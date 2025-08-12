Oats vs muesli : ప్రస్తుతం ఎక్కువ శ్రమలేని బ్రేక్ఫాస్ట్ విషయానికొస్తే చాలా మంది ఓట్స్, ముయెస్లీ వంటివి ఎంచుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే, అవి రెండూ నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మనం చేయాల్సిందల్లా అందులో కొంచెం పాలు లేదా పెరుగు, కొన్ని పండ్లను జోడించడమే! అప్పుడు పోషకాలతో నిండిన అల్పాహారం తినడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అయితే, బ్రేక్ఫాస్ట్కు ఈ రెండింటిలో ఏది ఆరోగ్యకరమైనది? ఏది తింటే మంచిదని? చాలా మందికి సందేహంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఓట్స్ : ఇది 100% తృణధాన్యం. ఇందులో ఫైబర్, ప్రొటీన్, ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని సాధారణంగా ఓట్మీల్గా లేదా స్మూతీస్, గ్రానోలా, బేక్ వంటి వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారని తెలిపారు. వీటిలో రోల్డ్ ఓట్స్, ఇన్స్టంట్ ఓట్స్, స్టీల్-కట్ ఓట్స్ వంటి వివిధ రకాల్లో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
పోషక విలువలు : ప్రతి 100 గ్రాముల ఓట్స్లో 389 కేలరీలు, 66 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు, 0.5 గ్రాముల చక్కెర, 11-13 గ్రాముల ప్రొటీన్, 10 గ్రాముల ఫైబర్, 6.9 గ్రాముల కొవ్వు, 4.7 mg ఐరన్, 54 mg క్యాల్షియం, 0.12 mg విటమిన్ B6,177 mg మెగ్నీషియం లభిస్తాయి.
ప్రయోజనాలు : ఓట్స్లో ఫైబర్ (బీటా-గ్లూకాన్) వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండడం వల్ల సూపర్ ఫుడ్గా పిలుస్తారు. ఇది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడానికి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుందని వివరించారు. ఓట్స్ ప్రోటీన్, విటమిన్లు, ఐరన్, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలకు పుష్కలంగా ఉంటాయని, ఇవి నిరంతర శక్తిని అందిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఇందులో ఉండే అధిక ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుందని, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుందని, ప్రేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఓట్స్ అనేవి సహజంగా గ్లూటెన్-ఫ్రీ అని చెబుతున్నారు.
బీటా-గ్లూకాన్ అనేది ఓట్స్లో కనిపించే ఆహార ఫైబర్. ఇది కొలెస్ట్రాల్-తగ్గించే, యాంటీడయాబెటిక్ ప్రభావాలతో ఓట్స్లో ప్రధాన క్రియాశీల సమ్మేళనమని, ఇందులో ఫినోలిక్ ఆమ్లాలు, టోకోల్స్, స్టెరాల్స్, అవెనాకోసైడ్లు, అవెనాంత్రామైడ్లు వంటి ఇతర బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను కూడా గణనీయమైన స్థాయిలో అందిస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. రోజూ క్రమం తప్పకుండా ఓట్స్ను తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి, ప్రేగుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అథెరోస్క్లెరోసిస్, చర్మవ్యాధులు, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను నివారించడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
ముయెస్లీ : ముయెస్లీ అనేది రోల్డ్ ఓట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్, గింజలు, ధాన్యాల మిశ్రమంతో తయారు చేయబడిన ఆరోగ్యకరమైన, పోషకమైన అల్పాహారం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది సాధారణంగా పాలు లేదా పెరుగుతో కలిపి, దానిపై పండ్లతో అలంకరించి బ్రేక్ఫాస్ట్గా తింటారని పేర్కొన్నారు.
పోషక విలువలు : ప్రతి 100 గ్రాముల ముయెస్లీలో 350-400 కేలరీలు, 60-70 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు, 10-20 గ్రాముల చక్కెర, 8-12 గ్రాముల ప్రోటీన్, 7-9 గ్రాముల ఫైబర్, 7-15 గ్రాముల కొవ్వు, 2-4 mg ఐరన్, 50-100 mg క్యాల్షియం, 100-150 mg మెగ్నీషియం లభిస్తాయని తెలిపారు.
ప్రయోజనాలు : ముయెస్లీ కూడా పోషకాలతో కూడిన అధిక ఫైబర్ గల బ్రేక్ఫాస్ట్గా పరిగణించబడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇందులో తృణధాన్యాలు, నట్స్, గింజలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ సంపూర్ణ సమతుల్యతను అందిస్తుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉండే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు నిరంతర శక్తిని అందించి, ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా చేస్తాయని, ఇది బరువు నిర్వహణకు అద్భుతమైన ఎంపిక అని సూచిస్తున్నారు. ముయెస్లీ వినియోగం డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంతో ముడిపడి ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ముయెస్లీ ఉండే ఫైబర్ ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణక్రియను ప్రోత్సహించడంతో పాటు మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుందని చెబుతున్నారు. అదే నట్స్, గింజలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను(LDL) తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యానికి దోహదం చేస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయని, ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని, శరీర ఆరోగ్యానికి మంచిదని తెలిపారు.
బ్రేక్ఫాస్ట్కు ఏది ఆరోగ్యకరమైనది? : ఓట్స్, ముయెస్లీ రెండింటి ప్రయోజనాలను చూస్తే, ఓట్స్ ఫైబర్ అధికంగా ఉండే తృణధాన్యాలు. ఇవి బరువు తగ్గడానికి, గుండె, రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు మంచివని చెబుతున్నారు. ముయెస్లీలో ఓట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్, గింజలను కలిగి ఉంటుందని, ఓట్స్తో పోలిస్తే సులభంగా, త్వరగా తినవచ్చని పేర్కొన్నారు.
ఓట్స్లో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయని, అయితే ముయెస్లీ కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయని, కాబట్టి ఎంత తినాలి అనే దానిపై శ్రద్ధ వహించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముయెస్లీ షుగర్, ప్రిజర్వేటివ్లు ఎక్కువగా కలుపుతారని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఓట్స్ సరిగా వండడం అవసరం, సరిగా ఫ్లేవర్తో చేయకపోతే చప్పగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గడానికి, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడానికి ఓట్స్ మంచివంటున్నారు. అయితే ముయెస్లీ త్వరగా, పోషకాలతో నిండిన అల్పాహారమని, మంచి రుచి సమతుల్య పోషణ కోసం రెండింటినీ కలిపి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
