మీరు రోజూ ఈ వస్తువులు వాడుతున్నారా? - వీటితో క్యాన్సర్ ముప్పు ఉందంటున్న నిపుణులు! - HOUSEHOLD ITEMS THAT CAUSE CANCER

This Things in Home That Can Cause Cancer : క్యాన్సర్లు అనగానే పొగాకు, మద్యం, గుట్కా వంటివే కారణమని సర్వసాధారణంగా అనుకుంటాం. కానీ, వీటితో పాటు జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, కాలుష్యం లాంటి అంశాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా క్యాన్సర్ అనే వ్యాధి చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తూ ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాయి, ఇందుకు జన్యు, జీవనశైలి కారకాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇతర అంశాలతో కూడా ముడిపడి ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో కూడా కొన్ని వస్తువులు క్యాన్సర్​కు కారణమవుతాయని, మరి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ : వంటగదిలో ఆహారం, పానీయాలను నిల్వ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లను వినియోగిస్తూ ఉంటాం. కొన్ని ప్లాస్టిక్ కంటైనర్‌లలో ఉండే బిస్ఫినాల్ ఎ (BPA), థాలేట్స్ వంటి రసాయనాలు ఆహారంలోకి చేరి హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీసి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్‌లకు దారితీయవచ్చనని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లలో ఆహారం వేడి చేయడం లేదా వేడి ఆహారం కోసం వీటిని ఉపయోగించడం వల్ల క్యాన్సర్ ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుందని నిపుణులు వివరించారు.

ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ (Getty image)

నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ : ప్రస్తుతం నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్లు చాలా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఎందుకుంటే వాటికి తక్కువ నూనె అవసరం, శుభ్రపరచడం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. నాన్-స్టిక్ పాత్రల తయారీలో పెర్ఫ్లోరోక్టానోయిక్ యాసిడ్ (PFOA) అనే రసాయనాన్ని ఉపయోగించి తయారు చేయడం వల్ల మానవులలో క్యాన్సర్ ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో ముడిపడి ఉందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అంతే కాకుండా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నాన్ స్టిక్ పాన్లను వేడి చేయడం వల్ల విషపూరిత పొగలు, ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే చిన్న ప్లాస్టిక్ కణాలు విడుదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నాన్‌స్టిక్ వంట సామాగ్రి మానవులలో క్యాన్సర్ కారకమని చెప్పడానికి పెద్దగా ఆధారాలు లేవు, కానీ ఇతర రూపాల్లో టెఫ్లాన్‌కు సంబంధించిన కొన్ని సమ్మేళనాలు క్యాన్సర్‌తో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయని Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ (Getty image)

ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ : ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ బీపీఏ, థాలేట్స్ వంటి హానికరమైన రసాయనాలను నీటిలోకి విడుదల చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వేడి లేదా సూర్యరశ్మికి గురైనప్పుడు ఈ రసాయనాలు నీటిలోకి విడుదలై హార్మోన్లకు అంతరాయం కలిగిస్తాయని, దీని వల్ల క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది.