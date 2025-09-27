'సోలో' ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
-ఒంటరి ప్రయాణానికి ప్రణాళిక - పలు సేఫ్టీ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : September 27, 2025 at 4:16 PM IST
Safety Tips for Women Traveling Alone: ఈ తరం ఆడపిల్లల్లో ఆత్మస్థైర్యం కాస్త ఎక్కువే. తమ కాళ్లపై తాము నిలబడాలనుకునేవారి సంఖ్యే కాదు, ఒంటరి ప్రయాణాలు చేసే మహిళా పర్యటకుల శాతమూ పెరిగింది. ఇది మంచి విషయమే అయినా, వారి భద్రత విషయంలో మాత్రం ముందు చూపు తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రయాణానికి ప్రణాళిక : ఒంటరిగా విహారానికి ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకున్నా సరే, దానికి ముందస్తు ప్రణాళిక తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. మీరు వెళ్లే ప్రాంతం గురించి మొత్తం సమాచారాన్నీ, ఆన్లైన్ రివ్యూలను, ట్రావెల్ గ్రూపుల్లో వివరాలన్నీ గమనించాలంటారు. ఇందుకు ఆన్లైన్ మ్యాప్లు బాగా ఉపయోగపడతాయని, కానీ అక్కడ ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఉండాలంటే, ముందుగానే రూట్ వివరాలు అర్థమయ్యేలా వాటి ప్రింట్లను వెంట తీసుకొని వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. వాటి మీద స్థానికంగా ఉండే హాస్పిటల్స్, పోలీస్స్టేషన్లు, స్వచ్ఛంద సంస్థలకు సంబంధించిన మొబైల్ నంబర్లూ రాసి పెట్టుకోవాలని వివరించారు.
ఎక్కడ స్టే చేయాలి : కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లేటప్పుడు, మీరు అక్కడికి చీకటి పడకుండానే చేరుకునేలా జాగ్రత్త పడాలని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, రాత్రివేళ అనుకోని ప్రమాదాలు పొంచి ఉండొచ్చని తెలిపారు. అలాగే, ఎక్కడైనా రాత్రి పూట బస చేయాల్సి వస్తే హాస్టల్స్ని ఎంచుకోవాలని, అక్కడ ఖర్చూ తక్కువ, భద్రతా ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. అంతేకాకుండా, మీరెక్కడకు వెళ్లినా, మీరు ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నారు? ఎక్కడ బస చేస్తున్నారు? క్యాబ్ డ్రైవర్ ఫోన్ నంబరు, ఫొటో, లైవ్ లొకేషన్ లాంటి విషయాల గురించి తప్పనిసరిగా కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు తెలియజేయాలని పేర్కొన్నారు.
అపరిచితులతో జాగ్రత్త : ఇలాంటి ప్రయాణాలు కొత్త వ్యక్తులను కలవడానికి, పరిచయాలు పెంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. కానీ, మీకు మీ సేఫ్టీనే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి లేదా పరిస్థితి మీకు అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే, వెంటనే అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లడానికి సంకోచించవద్దని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, వారితో మీ పూర్తి వివరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పంచుకోవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు.
హ్యాండ్ బ్యాగులో ఇవి తప్పనిసరి : మహిళలు ఒంటరిగా వెళ్లేటప్పుడు, హ్యాండ్ బ్యాగులో కొన్ని ఎమర్జెన్సీ పరికరాలను ఎప్పుడూ వెంట తీసుకొని వెళ్లాలంటున్నారు నిపుణులు. అది ఎమర్జెన్సీ అలారం కావచ్చు లేదా పెప్పర్ స్ప్రే లాంటివి తీసుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు. అయితే, వీటికి మీరున్న చోట అనుమతులు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి వస్తువులు అనుకోని ప్రమాదాల నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడతాయని పేర్కొన్నారు.
ఇవి కూడా : ఒంటరి ప్రయాణాలు చేయలనుకునేవారు బస్సు, రైళ్లు వంటి ప్రజా రవాణా మార్గాల్ని ఎంచుకోవడం మేలని చెబుతున్నారు. ఇక, పవర్ బ్యాంక్, వాటర్ బాటిల్, అవసరమైన మందులు, తేలికైన దుస్తులు, శానిటరీ ప్యాడ్స్ వంటివి వెంట ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, నగదు లావాదేవీల కోసం పూర్తిగా ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, ఏటీఎం కార్డు మీదే ఆధారపడకుండా, చేతిలోనూ కొంత మొత్తాన్ని ఉంచుకోవడం మేలంటున్నారు. అలాగే నిద్రపోతున్నప్పుడు మీ వస్తువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
సోలో ట్రిప్ వల్ల : ఇలా మహిళలు ఒంటరిగా ప్రయాణించడం వల్ల, వారు వెళ్లే ప్రదేశాలు, తినే ఆహారం, నిద్రపోయే సమయం ప్రతిదీ వారి సొంత నియంత్రణంలో ఉంటుందని, దీని వల్ల నిర్ణయాత్మక శక్తి పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే చిన్న సమస్యలు, సవాళ్లను స్వయంగా పరిష్కరించుకోవడం వల్ల వారిలో ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుందని, దీంతో ఇతరులపై ఆధారపడే పరిస్థితి ఉండదని పేర్కొన్నారు. అలాగే, కొత్త స్నేహితులతో పాటు స్థానిక సంస్కృతిని లోతుగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారని తెలిపారు.
