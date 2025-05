ETV Bharat / lifestyle

వంట గదిలో ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా? - అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశమట!

Published : May 12, 2025 at 5:18 PM IST

By ETV Bharat Lifestyle Team

Precautions To Take to Prevent House Fire: ప్రమాదం ఎటు నుంచైనా రావొచ్చు, ఏ క్షణంలోనైనా జరగొచ్చు. దాని నుంచి తప్పించుకోవాలంటే అప్రమత్తంగా ఉండటం ఒక్కటే మార్గమని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇంట్లో ఏమరుపాటుతో చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లే అగ్ని ప్రమాదాలకు కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు. మరి ఆ పొరపాట్లు ఏంటి? వాటిని ఎలా నివారించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఏమరుపాటుగా ఉండొద్దు : ఏ కాలంలో అయినా ఇంట్లో అగ్ని ప్రమాదాలకు ఎక్కువ కారణమయ్యేది వంట గదే! ఫోన్ చూస్తూ కాస్త ఆదమరిచినా, చెమటలు తట్టుకోలేక కాసేపు పక్కకి వెళ్లినా వంటగదిలో మంటలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. గ్యాస్ స్టవ్ మీద కూర, పులుసు, పాలు ఇలా ఏమున్నా పక్కకు వెళ్లకపోవడమే మంచిదంటున్నారు. స్టవ్​పై కూర మాడినా, పాలు పొంగి పొయ్యి ఆరిపోయినా, ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు అగ్ని ప్రమాదాలకు దారితీయగలవని, ఈ క్రమంలోనే స్టవ్​కి దగ్గరగా క్లీనింగ్ క్లాత్, నూనె, నెయ్యి లాంటివీ ఉంచొద్దని సూచిస్తున్నారు.

ఆ టైంలో : 'నేను దోశ వేస్తా, కూర చేస్తా' అంటూ పిల్లలు అమ్మల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. అయితే వారికి వంట నేర్పించడంలో తప్పు లేదు కానీ పర్​ఫెక్ట్​గా నేర్చుకున్నా, వాళ్లు చేస్తున్నప్పుడు మీరు దగ్గర ఉండటం మంచిదంటున్నారు. అలాగే అవెన్​లో నూనె చింది స్టవ్​పై, దాని చుట్టూ పడితే ఎప్పటికప్పుడు తుడిచేయమంటున్నారు. అయితే పొయ్యి వెలుగుతున్నప్పుడు మాత్రం ఇలా చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు.

చీలికలు వంటివి కనిపిస్తే : గ్యాస్​స్టవ్, సిలిండర్లు సరిగా పనిచేయకపోతే సొంత ప్రయోగాలు చేయొద్దని, నిపుణుల సాయం తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. గ్యాస్ ట్యూబ్ నుంచి పొడి రాలుతున్నా, దాని మీద చీలికలు వంటివి కనిపించిన వెంటనే మార్చేయడమే మేలంటున్నారు. అలాగే రాత్రి పడుకునే ముందు రెగ్యులేటర్​ని తప్పక ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అవసరానికి పనికొస్తుందని ఒకటికి మించి సిలిండర్లును ఇంట్లో ఉంచుకుంటున్నారు. అయితే వీటిని వంటి గదికి దూరంగా ఉంచాలని చెబుతున్నారు.

ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం : పని ఈజీగా అవుతుందని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలెన్నో ఇంట్లో ఉంటున్నాయి. అయితే అవి నాణ్యమేనా అని చెక్ చేసుకోవాలని, మరీ ముఖ్యంగా ఐఎస్ఐ సర్టిఫైడ్ వాటికే ప్రాధాన్యమివ్వాలంటున్నారు. రైస్​ కుకర్, మిక్సీ, ఇండక్షన్, కాఫీ మేకర్లు, టోస్టర్లు వంటివి పనవ్వగానే స్విచ్ ఆపడమే కాదు, ప్లగ్​నీ తీసేయాలంటున్నారు. అంతే కాకుండా వీటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలని, అలాగే ఇంట్లో ఉన్న వైర్లనూ తరచూ చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు. వైర్లు కాలినట్లు ఉన్నా, తీగలు బయటికొచ్చినా, ప్లగ్​లు పగిలినా నిపుణులతో సరిచేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:

అప్పుడు జాగ్రత్త : ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల నుంచి అప్పుడప్పుడూ నిప్పురవ్వలు వస్తు ఉండటం వల్ల అవి కర్టెన్లకు అంటుకుంటే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాగే చిమ్నీలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వంట చేసేటప్పుడు సింథటిక్ దుస్తులు ధరించవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు. పూజ చేసే సమయంలో చున్నీ, చీర కొంగు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు.