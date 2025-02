ETV Bharat / lifestyle

ఇంటి పనులు మీరే చేస్తున్నారా? అయితే ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాలి! - IS HOUSEWORK GOOD EXERCISE

is housework enough exercise ( Getty Images )

Is Housework Good Exercise: మీరు రోజూ ఇంటి పనులు చేస్తున్నారా? అయితే, మీరు ఫిట్​గా ఉంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదేంటీ ఇంట్లో పనులు చేస్తే ఫిట్​గా ఉంటారా? అనుకుంటున్నారా? రోజూ గిన్నెలు శుభ్రం చేసుకోవడం, బట్టలు ఉతకడం, ఇంటిని క్లీన్ చేసుకోవడం ఇలా మనం చేసే ప్రతి పనీ మన శరీరానికి వ్యాయామంలా ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు. 2017లో Medicine and Science in Sports and Exercise జర్నల్​లో ప్రచురితమైన "Housework as a form of physical activity" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

బరువు అనుకోవద్దు: ఇంటి పనులే కాదు ఏదైనా సరే.. భారంగా ఫీలయితే అస్సలు చేయాలనిపించదు. అందుకే రోజువారీ పనులు కాకుండా అదనంగా పనులేవైనా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వాటిని బరువుగా అనుకోవద్దని నిపుణులు అంటున్నారు. ఉదాహరణకు పండుగలు, శుభకార్యాలకు ఇంట్లో బూజు దులపడం, వస్తువులన్నీ శుభ్రం చేయడం లాంటి పనులు చేస్తుంటాం. అయితే ఇవన్నీ చేసుకోవడం కాస్త కష్టమే అయినా వీటి వల్ల శరీరానికి అందే వ్యాయామం ఎక్కువేనని చెబుతున్నారు. ఎక్సర్‌సైజ్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తామో.. ఇంటి పనులన్నీ కూడా అంతే ఉత్సాహంతో చేస్తే అంత త్వరగా అలుపన్నది దరిచేరదు. పైగా పనులు కూడా త్వరగా పూర్తవడమే కాకుండా ఒంటికి వ్యాయామమూ అందుతుందని వివరిస్తున్నారు. (నేషనల్ హెల్త్ రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

ఫాస్ట్‌బీట్‌తో చకచకా: డల్‌గా ఉన్నప్పుడు మంచి ఫాస్ట్‌బీట్ పాట ఒకటి వింటే.. మనలో ఎక్కడ లేని ఊపొచ్చేస్తుంది. అయితే, ఈ టెక్నిక్‌ని ఇంటి పనులు చేసేటప్పుడు కూడా పాటిస్తే విసుగనిపించకుండా ఆడుతూ పాడుతూ పని పూర్తిచేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇంకా మ్యూజిక్ వింటున్నప్పుడు అలసట తెలియదు కాబట్టి సునాయసంగా పనుల్ని పూర్తి చేసేస్తామని వివరిస్తున్నారు.