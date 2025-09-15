ETV Bharat / lifestyle

వంట చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా? - చాలా బెనిఫిట్స్ మిస్ అయినట్లే!

-పోషకాలు పోకుండా వండేద్దాం - కుకింగ్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Healthy Cooking Tips
Healthy Cooking Tips (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 15, 2025 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Healthy Cooking Tips: పప్పులు, ఆకుకూర, గుడ్లు, పీచుపదార్థాలు, ప్రొటీన్ ఫుడ్, రకరకాల కూరగాయలు అన్ని తీసుకుంటున్నా పోషకాలందడం లేదా? అయితే తరగడంలోనో, ఉడికించడంలోనో మనకు తెలియకుండా కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటామని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలతో పోషకాలను పొందొచ్చంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గాలి చొరబడకుండా : కారాలు, పొడులు, మసాలా దినుసులు గాలి చొరబడని డబ్బాల్లో ఉంచాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక వేళ కవర్లు కట్ చేసి అలాగే తెరిచి ఉంచితే తేమ తగిలి పాడైపోతాయని, పిండి, పసుపు వంటివి పురుగులు పట్టి ఉండలు కట్టేస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఇవి వంటల్లో వినియోగిస్తే జీర్ణకోశానికి సంబంధించిన సమస్యలకు దారితీస్తాయని తెలిపారు.

కాలపరిమితి చూసే : గడువు ముగిసిన దినుసులు కొనుగోలు చేయొద్దని, కాలపరిమితి తీరితే వాటిలోని విటమిన్స్, మినరల్స్ ఇలా ఆరోగ్యానికి మంచి చేసే ఔషధ గుణాలు తగ్గిపోవడంతో పాటు ఫైటో కెమికల్స్ కూడా ఉండవని వివరించారు.

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

కడిగాకే కోయాలి : కూరగాయలు, ఆకుకూరల్లో ఉండే విటమిన్స్, మినరల్స్ మన ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఇవి తాజా వాటిలోనే ఉంటాయని, వాడిపోతున్న కొద్ది బి, సి విటమిన్స్, బీటా కెరోటిన్ కనుమరుగవుతాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆకుకూరలు, కూరగాయల్ని ముందు కడిగిన తర్వాతే కోయాలని, ముందు తరిగి ఆ తర్వాత కడిగితే తరిగిన భాగం నుంచి విటమిన్స్, మినరల్స్ నీళ్లలోకి వెళ్లిపోతాయని తెలిపారు. ఆ తర్వాత వాటిని వంటకు వినియోగించినా లాభం నామమాత్రంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

ఒకే చోట వద్దు : కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, మాంసాన్ని ఒకే చోట ఉంచకూడదని, ఎందుకుంటే నాన్​వెజ్ త్వరగా కలుషితమయ్యే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. వెజ్, నాన్ వెజ్​ను కలిపి ఉంచితే మాంసం మీద ఉండే బ్యాక్టీరియా ఆకుకూరలు, కూరగాయల్ని పాడు చేస్తుందని అంటున్నారు.

పెద్ద ముక్కలు కోస్తేనే : సాంబారు, కుర్మా, పులుసు చేసినప్పుడు కూరగాయల్ని వీలైనంత పెద్ద ముక్కలుగా కోయాలని, మరి చిన్నవిగా కోస్తే అందులో ఉండే విటమిన్స్, మినరల్స్ అన్నీ నీళ్లలోకి వెళ్లిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే సాంబారు, రసం, కుర్మా ఎక్కువ సేపు మరిగిస్తూ ఉండకూడదని, ఎందుకుంటే వేడికి విటమిన్స్ ఆవిరైపోతాయని, కావాల్సినంత సేపు మాత్రమే మరిగించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

బంగాళదుంపలు ఉడికించాక : బంగాళదుంపలను ఉడకబెట్టిన తర్వాతే పైపొట్టును తీయాలని, ఇలా చేస్తే పై పొర కింద ఉండే విటమిన్స్, మినరల్స్ లోపలి భాగానికి వెళ్లిపోతాయని చెబుతున్నారు. అప్పుడు తోలు తీసినా ఇబ్బంది ఉండదని, ముందే తోలు తీసి చేసిన వేపుళ్లలో కార్బొహైడ్రైట్స్ మాత్రమే లభిస్తాయని తెలిపారు.

బి విటమిన్ పోకుండా : బియ్యానికి పై పొర, చివరన ఉండే జమ్ పోర్షన్​లో బి విటమిన్, ఫైబర్, ప్రొటీన్స్ ఉంటాయని, మిల్లింగ్ ఎక్కువ చేస్తే ఇవి పోతాయంటున్నారు. అందుకే తక్కువ పాలిష్ చేసిన బియ్యాన్ని వినియోగించాలని, అదే విధంగా పోర్టిపైడ్ రైస్​లో బి విటమిన్​ను పౌడర్ రూపంలో కలుపుతారని, బియ్యాన్ని ఎక్కువ సార్లు నీటితో కడిగితే అదీ కరిగిపోతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే బియ్యాన్ని ఒకసారి కడిగితే సరిపోతుందని పేర్కొన్నారు.

పప్పు దినుసులకూ పద్ధతుంది : పప్పు దినుసుల్లో యాంటీ న్యూట్రిషినల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇవి ప్రొటీన్లు జీర్ణం కాకుండా అడ్డుకుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పప్పు దినుసుల్ని ప్రెషర్ కుక్కర్​లో బాగా ఉడికించడం వల్ల ఈ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ఛిన్నమవుతాయని, అప్పుడు ప్రొటీన్ బాగా జీర్ణం అవుతుందని, శరీరానికి కూడా బయో అవైలబులిటీ పెరుగుతుందని వివరించారు.

ఇలా గుడ్ : కోడిగుడ్డును ఎక్కువ సేపు ఉడికించకూడదు. ఎందుకంటే పచ్చసొనలో అయాన్ ఉంటుందని, ఎక్కువ సేపు మరిగిస్తే అది సల్ఫర్​తో కలిసి అయాన్​ సల్ఫైడ్ రింగ్​గా మారిపోతుందని తెలిపారు. తెల్లని భాగం కూడా రబ్బరులా అవుతుందని, ఇలాంటివి తిన్నా అయాన్ శరీరానికి లభించకోకపోవడంతో పాటు విటమిన్స్, ప్రొటీన్స్ కూడా దక్కవని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

"నాన్​స్టిక్" పాత్రలు వాడుతున్నారా? - ఆరోగ్యానికి మంచివేనా? వాడొచ్చా?

పిల్లలను ఈ విషయాల్లో బలవంతం చేస్తున్నారా? - అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

WHAT IS BEST METHOD TO COOKINGBEST WAY TO COOK IN TELUGUHOW TO COOK VEGETABLESWHAT IS THE PERFECT FORM OF COOKHEALTHY COOKING TIPS

