పిల్లలను ఈ విషయాల్లో బలవంతం చేస్తున్నారా? - అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

పేరెంట్స్ పిల్లలను ఎలా డీల్ చేయాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Parents Should Never Force their Kids
Parents Should Never Force their Kids (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 11, 2025 at 3:21 PM IST

3 Min Read
Parents Should Never Force their Kids : సాధారణంగా తమ పిల్లలు వివిధ అంశాల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించాలన్న ఆతృత పేరేంట్స్​కు ఉంటుంది. ఈ అత్యుత్సాహంతోనే కొంతమంది పిల్లల ఇష్టాయిష్టాల్ని ప్రోత్సహించకుండా, తమకు నచ్చిందే చేయాలంటూ వాళ్లను బలవంతపెడుతుంటారు. అయితే ఇలాంటి ప్రవర్తన పిల్లల మనసుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే పిల్లలను బలవంతం చేయడం కంటే, వారికి ఆసక్తి ఉన్న అంశాల్లో ప్రోత్సహిస్తేనే వ్యక్తిగతంగా, కెరీర్ పరంగా వారు ఉన్నతి సాధించగలరంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పెద్దవాళ్లు చేయాల్సిన పనులేంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

చదువు, చదువు : పిల్లలు బాగా చదువుకొని ప్రయోజకులైతే ఫస్ట్ సంతోషపడేది తల్లిదండ్రులే! అయితే వారు నిరంతరం చదువుతూ ఉండడం వల్లే సాధ్యపడుతుందన్న ఆలోచనలో కొంత మంది తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. అందుకే పిల్లలను పదే పదే చదువు, చదువు అంటూ వారిపై ఒత్తిడి తెస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, మరికొందరైతే పిల్లలతో పుస్తకాలు చదివించే అలవాటు చేయాలనుకుంటారని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చదువు విషయంలో పిల్లల్ని ఇలా ఇబ్బంది పెట్టడం వల్ల వారి మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో వారికి చదవాలన్న ఆసక్తి కూడా క్రమంగా తగ్గుతుందంటున్నారు.

పిల్లలు చదువులో మెరుగ్గా ఉండాలంటే, వారికో చక్కటి ప్రణాళిక రూపొందించాలని సూచిస్తున్నారు. అందులో వారికి నచ్చిన వాటికి తగిన సమయం కేటాయించేలా శ్రద్ధ చూపాలని, అప్పుడే వారు మానసికంగా ఉత్సాహంగా ఉండగలుగుతారని వివరించారు. ఇక పిల్లల్లో పాఠ్యాంశాలతో పాటు ఇతర పుస్తకాలు చదివే ఆసక్తిని పెంచాలంటే, చిన్న వయసు నుంచే వారికి ఈ అలవాటు చేయాలని తెలిపారు. అది కూడా మీరు చదువుతూ, వారికి చెప్పడం వల్ల చిన్నారులకు పుస్తకాల విలువ తెలుస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

మీ కోరికలు వారిపై రుద్దవద్దు : తల్లిదండ్రులకు నచ్చిందే పిల్లలు చేయాలనే మొండి పట్టుదల వద్దంటున్నారు నిపుణులు. వారికి ఇష్టమా, కాదా అన్నది తెలుసుకోకుండా నీవు ఆ చదువే చదవాలి, ఆ పని చేస్తేనే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందంటూ తమ ఇష్టాయిష్టాల్ని పిల్లలపై రుద్దాలని కొందరు తల్లిదండ్రులు చూస్తుంటారు. ఇలా పేరెంట్స్ బలవంతం వల్ల నచ్చని అంశాన్ని ఎంచుకొని పిల్లలు రాణించలేరంటున్నారు నిపుణులు. అటు వారికి నచ్చిన అంశం పైనా దృష్టి పెట్టేలేక మానసికంగా ఒత్తిడికి గురవుతారని, దీంతో భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో తల్లిదండ్రులు తమ ఇష్టాయిష్టాలు పక్కన పెట్టి పిల్లలకు ఏ అంశంపై ఆసక్తి ఉందో ముందే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అది మీకు నచ్చకపోయినా, వారిని నిరుత్సాహపరచకుండా ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేయాలని తెలిపారు. దీంతో వారు తప్పకుండా అందులో రాణించగలుగుతారని, ఇలా నచ్చిన రంగాన్ని ఎంచుకొని విజయం సాధించిన వారు చాలా మంది ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.

ఆ పొరపాటు వద్దు!: చాలామంది పేరెంట్స్ ఇంటికి ఎవరైన బంధువులు వచ్చినప్పుడు తమ పిల్లల్ని వారికి తోడుగా ఉండమని చెప్పి, వాళ్ల పనుల్లో నిమగ్నమవుతుంటారు. అక్కడితో ఆగకుండా బలవంతంగా వారికి షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వమనడం, ముద్దు పెట్టమనడం, వారు పిల్లలకు పెట్టేంత చొరవనివ్వడం వంటివి చేస్తుంటారని చెబుతున్నారు. ఇలాంటివి చిన్నారులు బలవంతం చేయడం వల్ల అవతలి వారు పిల్లలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించేందుకు, లైంగిక వైధింపులకు గురి చేసేందుకు మీరే అవకాశం కల్పించినట్లవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటివి ప్రోత్సహించకూడదని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

