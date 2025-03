ETV Bharat / lifestyle

హార్ట్ పేషెంట్స్​కు నడక మందిదైనా? డాక్టర్లు ఏం అంటున్నారంటే? - HEART PATIENTS HEALTH TIPS

Walking is too good for Heart patients : ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఒబెసిటీ, డయాబెటిస్, పీసీఓఎస్‌ వంటి పలు రకాల దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. జీవనశైలి మార్పులు, శారీరక శ్రమ తగ్గడం వల్లే ఇలాంటి సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే వీటికి దూరంగా ఉండడానికి చాలా మంది నడకను తమ దినచర్యలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. ఇక గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్న వారికి నడకకు మించిన వ్యాయామం మరొకటి లేదంటారు నిపుణులు. రోజు ఉదయమో, సాయంత్రమో ఎప్పుడూ వీలు చిక్కితే అప్పుడు కనీసం ఒక అరగంట వాకింగ్ చేస్తే హృద్రోగులు తమ ఆరోగ్యాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చున్ని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గుండె జబ్బు బాధితులకు నడక ఎందుకు మంచిదో, దీంతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం?

మందులు, ఆహారంతో పాటు : వాకింగ్ చాలా తేలిక, చవకైన, అందరికి అందుబాటులో ఉండే వ్యాయామం. దీన్ని ఎవరైనా, ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుటికే గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్న వారికి మరీ మంచిదని డాక్టర్లు అంటున్నారు. గుండె జబ్బు బారిన పడిన వారిలో చాలా మంది వ్యాయామానికి దూరం అవుతూ ఉంటారు. మందులు, ఆహారపరమైన జాగ్రత్తలతోనే సరిపెట్టుకుంటున్నారు. వ్యాయామం చేస్తే అలసిపోతామని, గుండెపై భారం పడుతుందని అనుకుంటున్నారు. దీంతో పాటు గుండె దడ వస్తుందని, నీరసం ముంచుకు వస్తుందని ఇలా అనేక సందేహాలతో వ్యాయామన్ని ఆపివేస్తుంటారు. కానీ గుండె సంబంధిత వారికి నడక దివ్యఔషధమని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.

"హార్ట్ పేషెంట్లు వాకింగ్ చేయడం బెస్ట్ అని చెబుతుంటాం. గుండెను హెల్దీగా ఉంచడానికి మనం దానిపై మీద ఒత్తిడి పెడుతున్నామా లేదా అనేది చూడాలి. గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే హర్ట్ రేటు సాధారణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. వాకింగ్ వల్ల గుండె బలపడడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణ కూడా సజావుగా సాగుతుంది. హర్ట్ రేటును పెంచే ఏ చర్య అయినా గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వాకింగ్ చేసినప్పుడు కొంత మందికి ఛాతిలో నొప్పి రావడం, అయాసం, కళ్లు తిరగడం లాంటి సమస్యలు వస్తే ఆపేడం మంచిది --డాక్టర్ ప్రణీత్ పొలమూరి,కార్డియాలజిస్ట్

నడకతో బోలెడన్ని లాభాలు : గుండె జబ్బుతో బాధపడుతున్న వారికి నడక మంచి వ్యాయామమని, దీని వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలిగి ఉన్నాయని డాక్టర్ ప్రణీత్ పొలమూరి తెలిపారు. వాకింగ్ వల్ల గుండె వేగం, శ్వాసరేటు పెరిగేలా చేసి, రక్తంలో ఆక్సిన్ స్థాయిని పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా గుండె, ఊపిరితిత్తులు బలోపేతమవుతాయని వెల్లడించారు. నడకను ఒక వ్యాయామంగా సాధన చేయడం వల్ల అధిక రక్తపోటు తగ్గడంతో పాటు, రక్తంలో గ్లూకోజ్ అదుపులో ఉంటుందని వివరించారు. నడకతో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడంతో పాటు కండరాల సామర్థ్యం మెరుగవుతుందని పేర్కొన్నారు.