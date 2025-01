ETV Bharat / lifestyle

దూదిలాంటి మెత్తటి 'స్పాంజ్ సెట్ దోశ'- రొటీన్​గా కాకుండా ఇలా ఈజీ​గా చేసుకోండి! టేస్ట్ అదుర్స్!! - HOW TO MAKE SET DOSA HOTEL STYLE

how to make set dosa hotel style ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Soft Set Dosa at Home: మనలో చాలా మందికి దోశలు అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. ఎక్కువగా మసాలా, ఆనియన్ దోశలు తింటుంటారు. కానీ, ప్రతిసారీ ఇలాంటి క్రిస్పీ దోశలు తిని బోర్​ కొడుతుందా? అయితే, ఈసారి వెరైటీగా 'స్పాంజ్ సెట్ దోశ'ను ట్రై చేయండి. కొన్ని టిప్స్​ పాటిస్తూ చేస్తే ఇంట్లోనే కమ్మటి, స్పాంజ్​ దోశలను ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఈ దోశల్ని కొబ్బరి చట్నీ, పల్లీల చట్నీ, టమాటా చట్నీతో కలిపి తీసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ సూపర్‌ హెల్దీ స్పాంజ్ దోశకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్ధాలు