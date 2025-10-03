ETV Bharat / lifestyle

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

-ప్రతి చిన్న విషయానికీ కోపం, అసహనమా? - సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Regulating Emotions Improves Relationship
Regulating Emotions Improves Relationship (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 3, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Regulating Emotions Improves Relationship: ఒక మాట అంతులేని అగాధం సృష్టిస్తుంది. ఒక మాట ఆత్మీయతతో వంతెన కడుతుంది. అయితే ప్రస్తుత రోజుల్లో గోరంత విషయాలు కొండంతలుగా మారి కలకాలం నిలవాల్సిన భార్యభర్తల సంబంధాలు మధ్యలోనే కుప్పకూలుతున్నాయి. అయిన దానికి, కాని దానికి కోపాన్ని ప్రదర్శించడం, చిన్న విషయానికే నిరాశ చెందడం, ఇతరులతో పోలుస్తూ అవమానించడం వంటివి ఏడడుగుల బంధానికి బీటలు వేస్తున్నాయని.. భావోద్వేగాల్ని సరిగా నియంత్రించుకోలేకపోతే వైవాహిక జీవితాన్ని సాఫీగా ముందుకు నడిపించడం కష్టంగా మారుతుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే భావోద్వేగాలు నియంత్రణలో ఉంటే ఎలాంటి సమస్యలు రావాని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ప్రేమను పంచే విషయం, బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం, భావాలను వ్యక్తీకరించడం, తదితర అంశాల్లో అవతలి వ్యక్తి పెట్టుకున్న అంచనాలు నెరవేరకపోవడం లాంటివి అనేక సమస్యలకు కారణమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా భిన్న సంస్కృతుల వారు కలిసినప్పుడు సంప్రదాయ విలువల్ని ఆకలింపు చేసుకోలేకపోవడం, కుటుంబ పరమైన భేదాలు అనేవి కోపానికి, నిరాశకు కారణాలు చాలానే ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. వీటిని జీవితం నుంచి పూర్తిగా తొలగించడం సాధ్యం కాదని, కానీ ఆయా సందర్భాలకు అనుగుణంగా అర్థం చేసుకోవడం, నియంత్రించుకోవడం కీలకమంటున్నారు.

ఇంకా : ప్రేమను పంచే విషయం, బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం తదితర అంశాల్లో అవతలి వ్యక్తి పెట్టుకున్న అంచనాలు నెరవేరకపోవడం లాంటి కారణాల వల్ల వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, భాగస్వాముల ఆశలు తీరనప్పుడు కలిగే నిరాశ, భావాలను సృష్టంగా పంచుకోకపోవడం వల్ల అపార్థాలు ఏర్పడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. వీటితో పాటు ఉద్యోగం, డబ్బు, కుటుంబ భారం వల్ల భార్యభర్తలు విడిపోతున్నాయని తెలిపారు.

ఏం చేయాలి : ఏ అంశంలోనైనా సరే భాగస్వామిని తక్కువ చేసి చూస్తున్నామనే భావన వారికి కలిగించవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, ముఖ్యమైన విషయంలో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చే ముందు భాగస్వామి చెబుతున్నది శ్రద్ధగా వినాలని పేర్కొన్నారు. అంతే కానీ, భాగస్వామిని చీటికీమాటికి విమర్శించడం, నిందించడం లాంటివి మానుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏదైనా విషయంలో మన మనసులోని భావాలను సృష్టంగా, శాంతంగా చెప్పాలని సలహా చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వాదన ఎక్కువైతే కొంతసేపు ఆగి తర్వాత మాట్లాడాలని తెలిపారు.

అప్పుడు కోపమెందుకొస్తుంది :

  • ఏ బంధానికైనా నిర్థిష్టమైన పరిమితులు పెట్టనికోటలు. వ్యక్తిగత స్థలం, సమయం, బాధ్యతల వంటి విషయాల్లో పరిమితులపై సృష్టంగా మాట్లాడి నిర్దేశించుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • అవసరమైతే భాగస్వామి పనిలో సాయం చేయాలని, దీంతో ఒకరి పట్ల మరొకరు బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తున్నారనే భావన పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.
  • కాలానుగుణంగా కుటుంబ పరిస్థితులూ మారతాయని, తాత్కాలిక సమస్యలకు, భావోద్వేగాలకు తొందరపడి శాశ్వత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచికాదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • కొన్నిసార్లు, కొందరికి ఎంత ప్రయత్నించినా కోపాన్ని నియంత్రించడం కష్టంగా ఉంటుందని, ఇలాంటి వారికి సైకాలజిస్టు లేదా కౌన్సెలర్ల సహాయం తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
  • థెరపీ అనేది దంపతులకు సురక్షితమైన, తటస్థమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుందని, కౌన్సెలింగ్ ద్వారా లోతైన సమస్యలను అర్థం చేసుకుని పరిష్కారించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

