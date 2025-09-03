ETV Bharat / lifestyle

జుట్టు తెల్లబడిందని రంగు వేస్తున్నారా? - అయితే ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి! - HAIR COLORING SAFETY PRECAUTIONS

తెల్ల వెంట్రుకలకు హెయిర్ డై వేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

Hair Coloring Safety Precautions
Hair Coloring Safety Precautions (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 3, 2025 at 5:10 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 5:31 PM IST

Hair Coloring Safety Precautions : మనలో చాలా మందికి తలలో ఒక్క తెల్ల వెంట్రుక కనిపించినా చాలు, గుండె ఆగినంత పనవుతుంది? ఎందుకంటే వృద్ధాప్యం మీద పడుతోందనే చింతన. ముఖ్యంగా మారిన ఆహారపు అలవాట్లు, పోషకలేమి, కాలుష్యం వంటి కారణాలతో ఆ ప్రక్రియ టీనేజీ వయసు నుంచే మొదలవుతోంది. ఈ వాస్తవాలు వేటినీ మనసు ఒప్పుకోదు. కేవలం ఆ తెల్ల వెంట్రుకల్ని కనిపించకుండా, కొత్తవి రాకుండా చేయడంపైనే దృష్టంతా ఉంటుంది. అందుకే, దాన్ని అలా చూసి చూసి ఓ క్షణాన చటుక్కున లాగేస్తాం. హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకునేలో గానే కుప్పలు తెప్పలుగా కనిపిస్తాయి. ఇక, అది మొదలు వాటిని ఎలా దాచిపెడదామా అన్న ఆలోచనలే. దీంతో కొందరు హెయిర్ డై వేయడానికి సిద్ధపడిపోతుంటే, ఇంకొందరేమో ఫ్యాషన్ పేరుతో కలర్ స్ట్రీకింగ్ చేయించుకుంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో జుట్టుకు రంగు వేసుకునేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మాత్రం తప్పనిసరంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

hair dye
హెయిర్ డై (Getty Images)

అప్పుడు ఏం చేసేవారంటే : ప్రాచీన కాలం నుంచీ భారతీయులు నల్లటి కురులకోసం తాపత్రయపడే వారట. హెన్నా, ఇండిగోలతో పాటు జుట్టు తెల్లబడకుండా ఉండేందుకు ఆముదం, నువ్వుల నూనె వంటివాటిని ఉపయోగించే వారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆయుర్వేద గ్రంథాల్లో కేశ రంజక (జుట్టు రంగు మార్చేవి)గా బిల్వ, భృంగరాజ్ వంటివాటి ప్రస్తావన ఉంది. అయితే, కాలక్రమంలో వచ్చిన సింథటిక్ హెయిర్ డైలు తక్షణ పరిష్కారం చూపించినా వెంటే ముప్పునీ తెచ్చిపెడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

hair dye
హెయిర్ డై (Getty Images)

జాగ్రత్త మరి : జుట్టుకు రంగువేసుకోవడం వల్ల హార్మోన్ల అసమతౌల్యత, క్యాన్సర్ వంటి వాటికీ దారితీయొచ్చని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అందుకే, తప్పనిసరైతే తప్ప డై జోలికి పోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే తక్షణ రంగుని ఇచ్చే బ్లాక్ హెన్నా, బ్లాక్ కలర్ షాంపూల్లో రసాయనాలు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయని, కాబట్టి సల్ఫేట్లు, అమోనియా పెరాక్సైడ్, పీపీడీ లేనివి ఎంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా జుట్టుకు రంగు వేయాలనుకున్నప్పుడు రెండు రోజుల ముందే తలస్నానం చేసి నాణ్యమైన కండిషనర్​ని వాడాలని, అలాగే, కలర్ వేసుకునే ముందు ముఖానికి, మాడుకు కూడా మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసి, తర్వాత డై వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే డై అనేది వెంట వెంటనే కాకుండా కాస్త విరామం ఇవ్వాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

"జుట్టుకు రంగు వేసుకోవడం తప్పనిసరి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పక తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే వెంట్రుకల్లోకి రంగుని చొప్పించడానికి డైలలో అమోనియా, పీపీడీ, హైడ్రోజన్ పెరాక్సెడ్ వంటి రసాయనాలను వాడతారు. ఇవి తలలో ఉండే నేచురల్ ఆయిల్స్​ని పొడిబారేలా చేయొచ్చు. దీంతో జుట్టు రాలడం, పొడిబారడం, చిట్లడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాగే, ఇందులోని రసాయనాలు, సున్నితమైన చర్మతత్వం కలవారిలో దురద, చర్మం ఎర్రగా మారడం, వాపు, అలెర్జీ, ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి. ముఖంపై పిగ్మెంటేషన్ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది

--పద్మావతి సూరపనేని, చర్మవ్యాధి నిపుణురాలు

hair dye
హెయిర్ డై (Getty Images)

కలర్ కేర్ అవసరం :

  • రసాయన రంగులతో మీకేమైన అలర్జీలు ఉన్నాయేమో ముందే గమనించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. చెవి వెనుక జుట్టుకి కొద్దిగా వేసి ప్యాచ్​టెస్ట్ చేయాలని, 48 గంటల వరకూ ఎటువంటి నెగెటివ్ ఫలితాలూ లేకుంటే వాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అదీ తప్పని పరిస్థితుల్లో మితంగానే వాడుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
  • ఎక్కువ రోజులు కలర్ నిలిచి ఉండాలంటే, తరచూ తలస్నానాలు చేయొద్దని, సూర్యకాంతి నుంచి జుట్టుని కాపాడటానికి స్కార్ఫ్, టోపీలను వాడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. లేదంటే, యూవీ కిరణాలు కలర్ త్వరగా పోయేలా చేయడంతో జుట్టునీ పాడు చేస్తాయని తెలిపారు.
  • తలకి రంగు వేసుకున్నాక కొన్ని రోజులు వేడినీళ్లతో స్నానం చేయకపోవడమే మేలని చెబుతున్నారు.
  • జుట్టుకు కలరింగ్ చేసిన వారం వరకూ బ్లోడ్రెయింగ్, స్ట్రెయిటనింగ్ వంటివి చేయించొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారానికి ఒకసారైనా కొబ్బరి లేదా ఆర్గాన్ నూనెతో హెయిర్ మాస్క్ వేసుకోవడం మంచిదని తెలిపారు.

తెల్లజుట్టూ ట్రెండే : తెల్లజుట్టు కనిపించగానే ఏదో కోల్పోయినట్లు డీలా పడిపోవద్దని, ఇప్పుడు ఇదీ ఓ ట్రెండే అంటున్నారు. సెలబ్రిటీల నుంచి సోషల్ మీడియా ఇన్​ఫ్లుయెన్సర్ల వరకూ దీన్ని ఫాలో అవుతున్నారని పేర్కొన్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

