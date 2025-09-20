కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
విశ్వాసం విషం కావొద్దంటే - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిరంటున్న నిపుణులు!
Published : September 20, 2025 at 1:59 PM IST
Precautions To Be Taken For Dog Bite : బుక్కెడు బువ్వ పెడితే గంపెడు విశ్వాసం చూపుతాయి! ప్రేమగా నిమిరితే చాలు విడిచి ఉండలేమంటాయి! ఆకలితోనో, నిస్సహాయతలోనో కొన్ని సార్లు క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తాయి కుక్కలు. ఈ క్రమంలో వాటి ప్రవర్తనపై పూర్తి అవగాహన అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఎలాగానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కుక్కల్ని పెంచుకోవడం, వాటితో కలిసిమెలసి జీవించడం వేల ఏళ్ల క్రితమే మనిషి మొదలుపెట్టాడు. వాటిని మచ్చిక చేసుకోవడం ద్వారా రెండు జాతుల మధ్య గట్టి బంధం ఏర్పడింది. ఆది మానవులకు బాడీగార్డులుగా, వేట సహాయకారులుగా మొదలైన వీటి ప్రస్థానం నేటికీ విశ్వాసపాత్రమే. నగరాల్లోని గేటెడ్ కమ్యూనిటీల నుంచి కుగ్రామాల వరకూ మన దైనందిన జీవితంలో ఇవి భాగం. అందుకే వాటిని అర్థం చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పండ్లను ఎలా తీసుకోవాలి? - ఏ పండులో ఎంత చక్కెర ఉంటుందో తెలుసా?
ఏఏ సందర్భాల్లో కుక్కలు కరుస్తాయి : కుక్కలు టెరిటోరియల్ నేచర్తో ఉంటాయి. వాటి ప్రాంతంలో ఆధిపత్య భావాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. ఆ పరిసరాల్లోకి వేరే కుక్కలు వస్తే అరవడం ద్వారా బెదిరించడంతో పాటు దాడికి కూడా వెనకాడవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో మనుషులు జోక్యం చేసుకుంటే, కరిచే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. అలాగే ఆకలితో ఉన్నప్పుడు, వాటిని భయపెట్టినప్పుడు, రేబిస్ సోకితే, కొత్తగా ఈనిన పిల్లల దగ్గరికి వచ్చిన సందర్భాల్లో కరుస్తాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా శీతాకాలం, వేసవి కాలంలో కుక్కలు సంభోగిస్తాయని, ఈ సమయంలో మగ కుక్కల్లో టెస్టోస్టీరాన్ హర్మోన్ ఎక్కువగా విడుదలవుతుందని, దీంతో అవి దూకుడుగా ఉంటాయని వివరించారు.
కుక్కల్ని అడవుల్లోంచి వీధుల్లోకి తెచ్చింది మనమే. వాటితో మన బంధం ఎంతో ప్రాచీనమైంది, సుదీర్ఘమైంది. ఆ మూగజీవాల్ని అర్థం చేసుకోవాల్సింది కూడా మనమే. కుక్కల జనాభా పెరుగుదల మానవతప్పిదమే. - అనుపోజు తేజోవంత్, యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ కమిటీ మాజీ సభ్యుడు
దాడిని ఇలా తప్పించుకుందాం : దాడికి వచ్చిన కుక్కల కళ్లలోకి చూడకూడదని, అలా చూస్తే అవి మరింత రెచ్చిపోతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. మనం ప్రతిదాడికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు భావించి మీదకొస్తాయని తెలిపారు. అలాగే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పరిగెత్తకూడదని, స్తబ్దుగా నిలబడి ఉండాలని, అప్పుడు వాసన చూసి వెళ్లిపోతాయని తెలిపారు.
కుక్కలు దాడి చేయడానికి వచ్చినప్పుడు చేతుల్లో ఉన్న వస్తువుల్ని అడ్డుపెట్టుకుని కరవకుండా చూసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ కుక్కలు వాహనాల వెనకాల పడుతున్నప్పుడు స్పీడ్ పెంచకూడదని, అలాగని సడన్ బ్రేక్ వేయవద్దు. అలాచేస్తే కుక్క ప్రిడేటర్ మోడ్లోకి వెళుతుందని, దీంతో కరిచే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. అందుకే నిదానంగా స్లో చేస్తూ ఆగి, వాటిని గద్దించి భయపెట్టాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
వీధి కుక్కలకు సహజ వ్యాధి నిరోధకత ఉంటుంది. ఒకవేళ వ్యాధులు వచ్చినా తట్టుకోగలవు. కానీ తప్పనిసరిగా యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేయించాలి. ఏబీసీ ఆపరేషన్ చేయించాలి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు చాలా చోట్ల ఇవి సక్రమంగా జరగడం లేదు. పెంపుడు కుక్కలకూ 7ఇన్1, 9 ఇన్ 1 వ్యాక్సిన్లు, యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్లు వేయించాలి. ఫలితంగా వైరస్ల వల్ల అనారోగ్యాలు రావు. రేబిస్ వచ్చిన కుక్క నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. చిన్న శబ్దానికి కూడా అది తీవ్రంగా స్పందిస్తుంది. -డా. సాయి శ్రీనివాస్, పశువైద్యుడు
కరిస్తే ఏం చేయాలి : కరిచినా, గీరినా వెంటనే ఆ భాగాన్ని రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్ కింద సబ్బుతో పది నిమిషాలు శుభ్రంగా కడగాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, కుక్క కరిచిన 24 గంటల్లో టీటీ, యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో నాటు మందులు తీసుకోకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇవి లోపాలు :
- 2001లోనే కుక్కల నియంత్రణకు 'యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ అండ్ యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సినేషన్ రూల్స్'ను కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. కానీ, ఎక్కడా ఈ నిబంధనలు పూర్తి స్థాయిలో అమలు కావడం లేదు.
- స్థానిక సంస్థలకూ కుక్కల నియంత్రణ మీద అవగాహన లేకపోవడం, ప్రజలకు అవగాహన కల్పించకపోవడం.
- ప్రభుత్వ విభాగాల మధ్య సమన్వయ లోపం.
- ఏబీసీ (యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్) ఆపరేషన్లు చేయకపోవడం, యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్లు వేయకపోవడం.
- కుక్కల్ని రీలొకెట్ చేయడం, దేశీ కుక్కల, విదేశీ కుక్కల సంభోగంతో మిక్స్డ్ బ్రీడ్స్ రావడం
- అనుభవం, అర్హత లేని వైద్యులు, సిబ్బంది చేసే ఏబీసీ ఆపరేషన్లు ఫెయిల్ అవ్వడం
మీకు 'స్లీప్ టూరిజం' గురించి తెలుసా? - మన దేశంలో ఈ ప్లేస్లు బెస్ట్!
రూమ్మేట్తో ఎప్పుడూ గొడవ పడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే 'గుడ్ బాండింగ్'!