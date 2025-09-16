ETV Bharat / lifestyle

"తెల్ల వెంట్రుకలు" పీకేస్తే జుత్తు తెల్లబడుతుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

జట్టు తెల్లబడుతోందా? - తెల్ల జుత్తు నల్లగా మారే అవకాశాలున్నాయా?

Choose ETV Bharat

Pulling One White Hair Cause More White Hairs to Grow : సాధారణంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ జుట్టు రంగు మారడం సర్వసాధారణం. కానీ, ఈ మధ్య కాలంలో వయసు, జెండర్​తో సంబంధం లేకుండా చాలామందిలో జుట్టు తెల్లబడటాన్ని గమనించవచ్చు. జీవనశైలి మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు, ఒత్తిడి, జన్యుపరమైన కారణాలు, వాతావరణ కాలుష్యం లాంటివి ప్రధాన కారకాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపిస్తే చాలు పీకేస్తుంటారు. ఇలా పీకేస్తే మరిన్ని తెల్లవి మొలుస్తాయని చాలామంది నమ్ముతుంటారు. ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలుసుకుందాం!

White Hair
White Hair (Getty Images)

తెల్ల జుట్టు పీకేస్తే : తెల్ల వెంట్రుకలను పీకేస్తే మరిన్ని తెల్లవి మొలుస్తాయనేది అపోహ మాత్రమే అంటున్నారు ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డా. జీఎస్​ఎస్ సందీప్. తెల్ల వెంట్రుకలేమీ పగబట్టవని, పీకేశారు కదాని మరిన్ని తెల్లవేమీ పుట్టుకురావని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో స్వతహాగా వెంట్రుకలో నల్ల రంగు కణాలేవీ ఉండవని, వీటి అడుగున, కుదుళ్ల చుట్టూరా ఉండే మెలనోసైట్లే రంగును తెచ్చిపెడతాయని వివరించారు. వీటి సంఖ్య తగ్గితే జుట్టు బ్రౌన్ (గోధుమ) రంగులోకి మారుతుందని, పూర్తిగా తగ్గిపోతే తెల్లగా అవుతుందని తెలిపారు. ఒక కుదురులో ఒక వెంట్రుక మాత్రమే ఉండదని, రెండు లేదా మూడు వరకూ ఉండొచ్చని అంటున్నారు. అంటే ఒక తెల్ల వెంట్రుకను పీకేసినా దాని స్థానంలో రెండు, మూడు మొలిచే అవకాశం ఉందని, ఇవీ తెల్లగానే ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. అంతే తప్ప తెల్ల జుట్టు పీకేస్తే మరిన్ని తెల్ల వెంట్రుకలు మొలుస్తాయనటంలో నిజం లేదంటున్నారు.

White Hair
White Hair (Getty Images)

తెల్లబడకుండా : చిన్న వెంట్రుకలు ఒత్తుగా, పొడవుగా ఉన్నవి పలుచగా కనిపిస్తాయని డా. సందీప్ చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పీకేసిన తెల్ల వెంట్రుకలు చిన్నవైతే కొత్తగా వచ్చేవీ ఒత్తుగా కనిపిస్తాయని, దీంతో ఎక్కువ తెల్ల వెంట్రుకలు మొలిచినట్టు అనిపిస్తుందంటున్నారు. ఏదేమైనా ఒక్కసారి వెంట్రుక తెల్లబడితే తిరిగి నల్లబడదని, దీన్ని వెనక్కి మళ్లించలేం కానీ మిగతావి త్వరగా తెల్లబడకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

కారకాలు : జుట్టు నల్ల రంగుకు కారణమయ్యే మెలనోసైట్లు తగ్గటానికి మానసిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, విటమిన్ డి లోపం, సిగరెట్లు తాగటం, ఇతరులు కాల్చిన సిగరెట్ల పొగ పీల్చటం, వాయు కాలుష్యం, విశృంఖల కణాల వంటి రకరకాల అంశాలు కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు. వీటి బారినపడకుండా చూసుకుంటే వెంట్రుకలు తెల్లబడే వేగాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, రాత్రిపూట కంటి నిండా నిద్రపోతే మెలటోనిన్ బాగా తయారవుతుందని తెలిపారు. ఇలా మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటే విశృంఖల కణాలు దుష్ప్రభావాలు తగ్గుతాయని, మరి అవసరమైతే మెలటోనిన్, విటమిన్ డి, బి కాంప్లెక్స్​లో ఒక రకమైన క్యాల్షియం పాంటోథెనేటు మాత్రలు ఉపయోగపడతాయని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

