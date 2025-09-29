"అందంగానే కాదు, ఆపదలో ఆయుధం" - ఇవి ఉంటే మీరు ఎక్కడికెళ్లినా సేఫ్!
మహిళలూ జాగ్రత్త - ఇవి మీ దగ్గర ఉన్నాయా?
Published : September 29, 2025 at 5:12 PM IST
Self Defence Tools Every Woman Should Carry : చూడ్డానికి చూడచక్కని ఆభరణాలే, ఆపదల్లో అవే పదునైన ఆయుధాలు! చేతిలో ఇమిడి పోయేంత చిన్నవే! కానీ, ప్రాణాలను రక్షించేంత పెద్దవి! శిక్షణ లేకున్నా తక్షణ సాయం అందించి, ఆత్మరక్షణకు అండగా నిలుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
సంధ్య ఒక దుకాణంలో పని చేస్తుంది. పని ముగించుకుని ఇంటికి చేరుకునే సరికి రాత్రి 10 అవుతుంది. దారంతా నిర్మానుష్యంగా ఉండటంతో బిక్కుబిక్కుమని ఇంటికి చేరేంది. అప్పుడప్పుడు ఆకతాయిలు అల్లరి చేస్తుండటంతో తండ్రిగానీ, తమ్ముడుగానీ వచ్చి ఇంటికి తీసుకెళ్లేవారు. ఈ నేపథ్యంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో దూసుకెళ్తున్నా, ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కడో ఒకచోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మహిళల ఆత్మరక్షణకు అనేక పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. పని ప్రదేశాలు, బయటకు వెళ్లే సమయంలో రక్షిత పరికరాలు దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల ప్రమాదాలను నివారించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అవి దగ్గరుంటే మహిళలు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారని, చేతిలో ఇమిడిపోయేలా, హ్యాండ్బ్యాగ్లో పట్టేలా ఉండే స్వీయ రక్షణ ఉపకరణాలు ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయని చెబుతున్నారు.
రింగ్నైఫ్ : చేతి ఉంగరంలా ఉండే ఈ పరికరాన్ని కుట్లు, ఎంబ్రాయిడరీ, చిన్న చిన్న కటింగ్లకు ఉపయోగిస్తే ప్రస్తుతం స్వీయ రక్షణకు వినియోగించేలా తయారు చేశారు. కానీ, అందులో ఉండే చిన్న బటన్ నొక్కగానే చిన్నపాటి కత్తి బయటకొస్తుందని, ఎవరైనా దాడికి ప్రయత్నిస్తే, ఈ ఆయుధంతో వారిని గాయపరిచి అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కట్ రెసిస్టెంట్ స్లీవ్ : అమ్మాయిలు ఎండ నుంచి చర్మాన్ని రక్షించుకునేందుకు చేతులకు స్లీవ్స్ ధరిస్తారు. అలాంటిదే ఇది కూడా. కత్తితో దాడి చేస్తే, ఈ స్లీవ్స్ కనీసం చిన్న గాటు కూడా పడనీయదంటున్నారు.
బోలార్యాప్ : మొబైల్ ఫోన్ సైజులో ఉంటుంది. అయితే, దాడి చేసేందుకు ఎవరైనా దగ్గరికి వస్తున్నట్లు అనుమానం రాగానే 10 నుంచి 15 అడుగుల దూరం నుంచి ఈ బోలార్యాప్ను వారికి గురిచూసి షూట్ చేస్తే ఒక బలమైన ఇనుపతాడు వచ్చి వారిని చుట్టుకుని, కట్టిపడేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది బలమైన ఇనుప తీగలతో చేయడం వల్ల దీనిని తెంచడం కష్టంగా ఉంటుందని తెలిపారు.
స్టింగ్ రింగ్ : పంచ్ వెపన్లా వేలికి ధరించేలా ఉంటుంది. దీనిలోని బటన్ ప్రెష్ చేయగానే కరెంటు సరఫరా అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎవరైనా దాడి చేసేందుకు వచ్చిన వ్యక్తికి తాకించగానే కరెంటు షాక్ తగులుతుందని వివరించారు.
సేఫ్టీ కీచైన్ : చేతిలో ఇమిడే వస్తువు. ఎవరైనా వెంబడిస్తే ఇందులోని బటన్ నొక్కితే పెద్దగా శబ్దం వస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇందులో టార్చ్తో పాటు జీపీఎస్ ట్రాకర్ ఉండటంతో, కుటుంబ సభ్యులకు ప్రమాదంలో ఉన్నట్లు అలర్ట్ మెసేజ్ వస్తుందని వివరించారు. అంతేకాకుండా లొకేషన్ కూడా షేర్ చేస్తుందని తెలిపారు.
జీపీఎస్ ట్రాకర్ : మెడలో లాకెట్ లా ఉంటుంది. ఎవరైనా దాడి చేసినా, ఆటో, క్యాబ్లో వెళ్లేటప్పుడు దారి మళ్లించినా ఈ ట్రాకర్లోని బటన్ని ప్రెస్ చేయగానే కుటుంబ సభ్యులకు అలర్ట్ మెసేజ్తో పాటు లొకేషన్ ట్రాక్ చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు.
పెప్పర్ గన్ : టాయ్గన్లా ఉన్నా, బుల్లెట్ ఫైర్ అయి, దాడి చేసే వ్యక్తికి తగిలి పెప్పర్ను విడుదల చేస్తుందని, దీంతో ఆ వ్యక్తి కిందపడిపోతాడు.
స్టన్గన్ : అకస్మాత్తుగా ఎవరైనా దాడి చేసినప్పుడు ఇందులోని బటన్ ప్రెస్ చేసి ఆ వ్యక్తి శరీరానికి తగిలిస్తే చాలు విద్యుత్తు ప్రసరిస్తుందంటున్నారు. దీంతో ఆ వ్యక్తి కొద్ది సేపటి వరకు కదలడం మాట అటుంచి, మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా ఉండదని తెలిపారు.
