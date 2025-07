ETV Bharat / lifestyle

వర్షాకాలంలో అనారోగ్యం ముప్పు - ఈ పండ్లు తినాలంటున్న నిపుణులు! - RAINY SEASON DIET

Published : July 11, 2025 at 3:05 PM IST

Best Fruits to Boost Immunity in Monsoon : వర్షాకాలం చల్లటి వాతావరణాన్ని మోసుకొచ్చినప్పటికీ, అనేక అనారోగ్య సమస్యలను కూడా తీసుకొస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్​లో ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ కాలంలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బ్యాక్టీరియా, వైరస్​లు త్వరగా వ్యాపిస్తాయని, దీనివల్ల జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు, ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే కొన్ని రకాల పండ్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, ఈ సమస్యల నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడతాయని తెలిపారు. మరి, ఈ సీజన్​లో ఎలాంటి పండ్లు తీసుకుంటే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వర్షాకాలంలో ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా జలుబు, దగ్గు, మలేరియా, టైఫాయిడ్, డెంగ్యూ, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఈ సీజన్​లో కొన్ని రకాల పండ్లు తినడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల పండ్లు ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయని వెల్లడిస్తున్నారు. వర్షాకాలంలో పండ్లలో పురుగులు పడతాయి కాబట్టి కాలానుగుణంగా వచ్చే పండ్లను తినడం మంచిదని Asian Institute of Nephrology And Urology అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

జామ : వర్షాకాలంలో జామకాయ తినడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది తినడానికి రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మేలు చేస్తుందని చెబుతున్నారు. జామకాయలో విటమిన్ సి, ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని, తద్వారా జీర్ణక్రియ మెరుగుపడడంతో పాటు రోగనిరోధక శక్తిని కూడా బలపరుస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు.

దానిమ్మ : దానిమ్మలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయని, ఇవి శరీరంలోని ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నా వారు వీటిని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని తెలిపారు. వీటిలో విటమిన్ సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటుందని, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇవి శరీరంలో యాంటీఆక్సిడెంట్లుగా పనిచేస్తాయని, వాపు, వృద్ధాప్యంతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయని American Heart Association అధ్యయనంలో పేర్కొంది.