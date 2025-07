ETV Bharat / lifestyle

మొక్కలు త్వరగా ఎండిపోతున్నాయా? - ఈ టిప్స్​ ట్రై చేస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు! - PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR PLANTS

Problems and Solutions for Plants ( Getty Images )

Published : July 19, 2025 at 12:30 PM IST

By ETV Bharat Lifestyle Team

Problems and Solutions for Plants at Home: ఇంట్లో చెట్లు ఉంటే అందంగా, మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అందుకే చాలామంది తమ ఇంటిని పచ్చదనంతో నింపేయాలని నర్సరీ నుంచి పలు మొక్కలు తెచ్చుకుంటుంటారు. కానీ, అవి తెచ్చిన ఓ వారం పాటూ బాగున్నా, ఆ తర్వాత చనిపోతుంటాయి. అసలు ఎందుకిలా అయ్యిందో అర్థంకాక చాలామంది బాధపడిపోతుంటారు. అలాకాకుండా అసలు సమస్యని అర్థం చేసుకుంటే చక్కగా పెంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

