మీకు పసుపు నూనె తెలుసా? దీంతో మొటిమల నుంచి వాపు వరకు అనేక సమస్యలకు చెక్ పెట్టొచట! - TURMERIC OIL BENEFITS FOR SKIN

Turmeric Essential Oil Benefits for Skin: మనలో చాలా మంది అందాన్ని పెంచుకోవడానికి వివిధ రకాల ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్‌ వాడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో పసుపు మొక్క వేళ్ల నుంచి తీసిన అత్యవసర నూనె వల్ల కూడా సౌందర్యపరంగా బోలెడన్ని ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. 2020లో Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications లో ప్రచురితమైన "Curcuminoids in Turmeric Oil Inhibit Inflammation and Improve Skin Health" అనే అధ్యయనంలో తేలింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

మొటిమలకు విరుగుడు!

సీబమ్‌ ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల చర్మంపై ఎక్కువ నూనె ఉత్పత్తై జిడ్డుగా మారిపోతుంది. ఫలితంగా ముఖంపై మొటిమలు, మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈ క్రమంలోనే సీబమ్‌ ఉత్పత్తిని క్రమబద్ధీకరించి జిడ్డుదనాన్ని తొలగించడంలో పసుపు నూనె కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు. ఫలితంగా మొటిమల బెడద తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ పసుపు నూనెలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు.. చర్మానికి తేమనందించి పొడి చర్మ సమస్యను దూరం చేస్తాయని తెలిపారు. ఇంకా ఈ నూనెను వాడడం వల్ల ముఖంపై ముడతలు, గీతలు రాకుండా చేస్తుదంని అంటున్నారు. తద్వారా నవ యవ్వనంగా కనిపించేలా చేసేందుకు ఈ నూనె తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు.

పసుపు నూనెతో ప్రయోజనాలు (Getty Imgaes)

కురులకు: ఈ పసుపు నూనె వల్ల కేవలం చర్మానికే కాకుండా.. కురులకు కూడా చక్కని ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది చుండ్రుని నివారించడంతో పాటు జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టడంలోనూ ఉపకరిస్తుందని అంటున్నారు. అలాగే దీనిలో ఉండే యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు కుదుళ్లలో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడతాయని వెల్లడిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఈ నూనెను నేరుగా కాకుండా మనం ఉపయోగించే సాధారణ నూనె (కొబ్బరినూనె, బాదంనూనె)లో కొన్ని చుక్కలు కలుపుకొని ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.