ఇంట్లో చేసే ఈ పనులతోనూ ఫిట్​గా ఉండొచ్చట! - అవేంటో మీకు తెలుసా?

ప్రతి పనీ శరీరానికి వ్యాయామంలాగా - భుజాల కండరాలు, వెన్నెముక నిటారుగా ఉంటుందట!

Get Fit with Household Chores
Get Fit with Household Chores (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 11, 2025 at 12:07 PM IST

3 Min Read
How to Get Fit with Household Chores: ఇంటి పనులతో కూడా ఫిట్​నెస్ సాధ్యమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంటిని క్లీన్ చేసుకోవడం, గిన్నెలు శుభ్రం చేసుకోవడం, బట్టలు ఉతకడం ఇలా ఇంట్లో మనం చేసే ప్రతి పనీ మన శరీరానికి వ్యాయామంలా ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. మరి, అదెలాగో తెలుసుకుందాం!

బరువు అనుకోవద్దు : ఉద్యోగం, పని ఏదైనా సరే, భారంగా అనుకుంటే అస్సలు చేయాలనిపించదు. ఇంట్లో రోజువారీ పనులు కాకుండా అదనంగా పనులు చేయాల్సి వస్తే వాటిని బరువుగా అనుకోవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పండగలు, శుభకార్యాలకు ఇంట్లో వస్తువులన్నీ శుభ్రం చేయడం, బూజు దులపడం ఇవన్నీ చేసుకోవడం కాస్త కష్టమే అయినా వీటి వల్ల శరీరానికి అందే వ్యాయామం ఎక్కువే అంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్సర్​సైజ్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తామో, ఇంటి పనులన్నీ కూడా అంతే ఉత్సాహంతో చేస్తే అలుపన్నది అంత త్వరగా దరిచేరదని, పైగా పనులు కూడా త్వరగా పూర్తవుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

Household Chores
ఇంటి పనులు (Getty Images)

ఫాస్ట్​బీట్​తో చకచకా : మనం ఎంత డల్​గా ఉన్నా సరే, మంచి ఫాస్ట్​బీట్ పాట ఒకటి వింటే మనలో ఎక్కడా లేని ఉత్సాహం వచ్చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ టెక్నిక్​ని ఇంటి పనులు చేసేటప్పుడు కూడా అప్లై చేస్తే విసుగనిపించకుండా ఆడుతూ, పాడుతూ పని పూర్తి చేయవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. మ్యూజిక్​ వింటున్నప్పుడు అలసట తెలియదని, కాబట్టి సునాయసంగా పనుల్ని ముగించేయచ్చని సూచిస్తున్నారు.

Household Chores
ఇంటి పనులు (Getty Images)

ఊడవడం, తుడవడం : చాలా మంది ఇల్లు ఊడవడం, తుడవడం లాంటి పనులు చేయడానికి ఆసక్తి చూపరు. కానీ, ఈ పనుల వల్ల భుజాల కండరాలకు వ్యాయామం లభించి అవి మరింత దృఢమవుతాయని వివరించారు. అలాగే వెన్నెముక కూడా నిటారుగా ఉంటుందని తెలిపారు.

నిల్చొని చేయడమూ : ఇంట్లో రోజు చేసే కొన్ని పనులు నిల్చొని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కొందరికి కాళ్లు లాగేస్తుంటే, మరికొందరికి నడుం నొప్పి వస్తోందంటూ నీరసించిపోతుంటారు. కానీ, ఇలా నిలబడి, అటూ ఇటూ తిరుగుతూ పనులు చేయడం వల్ల కూడా శరీరానికి చక్కటి వ్యాయామం అందుతుందని పేర్కొన్నారు. తద్వారా కాళ్లు, నడుము భాగంలోని కండరాలు బలంగా, దృఢంగా అవుతాయని వివరించారు.

Household Chores
ఇంటి పనులు (Getty Images)

బరువులెత్తడమూ మంచిదే : ఇంట్లో చేసే పనుల్లో భాగంగా వస్తువులను ఒకచోట నుంచి మరోచోటుకి మార్చడం, బరువులెత్తడం లాంటివి చేయడం సహజం. వీటి వల్ల కూడా శరీరానికి మంచి వ్యాయామం అందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పనులు చేయడం వల్ల వెన్నెముక దృఢంగా ఉంటుందని, భవిష్యత్తులో మోకాళ్ల సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే నడవడం, వంగడం లాంటి పనుల వల్ల కూడా శరీరానికి చక్కటి ఎక్సర్​సైజ్ అందుతుందని తెలుపుతున్నారు.

Household Chores
ఇంటి పనులు (Getty Images)

ఇవి కూడా! :

  • ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు, షెల్ఫ్​లు శుభ్రం చేసేటప్పుడు భుజాలను పైకి, కిందికి కదపాల్సి ఉంటుందని, ఇలా చేయడం వల్ల భుజాల కండరాలకు వ్యాయామం లభించి అవి మరింత దృఢమవుతాయంటున్నారు.
  • బట్టలు ఉతికి, ఆరేసే క్రమంలో పొట్టలోని కండరాలకు మంచి ఎక్సర్​సైజ్​ అని, అలాగే శరీరంలోని అనవసర క్యాలరీలు కూడా ఖర్చవుతాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఎప్పుడూ వాషింగ్ మెషీన్​పై ఆధారపడకుండా అప్పుడప్పుడూ చేత్తో ఉతకడం అలవాటు చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు
  • ఇంట్లోనే బట్టలు ఇస్త్రీ చేసుకోవడం వల్ల కాళ్ల పిక్కలు, భుజాల్లోని కండరాలకు వ్యాయామం అందుతుందని తెలుపుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

