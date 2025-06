ETV Bharat / lifestyle

"నిద్రలో గుండెపోటు" - 11 సెకన్ల 'ఈ రూల్' పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు! - HEART ATTACKS IN SLEEP

Published : June 13, 2025 at 12:55 PM IST

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Prevent Heart Attacks in Sleep : గుండెపోటు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కానీ, రాకుండా నియంత్రించే మార్గాలున్నాయి. నిద్రిస్తున్న సమయంలో గుండెపోటు బారిన పడే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. గుండెపోటు, స్ట్రోక్ లాంటివి నివారించడానికి క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అయింతే, నిద్రలో వచ్చే గుండెపోటును నియంత్రించే మార్గాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!

నిద్రలో శరీరం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా గుండె పని చేస్తూనే ఉంటుంది. నిద్రపోతున్నప్పుడు రక్తపోటు, హృదయ స్పందన రేటు సాధారణంగా నెమ్మదిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, కొన్నిసార్లు ధమనులు మూసుకుపోవడం, అధిక రక్తపోటు లేదా క్రమరహిత గుండె లయలు వంటి సమస్యలు నిద్రలో గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా స్లీప్ అప్నియా వంటి నిద్ర రుగ్మతలతో బాధపడుపడుతున్న వారికి నిద్రలో శ్వాస తీసుకోవడానికి అంతరాయం ఏర్పడం వల్ల గుండెపై అదనపు ఒత్తిడి పెరిగి గుండెపోటుకు దారితీస్తుందని పేర్కొన్నారు.

లోతైన శ్వాస (Getty image)

లోతైన శ్వాస : పడుకునే ముందు నెమ్మదిగా లోతైన శ్వాసను తీసుకోవడం వల్ల మనస్సు, శరీరం ప్రశాంతంగా ఉంటుందని, దీంతో ఒత్తిడి తగ్గి హృదయ స్పందన రేటును తగ్గిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గుతుందని, గుండెకు ఆక్సిజన్ ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు రాత్రిళ్లు మంచి నిద్రను ప్రోత్సహిస్తుందని వివరించారు. క్రమం తప్పకుండా లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల క్రమరహిత హృదయ లయల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు.

గుండె (Getty image)

ఎలా సాధన చేయాలి : నిద్రకు ముందు లోతైన శ్వాసను సాధన చేయడానికి డయాఫ్రాగ్మాటిక్ శ్వాస లేదా 4-7-8 లాంటి రూల్​ను పాటించాలని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. అంటే 4 సెకన్ల పాటు శ్వాస తీసుకోవడం, 7 సెకన్ల పాటు బంధించి, 8 సెకన్ల పాటు శ్వాసను వదిలిపెట్టాలని వివరించారు. ఈ రూల్​ను క్రమం తప్పకుండా పాటించడం వల్ల హృదయ స్పందనరేటు, రక్తపోటును తగ్గిస్తుందని Clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది.