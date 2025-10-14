'వాటర్ హీటర్' వాడుతున్నారా? - ఎలాంటిది తీసుకోవాలి? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat / lifestyle

Choose ETV Bharat

Water Heater Precautions : శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు, చన్నీటితో ముఖం కడుక్కోవడం కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అలాంటి చలిలో వేడివేడి నీళ్లతో స్నానం చేస్తే ఆ హాయే వేరు కదండీ! అయితే, నీళ్లు కాచుకోవడానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు. కొందరు గీజర్ ఉపయోగిస్తే, మరికొందరు గ్యాస్ స్టౌ వాడుతుంటారు. ఇంకొందరేమో వాటర్ హీటర్​తో నీళ్లు వేడి చేసుకుంటుంటారు. అయితే, వీటిలో చాలామంది ఇళ్లలో ఉండేది మాత్రం వాటర్ హీటరే! అందుబాటు ధరకు లభించడం, తక్కువ సమయంలో నీళ్లు వేడి అవ్వడం వల్ల చాలామంది దీన్ని ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. కానీ, దీన్ని ఉపయోగించే క్రమంలో కొంతమంది చేసే పొరపాట్లు వారి ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చిపెడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దీన్ని వాడేటప్పుడు ప్రమాదాల బారిన పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కొనేటప్పుడు : ఐఎస్ఐ మార్క్ ఉన్నవి, బ్రాండెడ్ కంపెనీలవే కొనుగోలు చేయాలి. హీటర్ కాయిల్స్ పైన ఉండే సిలికా కోటింగ్, రెండేళ్ల తర్వాత తొలగిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు కొత్తది తెచ్చుకోవాలి.

బకెటూ ముఖ్యమే : కొంతమంది ప్లాస్టిక్ బకెట్లలో హీటర్ పెడుతుంటారు. అయితే, ఈ క్రమంలో నేరుగా బకెట్​ను హీటర్ హుక్​ను తగిలించకూడదు. ఆ వేడికి ప్లాస్టిక్ కరిగిపోతుంది. ఇది ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ప్లాస్టిక్ బకెట్​లో హీటర్ పెట్టాలనుకుంటే దానిపే ఒక సన్నటి చెక్కను ఉపయోగించడం మేలు. అల్యూమినియం బకెట్ ఉంటే దానికి నేరుగా హీటర్​ను అమర్చవచ్చు. విద్యుత్తు షాక్ తగిలే ప్రమాదం ఉన్నందున ఇనుప బకెట్​ను వాడకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, వాటర్ లెవెల్​ని బట్టి బకెట్​ను పూర్తిగా నింపిన తర్వాత హీటర్​ను ఆ నీళ్లలో ఉంచాలి. అది కూడా హీటింగ్ కాయిల్ పూర్తిగా మునిగేలా జాగ్రత్తపడాలి. ఆ తర్వాతే ప్లగ్​ని సాకెట్​కి కనెక్ట్ చేసి స్విచ్చాన్ చేయాలి. అయితే, బకెట్​లో నీరు 90 శాతంపైగా ఉండాలి. హీటర్​ను నీటిలో ఎంతవరకు ముంచాలి అనే మార్క్ ఉంటుంది. ఆ మార్క్ వరకు నీరు ఉండేలా చూసుకోవాలి.

నిర్లక్ష్యం వద్దు :

  • స్విచ్ వేశాక నీళ్లు వేడయ్యాయో, లేదో చెక్ చేసే విషయంలో కొందరు ఏమరుపాటుగా వ్యవహరిస్తుంటారు. మర్చిపోయి అలాగే నీళ్లలో చేయి పెట్టారంటే షాక్ తగిలి ప్రాణాల మీద కొస్తుంది. స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ప్లగ్ తొలగించిన తర్వాతే నీళ్లను ముట్టుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • నీళ్లు మరగాలని మరీ ఎక్కువ సేపు హీటర్​ను అలాగే స్విచ్ ఆన్ చేసి ఉంచడం కూడా మంచిది కాదని వివరిస్తున్నారు.
  • కొంతమంది వాటర్ హీటర్స్ నేరుగా బాత్​రూమ్స్​లో వాడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో 2 ఇన్ 1 కనెక్షన్ ఇస్తుంటారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఒకవేళ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోయి అలాగే బాత్​రూమ్​లోకి వెళ్లామంటే అక్కడున్న తేమకు కరెంట్ షాక్ కొట్టే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ఒక్కోసారి మర్చిపోయి నీళ్లలో పెట్టకుండానే హీటర్ స్విచ్ ఆన్ చేసేస్తాం. దీనివల్ల హీటర్ కాయిల్ నిప్పు కణికలా మారి మండిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఏమరుపాటుగా దాన్ని తాకితే షాక్ తగిలి ప్రాణాల మీదకొస్తుంది.
  • పిల్లలున్న ఇళ్లలో వాటర్ హీటర్ వాడేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండి వారు పదేపదే తిరిగే ప్రదేశాల్లో కాకుండా ఏదో ఒక మూలకు లేదంటే ప్రత్యేకమైన గదిలో ఉంచాలి.

