హెయిర్ స్టైలింగ్ చేసుకున్నాక జుట్టు దెబ్బతిందా? ఈ నేచురల్ టిప్స్ పాటిస్తే అంతా సెట్! - HAIR DAMAGE TREATMENT AT HOME

Hair Damage Treatment at Home: ప్రస్తుతం చాలా మంది జుట్టును స్ట్రెయిట్‌గా, కర్లీగా, అలల మాదిరిగా ఇలా ఎలా పడితే అలా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందుకోసం మార్కెట్లో దొరికే వివిధ రకాల హెయిర్‌స్టైలింగ్‌ టూల్స్‌ వినియోగిస్తున్నారు. అయితే వీటి వల్ల జుట్టు అప్పటికప్పుడు అందంగా కనిపించచ్చని.. కానీ వీటి నుంచి వెలువడే అధిక వేడి కారణంగా కుదుళ్లు, జుట్టు ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చివర్లు చిట్లిపోవడం, జుట్టు పొడిబారిపోవడం, గడ్డి లాగా తయారవడం, తెగిపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని అంటున్నారు. అయితే ఇలా వేడి కారణంగా దెబ్బతిన్న జుట్టును తిరిగి పూర్వపు స్థితికి తెచ్చుకోవాలంటే కొన్ని సహజసిద్ధమైన చిట్కాలు మేలు చేస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

కొబ్బరి నూనె మాస్క్‌తో!

తేమ కోల్పోయి పొడిబారిన జుట్టును తిరిగి రిపేర్‌ చేయడానికి కొబ్బరినూనె చక్కటి ప్రత్యామ్నాయమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది జుట్టు కోల్పోయిన తేమను తిరిగి అందించడంతో పాటు వెంట్రుకలు కుదుళ్ల నుంచి బలంగా పెరిగేలా చేస్తుందని తెలిపారు. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో ఒక టేబుల్‌ స్పూన్ ఆర్గాన్‌ ఆయిల్‌, రెండు టేబుల్‌ స్పూన్ల కొబ్బరి నూనెలో ఒక విటమిన్‌ ఇ క్యాప్సూల్‌, కొద్దిగా షియా బటర్‌ వేసి వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టుకు పట్టించి గంట తర్వాత గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేయాలట. ఇలా తరచూ చేయడం వల్ల వేడి వల్ల డ్యామేజ్‌ అయిన జుట్టు తిరిగి తేమను సంతరించుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ చిట్కా జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలోనూ సమర్థంగా పనిచేస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు. 2011లో Journal of Cosmetic Scienceలో ప్రచురితమైన "Effect of coconut oil on prevention of hair damage" అనే అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

మీది కర్లీ హెయిరా?

సాధారణంగానే ఉంగరాల జుట్టున్న వారి వెంట్రుకలు పొడిబారినట్లుగా, గడ్డిలాగా కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి వారు తమ జుట్టుకు హీటింగ్‌ ఉత్పత్తుల్ని వాడితే అది మరింతగా దెబ్బతింటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే ఎప్సం సాల్ట్‌ చక్కటి ప్రత్యామ్నాయమని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం కండిషనర్‌, ఎప్సం సాల్ట్‌ రెండింటినీ సమపాళ్లలో తీసుకొని కొద్దిగా వేడిచేయాలని తెలిపారు. అనంతరం షాంపూతో తలస్నానం చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని కుదుళ్లు, జుట్టుకు పట్టించాలి. ఆపై అరగంట పాటు అలాగే ఉంచుకొని చల్లటి నీళ్లతో కడిగేస్తే సరిపోతుందని తెలిపారు. ఈ చిట్కా వల్ల పొడిబారిన కుదుళ్లు, జుట్టు తిరిగి తేమను సంతరించుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు.