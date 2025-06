ETV Bharat / lifestyle

పెళ్లంటే ఆస్తులు, అంతస్తులే కాదు "ఆరోగ్యామూ" ముఖ్యమే! - ఇవి ఆరా తీయాలంటున్న నిపుణులు! - PRECAUTIONS BEFORE GET MARRIED

Important Things Consider to Get Married : వివాహం అనేది కేవలం ఒక వేడుక మాత్రమే కాదు, రెండు కుటుంబాలను, రెండు మనసులను కలిపే ఒక పవిత్ర బంధం. మాములుగా పెళ్లి అంటే అటు ఏడు తరాలు, ఇటు ఏడు తరాలు చూడాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు. దీని అర్థం వరుడు, వధువుల ఆస్తులు, అంతస్తులు, పరువు, మర్యాదలే కాదు ఆరోగ్య చరిత్ర కూడా ముఖ్యమనే భావన ఇందులో ఇమిడి ఉంది. ప్రస్తుతం చాలా మంది తరాలు పక్కన పెట్టి ఎవరికి ఎవరు తెలియకపోయినా పలు మ్యాట్రీమోనీ సైట్లు చూసుకొని వివాహం బంధంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఇలాంటి సైట్లలో కొందరు అనారోగ్య సమస్యలను దాచిపెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల అవి వివాహమయ్యాక బయటపడుతుండటంతో కొన్ని రోజులకే విడిపోయే పరిస్థితి వస్తోంది. అందుకే పెళ్లికి ముందు ఆస్తులు, అంతస్తులతో పాటు ఆరోగ్యమూ చూడాలంటున్నారు నిపుణులు.

పరీక్షలకు సిద్ధం : కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న జంటలు తొలుత జన్యు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుంటేనే పిల్లలను కనేందుకు ముందుకు వెళ్తున్నారంటున్నారు. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే పుట్టే పిల్లల్లో జన్యులోపాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందని, అందుకే ముందే పలు పరీక్షలు చేయించుకున్న తర్వాత సంతానం కోసం అడుగులు వేస్తున్నారని అంటున్నారు.

పెరుగుతున్న మధుమేహం : గతంతో పోల్చితే ప్రస్తుతం చిన్న వయస్సులోనే చాలా మంది టైప్-2 డయాబెటిస్ బారినపడుతున్నారని అనేక అధ్యయనాల్లో తేలింది. మరి, ముఖ్యంగా 30 ఏళ్ల వయసులోనే డయాబెటిస్ కనిపిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పేరెంట్స్ మేనమామలు, బాబాయ్​లు, పెద్దనాన్నలు లేదా తాతల తరంలో ఒకరు లేదా ఇద్దరికి డయాబెటిస్ ఉంటే 70-80 శాతం తర్వాత తరం వారికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇలా పేరెంట్స్​లో ఎవరికో ఒకరికి డయాబెటిస్ ఉంటే 40-50 శాతం పిల్లల్లో షుగర్ కనిపిస్తోందంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని సార్లు వారసత్వంగా కాకుండా ఆహారపు అలవాట్లు, ఒత్తిడి, వ్యాయామం లేక, వాతావరణం కాలుష్యం వంటి వాటితోనూ 20-30 శాతం మందిలో డయాబెటిస్ వస్తోందని తెలుపుతున్నారు

కాస్త విచారిస్తే పోలా : పెళ్లి కుదరాలంటే చాలా మంది ఉద్యోగం, డబ్బు, ఆస్తులు, కులం, గోత్రం ఇవే చూస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమ్మాయి, అబ్బాయి ఆరోగ్య సమస్యలపై ఆరా తీసే వారు అరుదని, ఇవన్నీ అడిగితే సంబంధం ఏమవుతుందోనని మౌనం వహిస్తున్నారని వివరిస్తున్నారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కొంత మార్పు వస్తోందని, తెలిసిన వారి నుంచి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారని మ్యారేజీ బ్యూరో నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. కొంత మంది నిర్వాహకులు అయితే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, రక్తపోటు, డయాబెటిస్, ఇతర వ్యాధులు ఏమైనా ఉన్నాయా అని బయోడేటాలో కాలమ్​ ఒకటి పెడుతున్నారని పేర్కొంటున్నారు.