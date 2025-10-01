అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
Rapid Weight Loss is Dangerous : నేటి కాలంలో చాలా మంది కాస్తా వెయిట్ పెరిగితే చాలు, జిమ్లో కసరత్తులు, డైటీషియన్లు దగ్గరకి పరుగులు పెడుతుంటారు. అయితే ఈ హడావుడిలో బరువును ఎక్కువగా కోల్పోతున్నారేమో చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అధిక బరువు కన్నా, మరీ తగ్గిపోవడమే ఆయుష్షును హరించివేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అధికంగా బరువు తగ్గడం ఎలాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అధిక బరువు, ఊబకాయం ఇప్పుడు ప్రధాన సమస్యలుగా పరిణమించాయి. అధిక రక్తపోటు, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులు, సంతానలేమి, క్యాన్సర్ల వంటి జబ్బులకు ఇవి కారణమవుతున్నాయి. అందుకే వెయిట్ తగ్గించుకోవడానికి డైటీషియన్లు, జిమ్ ట్రెయినర్ల దగ్గరికి పరుగులు పెడుతున్నారు. ఇక అమ్మాయిలైతే నాజూగ్గా కనిపించేందుకు నోరు పూర్తిగా కట్టేసుకుంటున్నారు. అసలు ఇష్టమైన పదార్థాలవైపు చూడ్డానికి కూడా జంకుతున్నారు. అయితే అధిక బరువే కాదు, ఉండాల్సినంత వెయిట్ లేకపోవడమూ ప్రమాదకరమేనని డెన్మార్క్లో ఇటీవల చేసిన ఓ అధ్యయనం ధ్రువీకరిస్తోంది.
ఆ బంధం సంక్లిష్టం :
- శరీర బరువు, ఆరోగ్యానికి మధ్య బంధం అత్యంత సంక్లిష్టమైంది. సాధారణంగా బీఎంఐ 18.5 నుంచి 24.9 మధ్యలో ఉండడాన్ని ఆరోగ్యకరంగా భావిస్తారు. అదే 18.5 కన్నా తక్కువుంటే బరువు తక్కువగా, 25 నుంచి 29.9 మధ్యలో ఉంటే అధిక బరువుగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఇతర సమస్యలేమీ లేకుంటే ఎక్కువ బరువున్నా మరణించే ముప్పు లేదని తేల్చింది.
- బీఎంఐ 18.5 కన్నా తక్కువగా ఉన్నవారికి అకాల మరణం ముప్పు మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని నిర్ధారించింది. అదే 18.5 నుంచి 19.9 మధ్యలో ఉన్నవారూ ముప్పు ముంగిటే ఉన్నారని డెన్మార్క్లో 85 వేల మందిపై చేసిన స్టడీలో తేలింది.
- బరువు తగ్గడం అనేది 6 నుంచి 12 నెలల్లో శరీర బరువులో 5 శాతం కంటే ఎక్కువ లేదా 10 పౌండ్లు తగ్గితే ఆందోళన కలిగిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
- నిజానికి, శరీరంలో కొవ్వు నిల్వ ఉండడం మంచిదైనా, ఇది జబ్బుల నుంచి త్వరగా కోలుకోవడానికి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొవ్వు నిల్వలు సరిపడా ఉన్నవారు కీమోథెరపీ దుష్ప్రభావాలను బాగా తట్టుకుంటారని పేర్కొంటున్నారు.
- జబ్బుల బారినపడ్డప్పుడు, గాయాల పాలైనప్పుడు, ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు కొవ్వు, కండరం అత్యవసర శక్తిని అందిస్తాయని తెలిపారు. మరీ బరువు తగ్గినవారిలో ఇది లోపిస్తోందని వివరించారు.
- తక్కువ బరువు గలవారిలో పోషణలోపం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నారు. దీంతో శరీరంపై జబ్బులు దండెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. గుండెపోటు, పక్షవాతం, అధిక రక్తపోటు వంటి సాంక్రమికేతర జబ్బులు, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు, మధుమేహం, ఎముకలు గుల్లబారడం, కండరాల పటుత్వం తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి క్షీణించడం వంటివి అనారోగ్యకర ఆహారం, పోషణలేమితో ముడిపడి ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ అకాల మరణానికి కారణాలేని పేర్కొంటున్నారు.
బీఎంఐ మరీ తక్కువగా ఉండటమనేది దీర్ఘకాల జబ్బులకు సూచిక కావొచ్చు. అందువల్ల అకారణంగా బరువు తగ్గుతుంటే ఆలోచించాల్సిందే. తక్కువ బరువు గలవారికి అకాల మరణం ముప్పు అధికంగా ఉంటున్నట్టు ఇప్పటికే మనకు తెలుసు. తాజా అధ్యయన ఫలితాలు దీన్ని మరింత బలపరుస్తున్నాయి- డా. ఎస్. ప్రేమ్సాగర్, ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్
ఆనాటి లెక్కలవి : కొందరు యూరోపియన్లపై అధ్యయనం చేసి, 200 ఏళ్ల క్రితం ఇప్పుడు మనం అనుసరిస్తున్న బీఎంఐ లెక్కలను వేశారు. ఇందులో ఆహారం, జీవనశైలి, ఒంట్లో కొవ్వు విస్తరించిన తీరు, జాతుల తేడాలను పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. నిజానికి పొట్టలో, అవయవాల చుట్టూ పోగుపడే కొవ్వు జీవక్రియలను దెబ్బతీసే రసాయనాలను విడుదల చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇదే ప్రమాదకరంగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు.
ఈ క్రమంలో బీఎంఐ 35 ఉండి, బొజ్జ ఉన్నవారితో పోలిస్తే అంతే బీఎంఐ ఉండి, తుంటి, పిరుదులు, తొడల్లో కొవ్వున్న వారికి మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు వంటి జబ్బుల ముప్పు తక్కువగా ఉంటుందని వివరించారు. అందువల్ల బీఎంఐ ఒక్కటే కాకుండా కొవ్వు విస్తరించిన తీరు, మధుమేహం వంటి ఇతరత్రా జబ్బులను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
