పిల్లల ముందు గొడవ పడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

-పిల్లల ప్రవర్తనకు తల్లిదండ్రులే కారణమా? - వారి గొడవలే పిల్లలను నేరాల బాట పట్టిస్తున్నాయా?

Parental Conflict Impact on Children
Parental Conflict Impact on Children (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 18, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Parental Conflict Impact on Children: పేరెంట్స్ గొడవలు, సోషల్ మీడియా పసిమనసులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఎదిగే వయసులో తప్పటడుగులు వేసేందుకు కారణమవుతున్నాయి. వీటిని ఆసరా చేసుకొని మగపిల్లలను నేరాలకు వాడుకునేది కొందరైతే, ఆడపిల్లలపై లైంగిక దాడికి పాల్పడుతున్నారు ఇంకొందరు. ఏదైమైనా పిల్లల బాల్యం గాడితప్పడానికి మొదటి కారణంగా కుటుంబంలోని వాతావరణమేనని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కుటుంబ కలహాలు పిల్లలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

చోరీలు, లైంగిక వేధింపులు, డ్రగ్స్ కేసుల్లో పట్టుబడుతున్న నిందితుల్లో ఎక్కువ మంది కుటుంబ పరిస్థితులతో దారి తప్పినవారే ఉంటున్నారు. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ, పర్యవేక్షణ దూరమైన పిల్లలు మరో చోట ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియా, వీడియో గేమ్స్, డ్రగ్స్​కు అలవాటు పడుతున్నారని, వాటి కోసం ఎంతకైనా తెగించేందుకు సిద్ధపడుతున్నారని మనస్తత్వ విశ్లేషకురాలు డాక్టర్ మమత రఘువీర్ వివరించారు. ఎంత పని ఒత్తిడిలో ఉన్నా, ఇబ్బందులు చవిచూస్తున్నా పిల్లల కదలికలు, భావోద్వేగాలు, అలవాట్లను పేరెంట్స్ పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు. తల్లిదండ్రుల మధ్య అధిక స్థాయి సంఘర్షణ, శత్రుత్వం పిల్లలను భావోద్వేగ, సామాజిక, ప్రవర్తనా సమస్యలను అభివృద్ధి చేసే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని, అలాగే ఏకాగ్రత, విద్యా సాధనలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారని fcfcoa.gov.au అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

కుటుంబంలో ఏం జరుగుతోంది?:

  • నేటి సమాజంలో ఉమ్మడి కుటుంబాలు మాయమయ్యాయి. చిన్న కుటుంబాల్లో భర్త, భార్య ఒకరిద్దరు పిల్లలే ఉంటున్నారు.
  • పేరెంట్స్ ఇద్దరూ ఉద్యోగస్తులైతే పిల్లల పెంపకంపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించలేకపోతున్నారు.
  • ఇక పని ఒత్తిడిలో అలసిపోయి పిల్లల ప్రవర్తన, భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు
  • కుటుంబంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కలహాలు, అక్రమ సంబంధాలు పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతాయి.
  • భార్య, భర్తలు గొడవపడిన ప్రతిసారీ ఆ ప్రభావంతో పిల్లలు మానసిక ఆందోళన, ఒత్తిడికి గురవుతారు.
  • పిల్లలు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నారు. రోజంతా ఎలా గడుపుతున్నారనేది గమనించాలి.

100 శాతం భాగస్వామ్యం వారిదే : ప్రతి కుటుంబంలో పిల్లల పెంపకం బాధ్యత 100 శాతం పేరెంట్స్​దే. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ అన్యోన్యంగా ఉంటేనే పిల్లలపై పూర్తి శ్రద్ధ చూపగలరని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరిపై భయం ఉన్నా, మరొకరి వద్ద స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే వాతావరణం ఉండాలంటున్నారు. అలాగే పిల్లల లక్ష్యాన్ని తెలుసుకొని ప్రోత్సహించినప్పుడు ఎలా నడవాలనేది నేర్చుకుంటారని, వారి ఆసక్తిని గమనించి భుజం తడితే కన్నవారి మాటను గౌరవిస్తారని పేర్కొన్నారు.

పేరెంట్స్ పిల్లల ఇష్టానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్లు బుద్ధిగా నడుచుకుంటారని చెబుతున్నారు. అలాగే ఇంటా బయట జరిగిన విషయాలు అమ్మా, నాన్నలతో పంచుకుంటే భరోసా దొరకుతుందనే నమ్మకం పిల్లల్లో కలిగించాలని తెలిపారు. అందుకే ప్రతిరోజూ పిల్లలకు నాణ్యమైన సమయం కేటాయించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

