నవరాత్రుల్లో ఉపవాసం ఉంటున్నారా? - వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటే మంచిదట!

-రోజంతా ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత - పలు హెల్దీ ఫుడ్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Navratri Fasting Foods
Navratri Fasting Foods (ETV Bharat)
Published : September 26, 2025 at 3:21 PM IST

3 Min Read
Best Foods for Navratri Fasting: మన దేశంలో హిందువులు అత్యంత వైభవంగా జరుపుకొనే పండగలలో దసరా ఒకటి. ఈ పండగను 10 రోజుల పాటు ఘనంగా జరుపుకుంటారు. సాధారణంగా నవరాత్రి అంటే సంస్కృతం, హిందిలో 'తొమ్మిది రాత్రులు' అని అర్థం. ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు భక్తులు దుర్గా దేవి తొమ్మిది రూపాలను పూజిస్తారు. దేవి అనుగ్రహం కోసం ఉపవాసాలు కూడా చేస్తారు. అయితే ఈ ఉపవాసం వల్ల ఆధ్యాత్మికత మాత్రమే కాకుండా కొన్నిఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ టైంలో సీజన్ మార్పు కారణంగా శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఇలాంటప్పుడు ఉపవాసం అనంతరం కొన్ని ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇవి శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేసి, తేలికగా ఉంచడంతో పాటు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని తెలిపారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Kuttu or Buckwheat
బుక్వీట్ (Getty Images)

బుక్వీట్ : సాధారణంగా నవరాత్రి ఉపవాసంలో గోధుమ పిండి లేదా మైదా లాంటివి ఉపయోగిస్తారు. అయితే వీటికి బదులుగా కుట్టు కా అట్టా లేదా బుక్వీట్​ను ఉపయోగించమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఫాస్ఫరస్, సెలీనియం, జింక్, రాగి, పొటాషియం, మెగ్నిషియం వంటి వివిధ ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయంటున్నారు. బుక్వీట్ ప్రోటీన్ గొప్ప మూలం అని ఇందులో మొత్తం తొమ్మిది ముఖ్యమైన అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయని University of New Hampshire అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఇందులో ఫైబర్ కూడా అధికంగా ఉంటుందని, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో, కడుపు నిండిన భావనలను ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడుతుందని వెల్లడైంది.

rock salt
రాక్ సాల్ట్ (Getty Images)

రాక్ సాల్ట్ : ఇది ఉపవాస సమయంలో సాధారణ ఉప్పుకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగిస్తారు. అందుకే దీన్ని'వ్రత్ వాలా నమక్' అంటారు. అంటే వ్రతానికి ఉపయోగించే ఉప్పు. ఈ ఉప్పుతో లెక్కలేనన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంతో పాటు కడుపు నొప్పి, కడుపు ఇన్ఫెక్షన్లు నయం చేయడానికి కూడా మేలు చేస్తుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా శరీర జీవక్రియను వేగవంతం చేయడంతో పాటు రక్తపోటును స్థిరీకరిస్తుందని, రోగనిరోధక శక్తిని బాగా పెంచుతుందని వివరించారు. అలాగే, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి రాక్​సాల్ట్​ మేలని సూచిస్తున్నారు.

Cumin
జీలకర్ర (Getty Images)

జీలకర్ర : ఉపవాస సమయంలో చాలా తక్కువ సుగంధ ద్రవ్యాలు మాత్రమే తీసుకుంటారు. అందులో జీలకర్ర ఒకటి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పిని నివారిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, జీర్ణక్రియకు సహాయపడడంతో పాటు ఐరన్, పీచు పదార్థానికి అద్భుతమైన వనరని పేర్కొన్నారు. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థకు కూడా చాలా మంచిదని సూచిస్తున్నారు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల బరువు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ మొత్తం కొలెస్ట్రాల్, చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలపై ప్రయోజనకరమైన ప్రభావాలు ఉంటాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

potato
బంగాళాదుంప (Getty Images)

బంగాళాదుంప : చాలామంది బంగాళాదుంపలు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని భావిస్తారు, కానీ సరిగ్గా వండితే ఇది చాలా ఆరోగ్యకరమైనవి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నవరాత్రిలో ఆలూ చిప్స్​కు బదులుగా కర్రీ, హల్వా వంటి తక్కువ కొవ్వు ఉన్న వంటకాలు చేసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని తెలిపారు. ఇందులో బి, సి విటమిన్లు, పొటాషియం, పీచు పదార్థాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా సహాయపడుతుందని తెలిపారు.

Sabudana
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

సగ్గుబియ్యం : నవరాత్రిలో చాలా రకాలుగా వాడే ఒక ప్రధాన ఆహారంలో సగ్గుబియ్యం ఒకటి. పాయసం, కిచిడి, వడ వంటి వంటకాలలో దీనిని వాడతారు. ఇందులో వివిధ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, కాల్షియం, ఐరన్, విటమిన్ కె వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇది ఆరోగ్యకరమైన కార్బోహైడ్రేట్లు, పీచు పదార్థాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

