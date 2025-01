ETV Bharat / lifestyle

ఏజ్ పెరిగినా యంగ్​గా కనిపించాలా? రోజూ డ్యాన్స్ చేస్తే చాలట! ఈ టిప్స్ పాటిస్తే అంతా సెట్!! - TIPS TO LOOK YOUNG AND BEAUTIFUL

how to look young and handsome ( Getty Images )

Tips to Look Young and Beautiful: మనలో చాలా మంది అందంగా కనిపించాలని ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకుంటుంటారు. ఇంకా అనేక రకాల కసరత్తులపైన దృష్టి పెడుతుంటారు. అయితే, ఇవే కాకుండా దైనందిన జీవితంలో కొన్ని అలవాట్లను భాగం చేసుకుంటే అందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తగినంత నీరు తాగాలి : రోజుకు తగినంత నీరు తాగడం చర్మాన్ని హైడ్రేట్ చేసి, యవ్వనంగా ఉంచుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. 2018లో Journal of Investigative Dermatology ప్రచురితమైన "The role of hydration in skin aging" అనే అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

సరైన ఆహారం : మనం తినే ఆహారాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తినాలని నిపుణులు అంటున్నారు. మైండ్ ఫుల్ ఈటింగ్ వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన శక్తి లభిస్తుందని తెలిపారు. ఫలితంగా జీర్ణ క్రియ మెరుగుపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రోటీన్లు, విటమిన్లతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

యంగ్​గా కనిపించాలటే ఈ టిప్స్ (Getty Images)

డ్యాన్ చేయాలట: రోజూ డ్యాన్స్ చేస్తే శరీరం చురుగ్గా పని చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మానసిక ఆనందం సొంతం అవుతుందని తెలిపారు. రోజులో కొంత సమయం దీనికి కేటాయించాలని సూచిస్తున్నారు. 2018లో Journal of Aging and Physical Activityలో ప్రచురితమైన The effects of dance on physical and mental health in older adults" అనే అధ్యయనంలో తేలింది.

నవ్వుతో ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి: ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నవ్వుకి ఒత్తిడి తగ్గించే శక్తి ఉందని అంటున్నారు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని తెలిపారు. రోజులో కాసేపు ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీతో చిట్​చాట్ పెట్టి హాయిగా నవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.