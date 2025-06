ETV Bharat / lifestyle

"30ఏళ్ల వయస్సు తగ్గించుకున్న మహిళా డాక్టర్" - కణజాలాల ఆరోగ్యం ఆధారంగా నిర్ధారణ! - BIOLOGICAL AGE

53yrs Old Doctor Says her Biological Age is 23 : చాలామంది వయసైపోతోందని బాధపడుతుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరించక, ముఖమంతా ముడతలు పడిపోయి తెగ ఆలోచిస్తుంటారు. కొంత మంది పాతికేళ్ల వయస్సులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. మరికొందరు 40 ఏళ్లు పైబడినా యవ్వనంతో ఆకట్టుకుంటారు. అయితే, లండన్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఒక లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ ఫిజిషియన్ మహిళా వైద్యురాలు 53 ఏళ్ల వయస్సులోనూ 23 ఏళ్ల బయోలాజికల్ వయస్సుతో ఆశ్చర్యపరిచారు. శారీరక వయస్సు 53 ఏళ్లయనా జీవసంబంధ వయస్సును (Biological age) 23కి తగ్గించుకోవడం విశేషం. ఈ Biological age కొలవడానికి అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి.

మీ హైట్ ఏంటి, వెయిట్ ఏంటి? - ఎవరెంత బరువుండాలో ఈ ఫార్ములాతో తెలుసుకోండి!

"మీ వయస్సు ఎంత?" అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా చెప్తుంటారు. కానీ, DNA మిథైలేషన్ మార్పులను పరిశీలించడం ద్వారా బాహ్యజన్యు వయస్సును అంచనా వేయవచ్చు. అదే విధంగా DNAలోని నిర్దిష్ట భాగాలలో జరిగే మిథైలేషన్ మార్పులు, టెలోమీర్ల కణాల చివర్లో ఉండే DNA భాగం, కొన్ని రక్త, మూత్ర నమూనాల్లోని బయోమార్కర్లను కొలవడం ద్వారా జీవసంబంధ వయస్సును అంచనా వేయవచ్చు. కణజాలం వయస్సును పరిశీలించడం ద్వారా జీవసంబంధ వయస్సును అంచనా వేయవచ్చు.

Body Mass Index (Getty image)

What is Biological Age : వ్యక్తి కణాలు, కణజాలాల ఆరోగ్యం ఆధారంగా బయోలాజికల్ వయస్సు నిర్ణయించవచ్చని, అంతే కాకుండా తక్కువ జీవనసంబంధమైన వయస్సు గుండె, మెదడు, చర్మం వంటి క్లిష్టమైన వ్యవస్థలలో సరైన పనితీరును కనబరుస్తుందని పరిశోధకులు వెల్లడించారు. వృద్ధాప్య స్థాయిని అంచనా వేయడానికి వయస్సుకి (Current Age) ప్రత్యామ్నాయాలుగా జీవసంబంధమైన వయస్సు ఉపయోగ పడుతుందని National Library of Medicine పేర్కొన్నారు.

ఆరోగ్యం అనేది నేర్చుకోవడం, సాధన చేయడం, మెరుగుపరచదగ్గ నైపుణ్యం అని మహిళా వైద్యురాలు తెలిపారు. తన 39వ పుట్టినరోజు తీవ్రమైన బర్న్​ అవుట్ కారణంగా తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురైన తర్వాత ఆమె తన జీవితాన్ని, కెరీర్​పై దృష్టిని మార్చుకున్నానని వివరించారు. మనిషికి సరైన ఆరోగ్యాన్ని, దీర్ఘాయువును మొత్తం శ్రేయస్సును సాధించడంలో సహాయపడటానికి 'జీవనశైలి' ప్రధాన కారణమవుతుందని పేర్కొన్నారు.