"హల్దీ ఫంక్షన్"​లో పసుపు ఎందుకు రాస్తారు? - దీని వెనుక కారణలేంటో తెలుసా!

తాళిబొట్టు నుంచి కాళ్ల వరకు పసుపు - ఆరోగ్యం కోసం హల్దీ వేడుకలు

Haldi Ceremony Celebration
Haldi Ceremony Celebration (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 23, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 2:38 PM IST

Haldi Ceremony Celebration : ఒకప్పుడు పెళ్లంటే, ఆ ఇంట్లో ఐదు రోజులు పండగ. మూడుముళ్ల బంధానికి ముందు ఎన్నో ముందస్తు వేడుకలు నాలుగు రోజుల పాటు సంబరంగా జరుపుకొనేవారు. కానీ ఆ తర్వాత, జనాలు తీరిక చేసుకునే వెసులుబాటు లేక ఒకట్రెండు రోజులకే ఈ శుభకార్యాన్ని పరిమితం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే ట్రెండుగా మారింది. ఈ మధ్య కాలంలో వివాహానికి ముందు హల్దీ, మెహందీ, సంగీత్ వంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంటారు. అసలు హల్దీ వేడుకను ఎందుకు చేస్తారు? దీని వెనుక కారణాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Haldi Ceremony
Haldi Ceremony (ETV Bharat)

ప్రస్తుతం కళ్లు చెదిరే పూల పందిళ్లు, అందమైన అలంకరణలు, చూడముచ్చటైన సెట్టింగులతో వివాహాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. పెళ్లికి వధువు, వరుడు ఎంత ముఖ్యమో, పసుపు కూడా అంతే ముఖ్యం. ఈ తంతులో తాళిబొట్టు, తలంబ్రాలు నుంచి చేతులు, కాళ్లు వరకు పసుపు చాలా ముఖ్యం. అలాంటి పసుపుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, హల్దీ వేడుకను చేసుకుంటారు. ఇది పెళ్లికి ముందు జరుపుకునే వేడుక. ఇందులో అటు వధువు, ఇటు వరుడి ఇంట్లో వేర్వేరుగా జరిగే వేడుకల్లో చిన్నాపెద్దా, ఆడామగా తేడా లేకుండా అందరూ పచ్చని వస్త్రాలు ధరించి ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. నూతన వధూవరులను పసుపు నీటితో పవిత్రస్నానం చేయిస్తూ ముఖానికి పసుపు రాస్తారు. ఈ కార్యక్రమం వెనుక కొన్ని లోతైన కారణాలు, సంప్రదాయాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు.

ఆరోగ్యం, పవిత్రత కోసం : పసుపుకు యాంటీసెప్టిక్, యాంటీఇన్ఫ్​మేటరీ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది చర్మంపై ఉండే మచ్చలు, మొటిమలను తగ్గిస్తుంది. పెళ్లి సమయంలో చర్మం శుభ్రంగా, ప్రకాశవంతంగా ఉండేందుకు పసుపును పూస్తారు. అంతేకాకుండా, పసుపు చర్మాన్ని శుద్ధి చేయడంతో పాటు శరీరానికి ఒక పవిత్రమైన రక్షణ పొరలా పనిచేస్తుందని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతుంది.

చెడు దృష్టి నుంచి రక్షణ : హిందూ సంప్రదాయంలో పసుపును చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. పెళ్లికి ముందు, వధూవరులను చెడు దృష్టి నుంచి, అరిష్టాల నుంచి కాపాడటానికి పసుపు పూస్తారు. ఇది ఒక రకమైన రక్షా కవచంలా పనిచేస్తుందని నమ్ముతారు.

Haldi Ceremony
Haldi Ceremony (ETV Bharat)

శుభ సూచికం : పసుపును శుభానికి, అదృష్టానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. పెళ్లికి ముందు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు అందరూ కలిసి వధూవరులకు పసుపు పూయడం వల్ల వారి మధ్య బంధాలు బలపడతాయని, ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి, ఆ వ్యక్తి ఒంటరి కాదని, వారి వెనుక కుటుంబం ఉందని గుర్తు చేస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

కొత్త జీవితానికి సిద్ధం కావడం : హల్దీ వేడుక అనేది ఒక జీవిత దశ నుంచి మరో జీవిత దశలోకి మారే ప్రక్రియను సూచిస్తుంది. పెళ్లికి ముందు, తమ గత జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి, పవిత్రమైన కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నారని దీని అర్థం. ఇది కేవలం బాహ్య శుద్ధి మాత్రమే కాదు, అంతర్గత శుద్ధి అని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతుంది. ఈ క్రమంలో హాల్ది ఫంక్షన్ అనేది ఆరోగ్యానికి, సంస్కృతికి, కుటుంబ బంధాలకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. ఇది జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యయానికి సిద్ధం కావడానికి సహాయపడుతుందని తెలిపారు.

