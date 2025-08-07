Essay Contest 2025

బియ్యంతో అన్నం, పిండి వంటలే కాదు - ఇలా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలట! - అవేంటో మీకు తెలుసా? - USES OF RICE OTHER THAN COOKING

-కిచెన్, ఫ్రిజ్​లో దుర్వాసనలు రాకుండా అడ్డుకోవచ్చట! - ఎలా వాడాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Rice Hacks for Home Requirements
Rice Hacks for Home Requirements (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 7, 2025 at 12:18 PM IST

Rice Hacks for Home Requirements : సాధారణంగా బియ్యంతో అన్నం వండుకోవడం, ఇతర వంటకాలు తయారుచేసుకోవడం ఇవే మనకు తెలిసినవి! కానీ, బియ్యాన్ని ఇంటి అవసరాల్లో భాగంగా వివిధ రకాలుగా వాడుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

  • మొబైల్ ఫోన్, రిమోట్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు అప్పుడప్పుడూ పొరపాటున నీళ్లలో పడిపోవడం లేదంటే తడవడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు వీటిని బియ్యం నింపిన డబ్బాలో బియ్యంతో కప్పి రెండు గంటల పాటు ఉంచాలని, తద్వారా వాటిలోని తేమను బియ్యం పీల్చుకోవడం గమనించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
rice
బియ్యం (Getty Images)
  • రిఫ్రిజిరేటర్ల, కిచెన్​ కప్​బోర్డులు నుంచి అప్పుడప్పుడూ దుర్వాసనలు వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు బియ్యం నింపిన బౌల్​ను కప్​బోర్డులు, ఫ్రిజ్​లో ఓ మూలన ఉంచితే ఈ వాసనను బియ్యం పీల్చేసుకుంటాయి.
  • సాధారణంగా డబ్బాలో నిల్వ ఉంచిన ఉప్పుకి తడి తగిలితే గట్టి పడుతుంది. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఉప్పులో కొన్ని బియ్యపు గింజలు వేయాలని, ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని తేమను ఇవి పీల్చుకుంటాయని తెలిపారు.

Rice cooked
అన్నం (Getty Images)
  • మామిడి, సీతాఫలం వంటి పండ్లను త్వరగా పక్వానికి తీసుకురావడానికి మందులను స్ప్రే చేయడం, కొన్ని రకాల రసాయనాలను వాడుతుంటారు. అలా కాకుండా వీటిని బియ్యం నిల్వ చేసే డబ్బాలో లేదా అందులో కప్పి ఉంచితే సహజంగానే అవి త్వరగా పండుతాయి.
  • బియ్యం కడిగిన నీళ్లు, అన్నాన్ని ఉడికించేటప్పుడు వేరు చేసిన గంజిలో బోలెడన్ని పోషకాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నీటిని ముఖం, జట్టు, పాదాలు, గోళ్ల సంరక్షణకు వివిధ పద్ధతుల్లో ఉపయోగించుకోవచ్చని తెలిపారు.
  • ఇక బియ్యం కడిగిన నీళ్లను కాయగూరలు, పండ్లను శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ నీళ్లలో పండ్లు, కూరగాయలను 15 నిమిషాల పాటు ఉంచి, ఆపై సాధారణ నీటితో మరోసారి శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుంది.
  • బియ్యాన్ని ఉడికించిన నీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్లు, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్ వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయంటున్నారు. కాబట్టి, ఈ నీటిలో కాస్త ఉప్పు వేసుకొని తాగితే, అందులోని పోషకాలు శరీరానికి అంది సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సొంతమవుతుందని చెబుతున్నారు.
  • బియ్యం కడిగిన నీటిని మొక్కలకు ఎరువుగా కూడా వాడకోవచ్చంటున్నారు. ఇందులో ఉండే పోషకాలు మొక్కల్ని తెగులు, చీడపీడల నుంచి రక్షిస్తాయన్నారు.
rice water
బియ్యం కడిగిన నీరు (Getty Images)
  • వాతావరణంలో తేమ వల్ల కత్తులు, కత్తెర వంటి కొన్ని వస్తువులు తుప్పు పట్టడం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఈ క్రమంలో వీటిని బియ్యం నింపిన డబ్బాలో ఉంచితే ఈ సమస్య ఉండదు. అంతేకాకుండా గాలిలో తేమ వల్ల వెండి ఆభరణాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. దీంతో అవి నల్లగా మారి కళ తప్పినట్లుగా కనిపిస్తాయి. అలాంటప్పుడు ఒక మెష్ బ్యాగ్​లో బియ్యాన్ని నింపి, వీటిని భద్రపరిచే బాక్సులో ఉంచితే ఆ తేమను బియ్యం పీల్చేసుకుంటాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే కొన్ని రోజులకు ఒకసారి ఈ బియ్యాన్ని మారుస్తూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
  • మనలో చాలామంది బియ్యపు గింజల్ని పేర్చుతూ వివిధ రకాల అలంకరణ వస్తువులు (Decorative items) తయారుచేస్తుంటారు. మీకు ఓపిక ఉంటే ఖాళీ టైంలో ఇలాంటివి సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ గింజలకు కొన్ని కలర్స్​ అద్దితే మరింత ఆకర్షణీయమైన డెకరేటివ్ పీసెస్ సిద్ధమవుతాయని చెబుతున్నారు. వీటికి సంబంధించి యూట్యూబ్​లో బోలెడన్ని వీడియోలు చూసి నేర్చుకోవచ్చు. లేదంటే మీలోని సృజనకు సాన పెట్టచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

