు, ఎయిమ్స్
3-5 ఏళ్లు :
- భాష సక్రమంగా మాట్లాలేకపోవడం
- కాసేపైనా ఒకే చోట కుదురుగా కూర్చోలేకపోవడం (హైపర్ యాక్టివిటీ)
- పాఠశాలలో పక్కన ఉండే పిల్లల్ని డిస్ట్రబ్ చేస్తూ ఉండటం
- ఇతర పిల్లల్ని కొట్టడం, వారితో కలిసి ఆడుకోకుండా ఒంటరిగా ఉండటం
- ఉపాధ్యాయులు చెప్పిన ఆసక్తికర అంశాలను ఇంటి దగ్గర ప్రస్తావించకపోవడం
- బడికిగానీ, ట్యూషన్గానీ పంపించేటప్పుడు అమ్మను పట్టుకుని ఏడవడమనేది ఈ వయసులో తగ్గిపోవాలి. కానీ, ఇంకా ఎక్కువవుతూ ఉంటే మాత్రం అనుమానించాల్సిందే.
6-12 ఏళ్లు :
- ఈ వయసు పిల్లలు బాధను కోపంగా వ్యక్తపరుస్తారు. వారిలో కోపం ఎక్కువగా ఉంటే అది ఒత్తిడికి ప్రతిరూపమని గుర్తించాలి.
- అప్పటి వరకు తరగతి గదిలో మంచి మార్కులు సాధిస్తున్న పిల్లవాడు, ఉన్నట్టుండి వెనకబడటం, స్నేహితులకు దూరంగా ఉండటం.
- తలనొప్పి, కడుపునొప్పి, కాళ్లునొప్పి తదితర కారణాలు చూపిస్తూ పాఠశాలకు వెళ్లకపోవడం
- చేతిలో ఏముంటే దాన్ని విసిరికొట్టడం
- రాత్రిళ్లు మేలుకోవడం, పగలు నిద్రపోవడం
- ఒకసారి ఎక్కువగా తినడం, కొన్ని రోజులు సరిగా తినకుండా ఉండటం
13-18 ఏళ్లు :
- ఈ వయసు పిల్లలకు బాధ, కోపం, సంతోషం, అసహ్యం ఇలా అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ను ప్రదర్శించగలరు. మానసికంగా అస్థిరత్వం ఉన్న పిల్లలు తమ బాధను తోటి వారి దగ్గర వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు. తనని తాను బాధించుకోవడం అనేది ఈ వయసులో కనిపిస్తుంది.
- ఒత్తిడికి ఎక్కువగా గురవుతుంటారు.
- పాఠశాల హాజరు తక్కువగా ఉంటుంది.
- బాగా మార్కులు వచ్చే పిల్లలకు ఉన్నట్టుండి తక్కువ రావడం
- సమస్య లేకపోయినా ఎక్కువ ఉన్నట్లు ఆందోళనకు గురికావడం
- లావుగా ఉన్నా, సన్నగా ఉన్నా అనే భావనతో కుంగిపోవడం
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
"బొజ్జ గణపయ్య" బుజ్జాయిల నేస్తం - పిల్లలతో పూజ ఎలా చేయించాలో తెలుసా?
ఆరోగ్యం విషయంలో AI చెప్పేవన్నీ వింటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే మంచిదట!