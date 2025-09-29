ETV Bharat / lifestyle

"అందంగానే కాదు, ఆపదలో ఆయుధం" - ఇవి ఉంటే మీరు ఎక్కడికెళ్లినా సేఫ్!

మహిళలూ జాగ్రత్త - ఇవి మీ దగ్గర ఉన్నాయా?

Self Defence Tools
Self Defence Tools (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 29, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Self Defence Tools Every Woman Should Carry : చూడ్డానికి చూడచక్కని ఆభరణాలే, ఆపదల్లో అవే పదునైన ఆయుధాలు! చేతిలో ఇమిడి పోయేంత చిన్నవే! కానీ, ప్రాణాలను రక్షించేంత పెద్దవి! శిక్షణ లేకున్నా తక్షణ సాయం అందించి, ఆత్మరక్షణకు అండగా నిలుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సంధ్య ఒక దుకాణంలో పని చేస్తుంది. పని ముగించుకుని ఇంటికి చేరుకునే సరికి రాత్రి 10 అవుతుంది. దారంతా నిర్మానుష్యంగా ఉండటంతో బిక్కుబిక్కుమని ఇంటికి చేరేంది. అప్పుడప్పుడు ఆకతాయిలు అల్లరి చేస్తుండటంతో తండ్రిగానీ, తమ్ముడుగానీ వచ్చి ఇంటికి తీసుకెళ్లేవారు. ఈ నేపథ్యంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో దూసుకెళ్తున్నా, ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కడో ఒకచోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మహిళల ఆత్మరక్షణకు అనేక పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. పని ప్రదేశాలు, బయటకు వెళ్లే సమయంలో రక్షిత పరికరాలు దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల ప్రమాదాలను నివారించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అవి దగ్గరుంటే మహిళలు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారని, చేతిలో ఇమిడిపోయేలా, హ్యాండ్​బ్యాగ్​లో పట్టేలా ఉండే స్వీయ రక్షణ ఉపకరణాలు ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయని చెబుతున్నారు.

GPS Tracker
జీపీఎస్ ట్రాకర్ (Getty Images)

రింగ్​నైఫ్ : చేతి ఉంగరంలా ఉండే ఈ పరికరాన్ని కుట్లు, ఎంబ్రాయిడరీ, చిన్న చిన్న కటింగ్​లకు ఉపయోగిస్తే ప్రస్తుతం స్వీయ రక్షణకు వినియోగించేలా తయారు చేశారు. కానీ, అందులో ఉండే చిన్న బటన్ నొక్కగానే చిన్నపాటి కత్తి బయటకొస్తుందని, ఎవరైనా దాడికి ప్రయత్నిస్తే, ఈ ఆయుధంతో వారిని గాయపరిచి అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

కట్ రెసిస్టెంట్ స్లీవ్ : అమ్మాయిలు ఎండ నుంచి చర్మాన్ని రక్షించుకునేందుకు చేతులకు స్లీవ్స్ ధరిస్తారు. అలాంటిదే ఇది కూడా. కత్తితో దాడి చేస్తే, ఈ స్లీవ్స్ కనీసం చిన్న గాటు కూడా పడనీయదంటున్నారు.

బోలార్యాప్ : మొబైల్ ఫోన్ సైజులో ఉంటుంది. అయితే, దాడి చేసేందుకు ఎవరైనా దగ్గరికి వస్తున్నట్లు అనుమానం రాగానే 10 నుంచి 15 అడుగుల దూరం నుంచి ఈ బోలార్యాప్​ను వారికి గురిచూసి షూట్ చేస్తే ఒక బలమైన ఇనుపతాడు వచ్చి వారిని చుట్టుకుని, కట్టిపడేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది బలమైన ఇనుప తీగలతో చేయడం వల్ల దీనిని తెంచడం కష్టంగా ఉంటుందని తెలిపారు.

స్టింగ్​ రింగ్ : పంచ్ వెపన్​లా వేలికి ధరించేలా ఉంటుంది. దీనిలోని బటన్ ప్రెష్ చేయగానే కరెంటు సరఫరా అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎవరైనా దాడి చేసేందుకు వచ్చిన వ్యక్తికి తాకించగానే కరెంటు షాక్ తగులుతుందని వివరించారు.

Safety keychain
సేఫ్టీ కీచైన్ (Eenadu)

సేఫ్టీ కీచైన్ : చేతిలో ఇమిడే వస్తువు. ఎవరైనా వెంబడిస్తే ఇందులోని బటన్ నొక్కితే పెద్దగా శబ్దం వస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇందులో టార్చ్​తో పాటు జీపీఎస్ ట్రాకర్ ఉండటంతో, కుటుంబ సభ్యులకు ప్రమాదంలో ఉన్నట్లు అలర్ట్ మెసేజ్​ వస్తుందని వివరించారు. అంతేకాకుండా లొకేషన్ కూడా షేర్ చేస్తుందని తెలిపారు.

జీపీఎస్ ట్రాకర్ : మెడలో లాకెట్ లా ఉంటుంది. ఎవరైనా దాడి చేసినా, ఆటో, క్యాబ్​లో వెళ్లేటప్పుడు దారి మళ్లించినా ఈ ట్రాకర్​లోని బటన్​ని ప్రెస్​ చేయగానే కుటుంబ సభ్యులకు అలర్ట్ మెసేజ్​తో పాటు లొకేషన్ ట్రాక్ చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు.

Pepper gun
పెప్పర్ గన్ (Eenadu)

పెప్పర్ గన్ : టాయ్​గన్​లా ఉన్నా, బుల్లెట్ ఫైర్ అయి, దాడి చేసే వ్యక్తికి తగిలి పెప్పర్​ను విడుదల చేస్తుందని, దీంతో ఆ వ్యక్తి కిందపడిపోతాడు.

స్టన్​గన్ : అకస్మాత్తుగా ఎవరైనా దాడి చేసినప్పుడు ఇందులోని బటన్ ప్రెస్ చేసి ఆ వ్యక్తి శరీరానికి తగిలిస్తే చాలు విద్యుత్తు ప్రసరిస్తుందంటున్నారు. దీంతో ఆ వ్యక్తి కొద్ది సేపటి వరకు కదలడం మాట అటుంచి, మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా ఉండదని తెలిపారు.

