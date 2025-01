ETV Bharat / lifestyle

ఇంట్లోనే పెళ్లిల స్పెషల్ స్వీట్ 'కద్దూ కీ ఖీర్'- ఇలా చేస్తే గిన్నె మొత్తం ఖాళీ చేసేస్తారు! - HOW TO MAKE KADDU KI KHEER

How to Make Kaddu Ki Kheer Recipe ( ETV Bharat )

How to Make Kaddu Ki Kheer Recipe in Telugu: మీరు ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ స్పెషల్ కద్దూ కీ ఖీర్ తిన్నారా? పెళ్లిళ్లు, స్పెషల్​ పార్టీలకు ఈ ఖీర్​ను ఎక్కువగా తయారు చేస్తుంటారు. చాలా రుచికరంగా ఉండే దీనిని.. స్వీట్​ షాపుల్లో కూడా విక్రయిస్తుంటారు. అయితే, ఎంతో కమ్మగా ఉండే ఈ ఖీర్​ను ఇంట్లోనే చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనిని వేడి వేడిగా లేదంటే ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకోని తిన్నా కూడా టేస్ట్​ బాగుంటుంది. ఇంకా ఈ పాయసాన్ని ఫ్రిజ్‌లో పెట్టుకుంటే వారం, పది రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి ఇందులోకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? తయారీ విధానం ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు