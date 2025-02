ETV Bharat / lifestyle

రోజూ బాడీ లోషన్ రాస్తున్నారా? అయితే, ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాలి! - BODY LOTION BENEFITS FOR SKIN

ఎన్నో ప్రయోజనాలు

పొడిబారి నిర్జీవంగా మారిపోయిన చర్మానికి క్రీమ్ లేదా లోషన్ రాసుకోవడం వల్ల అది తేమను సంతరించుకోవడంతో పాటు పునరుత్తేజితం అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకా బాడీ లోషన్‌ చర్మంపై ఉన్న మచ్చల్ని క్రమంగా తగ్గించడానికీ సాయపడుతుందని తెలిపారు. అలాగే బాడీ లోషన్‌ వెదజల్లే పరిమళాలు మానసిక ప్రశాంతతనూ ఇస్తాయని వెల్లడించారు. గరుకుగా ఉండే చర్మ భాగాలపై తరచుగా క్రీమ్ లేదా లోషన్స్ అప్త్లె చేయడం వల్ల కొన్నాళ్లకు అవి మృదువుగా మారతాయని వివరిస్తున్నారు. 2018లో Journal of Clinical and Aesthetic Dermatologyలో ప్రచురితమైన Moisturizers: What They Do and How They Work" అనే అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

