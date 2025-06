ETV Bharat / lifestyle

జుట్టు కుదుళ్లలో దురదగా ఉందా? - రోజూ ఇలా చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు - HOW TO GET RID OF ITCHY SCALP

How to Get Rid of Itchy Scalp ( Getty Images )